Невинна розвага? У чому сенс уявних покупок на «дофамінових» сайтах
Гері Мортімер: «Навіть безкоштовні застосунки та сайти мають негативні сторони, про які варто пам’ятати» (Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos)
Користувачі безкоштовно замовляють в інтернеті їжу та товари, які їм ніколи не будуть доставлені, і все одно отримують від цього задоволення
Суботнього вечора ви завантажуєте новий застосунок для замовлення їжі. Ви переглядаєте меню, вибираєте кілька страв мексиканської кухні, оформлюєте замовлення і відстежуєте доставку. Але їжа так і не приїжджає — утім, ви на це і не розраховували.
Це може звучати безглуздо для тих, хто ніколи цього не робив, але цей вірусний тренд популярніший, ніж може здаватися. Лише один застосунок, FoodNeverComes, заявляє, що на сьогодні «задовольнив апетит» майже 1 мільйон разів.
Чому люди витрачають час на застосунки чи сайти, створені для того, щоб лише імітувати замовлення? Зрештою, усе зводиться до