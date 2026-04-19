Неможливо розучитись. Що таке «м'язова пам’ять» і як її покращити

Селія Гарріс: «Учені-когнітивісти називають цей тип пам’яті „процедурною“, а не „м'язовою“» (Фото: VANNGO Ng/Pexels)

Хоча покращення цього різновиду пам’яті вимагає часу та зусиль, це того варте

Спільно з Джастіном Крістенсеном, науковим співробітником Західно-Сіднейського університету

Існують завдання — як-от їзда на велосипеді, чи в’язання светра — які ми можемо виконувати, не замислюючись.

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Це зазвичай пояснюють «м’язовою пам’яттю» — ідеєю, що тіло здатне запам’ятати, як виконувати складні дії, і з часом навчитися робити це автоматично.