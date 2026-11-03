Чи справді нарцисів стає дедалі більше?

Спільно з Марією Іоанну, професоркою психології Університету Гаддерсфілда

Соціальні мережі не обов’язково відображають вашу справжню сутність, але вони можуть підсилювати певні риси особистості та підтверджувати, що ваша найгірша поведінка є виправданою — або навіть переконувати вас у цьому.

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Ми розглядаємо цей дисбаланс крізь призму нашої концепції «Алгоритмічне підсилення рис особистості» (Algorithmic Trait Amplification, ATA), з особливим н аголосом на нарцисизм і .