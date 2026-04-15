Із сирним кремом і фруктовим кюлі. Як спекти меренговий рулет
Меренговий рулет (Фото: Marta Dzedyshko/Pexels)
Він може стати вашою коронною стравою
Залишилися білки після пасок? Приготуйте лимонний меренговий рулет із маком та журавлиною. Він може стати вашою коронною стравою! І білки краще брати не найсвіжіші, а ті які вже постояли. Я коли готую паски дуже обережно відокремлюю жовтки, щоб у білок нічого не попало. Переливаю їх у склянку, накриваю плівкою і зберігаю в холодильнику. Можуть стояти до 10 днів.
Інгредієнти:
- 190−200 г білків
- 340−350 г цукру
- Дрібка солі
- 5 г лимонного соку або дрібка лимонної кислоти
- Лимонна цедра
- Жовтий барвник
- 40 г кукурудзяного крохмалю
- 120 г журавлини
- Трішки лимонного соку та води
- 200 г крем-сиру
- 200 г вершків
- 5 г лимонного соку
- Цедра лимона
- 20 г цукру
- 2 ст. л. маку
У білки додаю дрібку солі та лимонний сік. Збиваю на середніх обертах у легку білу піну.
Починаю потроху додавати цукор у декілька заходів, продовжуючи збивати й поступово збільшуючи оберти. Збиваю близько 10−12 хвилин — поки цукор повністю не розчиниться.
У масу натираю лимонну цедру та додаю барвник, легенько перемішую. Додаю крохмаль, знов обережно перемішую і все кладу у кондитерський мішок.
Пергамент приклеюю на краплі суміші. Зверху викладаю смужками меренгу і ставлю у розігріту до 145−150 градусів духовку приблизно на 30 хвилин. Режим з конвекцією.
Меренга готова, коли корж трішки почав змінювати колір, піднявся, а зверху вже є тонка хрустка скоринка.
Дістаю з духовки, охолоджую, перегортаю на інший лист пергаменту, а верхній пергамент обережно знімаю.
Окремо готую з журавлини кюлі. Ягоди, трішки води та лимонного соку варю пару хвилин, перебиваю блендером і перетираю в однорідну масу, яка має стати трішки густою. Якщо треба, легенько уваріть. Цукор тут не додаю, і так все солодке.
У крем-сир додаю підсмажений мак та вводжу збиті з цукром вершки. Частину крему збережіть на прикраси.
На готовий корж викладаю рядами крем, між ними — кюлі, згортаю, прикрашаю і можна одразу їсти! В холодильнику зберігається 2 доби.
Текст опубліковано з дозволу автора