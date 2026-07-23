Невинна розвага? У чому сенс уявних покупок на «дофамінових» сайтах

23 липня, 22:03
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Гері Мортімер: «Навіть безкоштовні застосунки та сайти мають негативні сторони, про які варто пам’ятати» (Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos)

Гері Мортімер: «Навіть безкоштовні застосунки та сайти мають негативні сторони, про які варто пам’ятати» (Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos)

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Гері Мортімер
Маркетолог, професор Квінслендського технологічного університету

Користувачі безкоштовно замовляють в інтернеті їжу та товари, які їм ніколи не будуть доставлені, і все одно отримують від цього задоволення

Суботнього вечора ви завантажуєте новий застосунок для замовлення їжі. Ви переглядаєте меню, вибираєте кілька страв мексиканської кухні, оформлюєте замовлення і відстежуєте доставку. Але їжа так і не приїжджає — утім, ви на це і не розраховували.

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Це може звучати безглуздо для тих, хто ніколи цього не робив, але цей вірусний тренд популярніший, ніж може здаватися. Лише один застосунок, FoodNeverComes, заявляє, що на сьогодні «задовольнив апетит» майже 1 мільйон разів.

Чому люди витрачають час на застосунки чи сайти, створені для того, щоб лише імітувати замовлення? Зрештою, усе зводиться до

Теги:   Суспільство Психологія Маркетинг

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