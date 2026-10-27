«Це не наша справа». Чим визначається якість зовнішньої комунікації організацій

Повноцінний супровід клієнта, пацієнта чи громадянина неможливий там, де кожен відділ відповідає тільки за свій фрагмент

Більшість із нас бувала в такій ситуації. Компанія обіцяє в рекламі: «Ми завжди поруч». Ви телефонуєте з проблемою і чуєте: «Це не до нас, зверніться в інший відділ». В іншому відділі просять пояснити все спочатку, після чого перенаправляють у третій, а там кажуть, що інформації про ваше звернення в них немає.

Реклама

Кожен працівник у цьому ланцюжку, можливо, діяв правильно в межах своєї ділянки. Але ви виносите з цієї розмови враження не про конкретні відділи, а про всю компанію. І рекламне «ми завжди поруч» після цього звучить як насмішка.

Коли організація хоче покращити те, як з нею говорять клієнти, кандидати чи партнери, вона зазвичай починає ззовні: новий текст, новий канал, нова кампанія, тренінг для працівників, щоб «краще відповідали». Але все частіше ми бачимо, що зміна зовнішньої комунікації починається зі зміни внутрішньої взаємодії. Без неї новий текст просто нема чим підкріпити.

Де це видно найраніше

Кожна організація зазвичай вважає свої виклики особливими. Але коли об'єднуєш цей досвід, проступають спільні закономірності. Військові системи часто показують їх раніше за інших: зміни там швидші, ціна помилки вища, а часу згладжувати розриви майже немає.

Візьмімо рекрутинг. Підрозділ хоче змінити комунікацію з потенційними кандидатами. Нове повідомлення: «У нас дружній колектив. Приєднуйся». Але підкріпити його реальними історіями не вдається: усі наявні історії — про індивідуальну стійкість, а ті, хто міг би розповісти про колектив, на контакт із медійниками не йдуть.

Коли людина таки приходить на першу розмову, їй важливо розуміти, куди вона потрапить, що з нею буде далі, хто відповідатиме за неї на кожному етапі. Якщо ті, хто набирає, ті, хто навчає, і ті, хто чекає нового бійця, між собою не домовилися, людина чує лише загальні запевнення: «все буде добре», «у нас усе чітко».

Будь-який роботодавець упізнає тут себе. Бренд роботодавця обіцяє одне, а співбесіда, перший робочий день і перший місяць показують, наскільки HR, керівник і колеги насправді узгоджені між собою.

Реклама:

Від «реагуємо» до «супроводжуємо»

Ще помітніше це в роботі служб, які взаємодіють з родинами військовослужбовців. Тут має відбутися перехід від моделі «реагуємо на звернення» до моделі «супроводжуємо родину на шляху».

Ззовні різниця здається невеликою. Раніше родина зверталася з проблемою й отримувала відповідь. Тепер потрібно встановити контакт заздалегідь, побудувати довіру, домовитися про правила подальшої взаємодії.

Для людини ззовні ніяких «вони» не існує

Але дуже швидко виявляється, що без зміни внутрішньої комунікації це неможливо. Щоб супроводжувати людину, кожна служба має бачити не тільки свою ділянку роботи. Потрібно передавати контекст, домовлятися про відповідальність, розуміти, хто встановлює контакт і хто та як його продовжує.

Той самий перехід зараз проходять банки, лікарні, сервісні компанії, державні служби: від обробки окремих звернень до супроводу клієнта, пацієнта чи громадянина. І всюди він впирається в одне й те саме: повноцінний супровід неможливий там, де кожен відділ відповідає тільки за свій фрагмент.

«Це не наша справа»

Саме на цьому етапі зазвичай виникає опір: «Це не наша справа. Нехай цим займаються вони».

Для людини ззовні ніяких «вони» не існує. Є одна організація, і незадоволення спрямовується на неї загалом, на будь-якого представника, з яким відбувається контакт. Працівник, який чесно виконав свою частину, стикається з роздратуванням, викликаним поведінкою колеги. Наступного разу він уже менш охоче бере слухавку чи виходить до відвідувача. Так виникає системна динаміка, у якій усі уникають контакту, щоб не підставлятися під удар. І тоді жоден тренінг «як краще відповідати» не допоможе, бо проблема не в тому, як відповідають, а в тому, що відповідати ніхто не хоче.

Реклама:

Спершу у військових, потім усюди

Ми вже не раз бачили схожу послідовність: нова комунікаційна проблема спершу стає помітною у військових, а згодом проявляється і в цивільних організаціях.

Так було з потребою передомовлятися після змін. Спочатку ми бачили її в підрозділах, де змінювалися люди, ролі й умови. Зараз вона найяскравіше проявляється в цивільних компаніях, коли на роботу повертаються ветерани: попередні домовленості вже не працюють, а нові ніхто свідомо не укладав.

Як перевірити свою організацію

Візьміть один типовий шлях людини, з якою ваша організація працює ззовні: клієнта, кандидата, пацієнта, партнера. Пройдіть цим шляхом від першого контакту до результату і на кожному переході між відділами чи людьми запитайте:

Хто передає контекст далі, і чи доходить він?

Хто відповідає за наступний контакт?

Що чує людина, коли її питання опиняється між двома зонами відповідальності?

Якщо на якомусь кроці відповідь звучить як «це не наша справа», новий текст, новий канал чи нова кампанія ситуацію не змінять. Змінювати доведеться те, як люди домовляються між собою.

Для більшості організацій це поки прогноз. Для військових це вже реальність.