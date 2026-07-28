Вдарити по інстинктах, змусити клікнути. Чому новини лякають, а блогери шокують

Минулого тижня я спіймала себе на тому, що побачивши в стрічці чергову публікацію із заголовком «ВИ ПОМРЕТЕ ВІД ЖАХУ!» навіть на секунду не відчула бажання подивитися, що ж там таке. Якщо вам теж здається, що світ став значно гучнішим, ніж десять років тому, — вам не здається.

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Новини лякають. Реклама кричить. Політики обурюються. Блогери шокують. Соцмережі щодня підсовують новий скандал, нову «сенсацію», новий привід нічого не відкладати, негайно реагувати, обуритися або вступити в чергову війну в коментарях.

Знаєте, в чому річ? Ми живемо в економіці уваги. Ще нобелівський лауреат Герберт Саймон зауважив: що більше інформації створює суспільство, то дефіцитнішою стає увага. Не випадково найдорожчі компанії світу заробляють на здатності утримувати наш погляд ще кілька секунд — і тільки потім на товарах та послугах.

Та тут є пастка: увага не бездонна. Особливо в Україні, яка п’ятий рік живе в умовах повномасштабної війни. Хронічний стрес, інформаційне перевантаження та емоційне виснаження змушують нашу психіку будувати бетонні захисні паркани. Ми менше віримо, гірше дивуємося і миттєво втомлюємося від вереску.

Саме тому бренди, медіа та політики все рідше намагаються нам щось пояснити. Натомість вони прагнуть «зламати» (хакнути) нашу увагу.

Нобелівський лауреат Даніель Канеман довів, що наш мозок має два режими: перший — швидкий, емоційний, інтуїтивний (рефлекси), другий — повільний, раціональний, аналітичний. Увесь сучасний комунікаційний хакінг цілиться виключно в перший режим: не дати подумати, вдарити по інстинктах, змусити клікнути. Але реакція — це ще не довіра.

Нижче — список інструментів комунікаційного хакінгу і пояснення, чому вони більше не працюють.

1. Алармізм та клікбейтний жах

Еволюційно наш мозок налаштований шукати небезпеку. Той, хто в савані ігнорував шурхіт у кущах, просто не залишав потомства. Тому заголовок Катастрофа! завжди забирає більше кліків, ніж Українські науковці зробили відкриття.

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Неминучий наступ уже за два дні, Найстрашніша атака в історії, Терміново виїжджайте з Києва! — ми бачили ці формулювання сотні разів.

Ми живемо в економіці уваги

Перші п’ять разів це змушує серце калатати. На п’ятнадцятий утворюється емоційний мозоль і з’являється десенсибілізація (зниження чутливості до подразника) Коли людина вкотре відкриває алармістський матеріал, а всередині знаходить роздуту дрібницю або банальний переказ чуток, виникає «помилка передбачення винагороди», рівень дофаміну падає і наступного разу ми вже слабше реагуємо на подібні новини.

Головна небезпека: мозок перестає розрізняти вигадану тривогу від реальної. Якщо роками продавати страх заради охоплень, одного дня аудиторія просто проігнорує сповіщення про справжню загрозу.

2. Сексуальність як фізіологічний тригер

Якщо страх апелює до інстинкту виживання, то секс — до інстинкту продовження роду. Оголене тіло майже гарантовано привертає увагу, незалежно від того, що саме показують чи рекламують. Якщо поставити білборд із напівоголеною моделлю, його, найімовірніше, помітять. Але чи згадає хтось через добу, що саме він рекламував? Люди чудово пам’ятатимуть тіло і значно гірше — бренд.

Фізіологічні тригери привертають увагу, але не створюють сенсу. У країні, де щодня ховають героїв і розгрібають завали, сексуальний епатаж заради епатажу викликає не зацікавлення, а відчуття дешевизни та творчого безсилля авторів.

3. Праведний гнів та поляризація (хайп на срачах)

Соціальні мережі давно розкусили те, що дослідники довели в експериментах: лють поширюється мережею в рази швидше за вдячність.

Психолог Джонатан Гайдт порівнює мозок із вершником на слоні. Раціональне мислення — це вершник, а емоції — слон. Нам здається, що напрямок обирає вершник, але насправді в багатьох випадках спочатку кудись ломиться слон, а лише потім вершник вигадує цьому розумне виправдання.

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Достатньо кинути в стрічку заповзяте: «Усі, хто виїхав за кордон — зрадники» — і за п’ять хвилин коментарі перетворюються на закривавлене поле цифрової війни. Алгоритми Facebook чи TikTok аплодують — охоплення ростуть, вони просто шалені, — а суспільство отримує ще одну глибоку тріщину.

4. Ілюзія дефіциту та терміновості (синдром FOMO)

Ми переживаємо можливу втрату вдвічі сильніше, ніж радіємо еквівалентному виграшу — Канеман назвав це аверсією до втрат. Саме на цьому побудований FOMO (fear of missing out, страх щось упустити): «лише сьогодні», «залишилося три місця», «цей номер зараз переглядають ще 18 людей». Ми купуємо не тому, що хочемо, а щоб не втратити можливість, допоки вона є.

Поки дефіцит реальний, механізм працює. Але «останній шанс» дедалі частіше повторюється щопонеділка, а після гучного «солдауту» раптом знаходяться ще п’ятдесят квитків. Кілька таких досвідів — і людина перестає відчувати терміновість, а натомість виникає відчуття, що її просто обдурили. І разом з ним зникає найдорожчий актив будь-якого бренду: довіра.

5. Деструктивний ескапізм

Є ще один спосіб утримати увагу — запропонувати забути про реальність. Фільми і серіали, у яких не існує війни. Блогери, чиє життя складається лише з ресторанів, коктейлів, косметологічних процедур, тренувань, подорожей і мотиваційних цитат. Розважальний контент, що так ретельно уникає будь-якої згадки про реальність, ніби за межами екрана не лунають сирени.

Психіці справді потрібен перепочинок — ми не можемо цілодобово існувати в режимі виживання. Але між перепочинком і запереченням реальності є принципова різниця. Українці за роки великої війни стали надзвичайно точними детекторами фальші — вони миттєво відчувають, коли автор чесно допомагає перевести подих, і так само швидко помічають, коли їм продають ілюзію замість змісту.

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Найбільша помилка комунікаційного хакінгу

Страх, секс, конфлікт, дефіцит і втеча справді працюють. Вони можуть змусити зупинити скролінг, відкрити статтю чи купити товар. Але всі ці прийоми мають одну спільну ваду: вони плутають увагу з довірою.

У нейронауці це називають дофаміновою адаптацією — будь-який сильний подразник із часом перестає бути сильним. Соцмережі потребують дедалі гучніших заголовків і масштабніших скандалів. Учорашній шок сьогодні стає нормою, і завтра доводиться шукати ще потужніший. Це гонитва, у якій неможливо перемогти.

Довіра працює за іншими законами. Вона не виникає після одного вірусного ролика, не купується рекламним бюджетом і не народжується зі скандалу. Вона накопичується повільно, через компетентність, якість, послідовність, чесність і повагу до співрозмовника.

Можливо, саме тому ми входимо в нову епоху комунікацій, де найдорожчою валютою стає вже не увага. Увагу можна купити, викрасти чи зламати, але її вистачає лише на кілька секунд. Довіру не можна ані купити, ані вкрасти. Її можна лише заслужити. І в довгостроковій перспективі перемагають не ті, хто найкраще навчився хакати людський мозок, а ті, кому цей мозок вирішує довіряти.