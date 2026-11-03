Чи справді нарцисів стає дедалі більше?

3 листопада, 22:03
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Каллі Цані: «Соціальні мережі можуть підсилювати певні риси особистості» (Фото: Vadymvdrobot/Depositphotos)

Каллі Цані: «Соціальні мережі можуть підсилювати певні риси особистості» (Фото: Vadymvdrobot/Depositphotos)

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Каллі Цані
Психологиня, доцентка Університету Гаддерсфілда

Можливо, їм просто додають упевненості алгоритми соціальних мереж

Спільно з Марією Іоанну, професоркою психології Університету Гаддерсфілда

Соціальні мережі не обов’язково відображають вашу справжню сутність, але вони можуть підсилювати певні риси особистості та підтверджувати, що ваша найгірша поведінка є виправданою — або навіть переконувати вас у цьому.

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Ми розглядаємо цей дисбаланс крізь призму нашої концепції «Алгоритмічне підсилення рис особистості» (Algorithmic Trait Amplification, ATA), з особливим наголосом на нарцисизмі.

Нарцисизм — це спектр. Його крайній прояв — нарцисичний розлад особистості, і це клінічний діагноз. Але багато людей мають менш виражені нарцисичні риси:

Теги:   Дослідження Психологія Нарцисизм

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