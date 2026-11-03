Чи справді нарцисів стає дедалі більше?
Каллі Цані: «Соціальні мережі можуть підсилювати певні риси особистості» (Фото: Vadymvdrobot/Depositphotos)
Можливо, їм просто додають упевненості алгоритми соціальних мереж
Спільно з Марією Іоанну, професоркою психології Університету Гаддерсфілда
Соціальні мережі не обов’язково відображають вашу справжню сутність, але вони можуть підсилювати певні риси особистості та підтверджувати, що ваша найгірша поведінка є виправданою — або навіть переконувати вас у цьому.
Ми розглядаємо цей дисбаланс крізь призму нашої концепції «Алгоритмічне підсилення рис особистості» (Algorithmic Trait Amplification, ATA), з особливим наголосом на нарцисизмі.
Нарцисизм — це спектр. Його крайній прояв — нарцисичний розлад особистості, і це клінічний діагноз. Але багато людей мають менш виражені нарцисичні риси: