Тіні за зачиненими дверима. Чому суспільство зраджує тих, кого має берегти

Катерина Гольцберг: «Кожна дитина, яка плаче від болю або страху вдома, — це наш спільний програш» (Фото: evgenyataman/Depositphotos)

Ми маємо усвідомити: насильство над дитиною ніколи не є внутрішньою справою сім'ї

Дитинство за визначенням має бути територією безпеки, безумовної любові та відкритих горизонтів для розвитку. Проте для тисяч дітей воно стає полем битви, де ворог — найрідніша людина, а зброя — тиша, байдужість і фізична перевага. Коли ми говоримо про насильство над дітьми в родинах, ми стикаємося з найболючішою формою суспільної зради. Це зрада не лише окремих батьків, а всього соціуму, який століттями зводив стіни навколо поняття «приватної справи».

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Історія , оприлюднена виданням Бабель, є надзвичайно болючим і складним прикладом того, як за фасадом суспільного схвалення та патріотичних гасел може ховатися багаторічне пекло. Ми, суспільство, маємо проаналізувати цей кейс не лише як приватну трагедію, а як системний збій, де дорослі, як усередині родини, так і поза нею, не виконали свою головну функцію — не захистили дітей.

Історія родини, де матір відпустила семеро синів-воїнів на війну, наче автоматично має викликати у суспільства повагу. Це архетип «матері-героїні», який у часи війни стає недоторканним. Можливо, тому ця історія ще більше вражає. Але у деструктивних сім'ях мати часто стає не захисником, а людиною, яка легітимізує насильство. А коли найближча людина стає джерелом загрози, світ дитини руйнується повністю. У неї не залишається «безпечної гавані», куди можна втекти. Велика родина часто сприймається як закрита екосистема. Соціальні служби та сусіди часто бояться втручатися в сім'ї, які мають «позитивний» соціальний статус (багатодітність, релігійність або патріотизм). Це створює ілюзію безпеки, за якою дитина залишається сам на сам із катами.

Ми передаємо насильство у спадок, називаючи його « вихованням» або « дисципліною»

Трагедія вибіркового насильства, де агресором виступає матір, яка свідомо чи підсвідомо розділяє дітей за статтю, мене особисто вразила. Це, на жаль, добре ілюструє феномен внутрішньої мізогінії, який процвітає в нашому суспільстві, коли жінка, ставши матір'ю, перетворюється на головного ретранслятора патріархального насильства. Ситуація, коли в багатодітній родині семеро синів отримують любов і привілеї, а доньки стають об'єктами систематичного насильства — класичний прояв глибокої внутрішньої мізогінії. Жінка, яка сама виросла в системі, де жіноче життя вартує менше, починає «карати» своїх доньок за їхню жіночність, бачачи в них або конкуренток, або віддзеркалення власної колишньої беззахисності. Це особлива форма зради: коли та, хто мала б стати для дівчат провідницею у світ жіночої сили та самоповаги, стає їхнім катом. Така мати не просто б'є, вона вбиває в доньках право на гідність, водночас виховуючи в синах почуття вседозволеності та зверхності. Це замкнене коло насильства, де ненависть до своєї статі передається як «виховна норма», отруюючи майбутнє кожного члена такої родини.

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Першопричина, на мій погляд, лежить у глибоко вкорінених культурних кодах та трансгенераційних травмах. На жаль, у нашому суспільстві досі побутує небезпечна ілюзія, що дитина — це власність батьків, а не самостійна особистість із власними правами, почуттями, бажаннями. А вислови на кшталт «мене били, і я виріс нормальною людиною» досі звучать в моєму кабінеті, і вони досі є механізмом легітимізації травми. Ми передаємо насильство у спадок, називаючи його «вихованням» або «дисципліною».

Друга причина — колективна мовчазна згода. Сусіди, які чують крики за стіною, вчителі, які бачать синці або раптову замкненість учня, лікарі, які ігнорують нетипові травми — всі вони часто обирають «не втручатися», бо так наче буде краще. Це страх перед конфліктом, небажання брати відповідальність або хибне переконання, що сім'я — закрита фортеця, куди стороннім зась. Але коли за дверима фортеці катують беззахисного, вона перетворюється на в’язницю.

Третій складник — системна недосконалість. Навіть коли дитина наважується просити про допомогу, вона потрапляє в лабіринт бюрократії, де її голос важить менше, ніж голос дорослого агресора. Відсутність дієвих механізмів негайного захисту та реабілітації змушує дітей повертатися в те саме пекло, з якого вони намагалися втекти.

Окремим, надзвичайно складним і болючим викликом для нашого суспільства сьогодні є питання «статусу» агресора. Ми маємо відверто визнати: жодні заслуги перед державою, жоден героїзм на полі бою чи наявність військової форми не можуть бути індульгенцією за насильство над дитиною. Війна приносить із собою колосальні травми та ПТСР, проте вони є приводом для глибокої психологічної реабілітації, а не виправданням для знущань зі слабших. Суспільство потрапляє в пастку хибної вдячності, коли намагається заплющити очі на домашній терор, вчинений ветераном чи військовослужбовцем, боячись здатися невдячним. Але справжня повага до війська — це насамперед дотримання тих цінностей і свобод, за які воно бореться. Злочин проти дитини залишається злочином, ким би не був нападник, і наше прагнення до справедливості не повинно мати винятків, адже безпека дитини це і є та сама мирна Україна, за яку проливається кров.

