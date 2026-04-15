Із сирним кремом і фруктовим кюлі. Як спекти меренговий рулет

15 квітня, 23:03
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Меренговий рулет (Фото: Marta Dzedyshko/Pexels)

Меренговий рулет (Фото: Marta Dzedyshko/Pexels)

Володимир Ярославський
Кухар, ресторатор, суддя проєкту МастерШеф, співвласник ресторанів Lucky і Chef’s table

Він може стати вашою коронною стравою

Залишилися білки після пасок? Приготуйте лимонний меренговий рулет із маком та журавлиною. Він може стати вашою коронною стравою! І білки краще брати не найсвіжіші, а ті які вже постояли. Я коли готую паски дуже обережно відокремлюю жовтки, щоб у білок нічого не попало. Переливаю їх у склянку, накриваю плівкою і зберігаю в холодильнику. Можуть стояти до 10 днів.

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Інгредієнти:

  • 190−200 г білків
  • 340−350 г цукру
  • Дрібка солі
  • 5 г лимонного соку або дрібка лимонної кислоти
  • Лимонна цедра
  • Жовтий барвник
  • 40 г кукурудзяного крохмалю
  • 120 г журавлини
  • Трішки лимонного соку та води
  • 200 г крем-сиру
  • 200 г вершків
  • 5 г лимонного соку
  • Цедра лимона
  • 20 г цукру
  • 2 ст. л. маку

У білки додаю дрібку солі та лимонний сік. Збиваю на середніх обертах у легку білу піну.

Починаю потроху додавати цукор у декілька заходів, продовжуючи збивати й поступово збільшуючи оберти. Збиваю близько 10−12 хвилин — поки цукор повністю не розчиниться.

У масу натираю лимонну цедру та додаю барвник, легенько перемішую. Додаю крохмаль, знов обережно перемішую і все кладу у кондитерський мішок.

Пергамент приклеюю на краплі суміші. Зверху викладаю смужками меренгу і ставлю у розігріту до 145−150 градусів духовку приблизно на 30 хвилин. Режим з конвекцією.

Меренга готова, коли корж трішки почав змінювати колір, піднявся, а зверху вже є тонка хрустка скоринка.

Дістаю з духовки, охолоджую, перегортаю на інший лист пергаменту, а верхній пергамент обережно знімаю.

Окремо готую з журавлини кюлі. Ягоди, трішки води та лимонного соку варю пару хвилин, перебиваю блендером і перетираю в однорідну масу, яка має стати трішки густою. Якщо треба, легенько уваріть. Цукор тут не додаю, і так все солодке.

У крем-сир додаю підсмажений мак та вводжу збиті з цукром вершки. Частину крему збережіть на прикраси.

На готовий корж викладаю рядами крем, між ними — кюлі, згортаю, прикрашаю і можна одразу їсти! В холодильнику зберігається 2 доби.

Текст опубліковано з дозволу автора

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Теги:   Рецепти Їжа

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