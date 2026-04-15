Із сирним кремом і фруктовим кюлі. Як спекти меренговий рулет

Залишилися білки після пасок? Приготуйте лимонний меренговий рулет із маком та журавлиною. Він може стати вашою коронною стравою! І білки краще брати не найсвіжіші, а ті які вже постояли. Я коли готую паски дуже обережно відокремлюю жовтки, щоб у білок нічого не попало. Переливаю їх у склянку, накриваю плівкою і зберігаю в холодильнику. Можуть стояти до 10 днів.

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Інгредієнти:

190−200 г білків

340−350 г цукру

Дрібка солі

5 г лимонного соку або дрібка лимонної кислоти

Лимонна цедра

Жовтий барвник

40 г кукурудзяного крохмалю

120 г журавлини

Трішки лимонного соку та води

200 г крем-сиру

200 г вершків

5 г лимонного соку

Цедра лимона

20 г цукру

2 ст. л. маку

У білки додаю дрібку солі та лимонний сік. Збиваю на середніх обертах у легку білу піну.

Починаю потроху додавати цукор у декілька заходів, продовжуючи збивати й поступово збільшуючи оберти. Збиваю близько 10−12 хвилин — поки цукор повністю не розчиниться.

У масу натираю лимонну цедру та додаю барвник, легенько перемішую. Додаю крохмаль, знов обережно перемішую і все кладу у кондитерський мішок.

Пергамент приклеюю на краплі суміші. Зверху викладаю смужками меренгу і ставлю у розігріту до 145−150 градусів духовку приблизно на 30 хвилин. Режим з конвекцією.

Меренга готова, коли корж трішки почав змінювати колір, піднявся, а зверху вже є тонка хрустка скоринка.

Дістаю з духовки, охолоджую, перегортаю на інший лист пергаменту, а верхній пергамент обережно знімаю.

Окремо готую з журавлини кюлі. Ягоди, трішки води та лимонного соку варю пару хвилин, перебиваю блендером і перетираю в однорідну масу, яка має стати трішки густою. Якщо треба, легенько уваріть. Цукор тут не додаю, і так все солодке.

У крем-сир додаю підсмажений мак та вводжу збиті з цукром вершки. Частину крему збережіть на прикраси.

На готовий корж викладаю рядами крем, між ними — кюлі, згортаю, прикрашаю і можна одразу їсти! В холодильнику зберігається 2 доби.

Текст опубліковано з дозволу автора

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