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Щоб зупинити цей колообіг болю, недостатньо просто посилити кримінальну відповідальність. Потрібна фундаментальна перебудова нашої свідомості.

Нормою має стати відмова від «культу приватності» на користь солідарності. Ми маємо усвідомити: насильство над дитиною ніколи не є внутрішньою справою родини. Це злочин проти людяності. Нашим девізом має стати «я бачу, я чую, я не мовчу». Суспільна нетерпимість до найменшого прояву жорстокості — від ляпаса в супермаркеті до систематичних знущань — є першим кроком до безпеки.

Має відбутися і певна революція у вихованні. Необхідно впроваджувати культуру емоційного інтелекту та ненасильницького спілкування. Батьки мають вчитися бути батьками, розуміючи, що авторитет будується на довірі, а не на страху. Держава повинна підтримувати родини в кризі, пропонуючи психологічну допомогу раніше, ніж ситуація дійде до критичної межі.

Дитина має бути суб'єктом, а не об'єктом. У судах, поліції та соціальних службах голос дитини має бути вирішальним. Система повинна бути побудована навколо потреб потерпілого, а не навколо зручності дорослих. Ми маємо навчити дітей знати свої права та мати інструменти для самозахисту з раннього віку.

Створення «мережі безпеки». Кожен дорослий — від перехожого до чиновника — має стати частиною єдиного фронту захисту. Це означає не просто реагувати на факт насильства, а створювати середовище, де насильство стане неможливим через його абсолютну неприйнятність.

Як помітити, що з дитиною щось не так?

Для того щоб вчасно розгледіти біду, не обов’язково бути професійним психологом. Потрібно бути просто уважним дорослим. Ось ознаки, на які варто звернути увагу:

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1. Поведінкові маркери

Різка зміна характеру: дитина була веселою і стала замкненою, лякливою. Або навпаки: спокійна дитина раптом проявляє немотивовану агресію та жорстокість.

Гіперпильність: дитина постійно «моніторить» простір, здригається від гучних звуків або піднятої руки, боїться зробити помилку.

Псевдозрілість: дитина поводиться занадто доросло, бере на себе непосильну відповідальність (наприклад, повністю доглядає за молодшими, забуваючи про ігри, навчання, спілкування з однолітками).

2. Фізичні та зовнішні ознаки

Невідповідність одягу сезону: дитина носить закритий одяг у спеку (можливо, щоб приховати синці або сліди самоушкоджень).

Харчові розлади: Постійне відчуття голоду або, навпаки, відмова від їжі.

Хронічна втома та апатія.

3. Емоційні реакції на батьків

Страх (небажання) повернення додому: дитина намагається затриматися в школі, на гуртках або у друзів до останнього.

Напруження при згадці про батьків: замість тепла чи звичних скарг підлітка ви бачите заціпеніння або спробу змінити тему.

Як допомогти й не нашкодити?

Якщо у вас виникла підозра, діяти треба вкрай обережно, щоб не спровокувати агресію насильника проти дитини.

Станьте «безпечним дорослим». Не треба одразу допитувати дитину: «Тебе б’ють?». Будьте поруч, покажіть, що вам можна довіряти. Скажіть: «Я бачу, що ти засмучений/на. Якщо захочеш поговорити, я завжди вислухаю і не буду засуджувати».

Вірте дитині. Найстрашніше для жертви — коли вона нарешті наважується сказати, а дорослий відповідає: «Та ну, не видумуй, твоя мама така поважна жінка, такого не може бути». Якщо дитина каже про насильство, вірте на 100%, навіть якщо це звучить як сюжет фільму жахів.

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Не обіцяйте зберігати таємницю. Не кажіть «Я нікому не розкажу», бо якщо йдеться про загрозу життю, ви зобов’язані повідомити відповідні органи. Краще сказати: «Я зроблю все, щоб ти був/ла у безпеці».

Звертайтеся до фахівців. Якщо ви бачите ознаки насильства, телефонуйте на гарячі лінії (в Україні це 1547 із питань протидії домашньому насильству). Ви можете отримати консультацію анонімно, перш ніж подавати офіційну заяву. Важливо, щоб усі, хто має стосунок до дитинства, — лікарі, педагоги, психологи — не боялися бути відповідальними і точно не були байдужими до подібних питань.

Страшна правда полягає в тому, що кожна дитина, яка плаче від болю чи страху вдома, — це наш спільний програш. Кожен синець на маленькому тілі - це тріщина на фундаменті нашого майбутнього. Дитина не може захистити себе сама — це наш обов’язок, наш борг і наш єдиний шлях до людяності. Ми не зможемо побудувати здорове суспільство на кістках зламаних дитячих доль. Ми маємо стати тими, хто відчинить ці зачинені двері й виведе дітей на світло.