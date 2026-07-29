Для конфлікту потрібні двоє? Що варто знати жертвам абьюзивної поведінки партнера

Дуже часто люди звинувачують у всьому самих себе, але це не завжди справедливо

Я займаюсь вивченням прощення вже понад 40 років. За цей час я провів багато досліджень серед тих, хто був травмований несправедливими вчинками інших людей. Такі дії можуть викликати у жертви несправедливого ставлення гнів, потім — стійкіше та глибше почуття під назвою образа, а зрештою — тривогу та депресію. Наприклад, разом із моєю колегою Гейл Рід ми виявили , що у жінок, які зазнавали емоційного насильства в шлюбі, зрештою розвивалася депресія та негативне ставлення до себе.

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Одним із зазвичай непомітних наслідків постійного поганого ставлення є те, що людина починає потроху звинувачувати себе, говорячи собі: «Якби тільки я зробив/ла…». Або: «Для конфлікту потрібні двоє». Одна з найбільш руйнівних серед подібних думок звучить так: «Я не дуже хороша людина. Інакше б мій партнер не поводився зі мною так».

Постійне повторення собі таких речей може призвести до