Питання, що не втрачає актуальності. Чи треба приймати вітамін D улітку

Олександра Телегузова: «Універсальної формули на кшталт „побудьте на сонці 15 хвилин — і норму виконано“ не існує» (Фото: Maridav/Depositphotos)

Влітку питання про прийом вітаміну D виникає набагато рідше, ніж в інші сезони. Здається, що сонячні та спекотні довгі дні автоматично гарантують те, що організм і сам отримує достатньо вітамінів. Але чи так це?

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Почну з того, що вітамін D є дійсно важливим для організму. Він насамперед необхідний для регуляції обміну кальцію і фосфору, нормальної мінералізації кісток та роботи м’язів, але його рецептори є в багатьох тканинах організму, тому підтримувати достатній рівень вітаміну D так само важливо, як і підтримувати достатній рівень магнію, калію, фосфору… список можна продовжувати дуже довго. До чого я веду? Не варто приписувати вітаміну D здатність «лікувати» безсоння, втому, проблеми зі шкірою чи будь-які інші неспецифічні симптоми, але без нього дійсно може порушуватися робота певних органів.

Під дією ультрафіолетових променів спектра B у шкірі запускається перетворення 7-дегідрохолестерину на попередник вітаміну D3. Далі утворюється холекальциферол, який проходить послідовні перетворення у печінці та нирках. Звучить складно, але саме в результаті виникає кальцитріол, який і бере участь у підтриманні рівня кальцію та фосфору в крові й впливає на кісткову тканину.

Інтенсивність вироблення кальцитріолу справді залежить від сезону. Узимку, особливо у країнах, розташованих далеко від екватора, сонячного ультрафіолету може бути недостатньо. Улітку умови для синтезу кращі, але сама наявність сонця ще не гарантує нормального рівня вітаміну D.

Відповідь залежить не від календаря, а від людини

Універсальної формули на кшталт «побудьте на сонці 15 хвилин — і норму виконано» не існує. На утворення вітаміну D впливають географічна широта та сезон, час доби та хмарність, вік людини, природна пігментація шкіри, площа відкритої шкіри, одяг і сонцезахисні засоби тощо.

Людям із темнішою шкірою за однакових умов може знадобитися більше ультрафіолетового опромінення для утворення тієї самої кількості вітаміну D. З віком здатність шкіри до його синтезу також зменшується.

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Підвищений ризик недостатності можуть мати люди, які рідко виходять на вулицю впродовж року, постійно носять закритий одяг, мають порушення всмоктування поживних речовин, захворювання печінки чи нирок або перенесли баріатричну операцію. Окремі рекомендації також діють для немовлят, вагітних, людей старшого віку та пацієнтів з остеопорозом.

Як ми вже знаємо, сонцезахисні засоби зменшують проникнення UVB-променів, тому можуть знижувати синтез вітаміну D… але це в лабораторних умовах, бо в реальному житті люди рідко наносять крем ідеально рівномірно та у рекомендованій кількості. Тому умовний SPF 30 не «вимикає» утворення вітаміну D повністю, але дійсно створює барʼєр та захищає шкіру від сонячних опіків. Перебування під активним сонцем без захисту — погана ідея, бо ультрафіолет пошкоджує ДНК клітин шкіри, прискорює фотостаріння та підвищує ризик раку шкіри. Не існує безпечної дози нікотину, і безпечної засмаги, як не парадоксально, теж не існує.

Тому рекомендації щодо захисту від прямого сонця залишаються незмінними: шукати затінок, носити головний убір та одяг, що прикриває шкіру, і використовувати сонцезахисний засіб широкого спектра з SPF 30 або вище. Особливо це важливо, коли УФ-індекс становить 3 і більше.

Повернемося до головного питання: «Чи треба приймати влітку вітамін?» Відповідь залежить не від календаря, а від людини.

Якщо у людини вже є підтверджена недостатність вітаміну D, остеопороз, порушення всмоктування або інший медичний стан, який потребує прийому вітаміну D, сподіватися на автоматичну компенсацію з настанням літа не варто. Тобто влітку теж потрібно приймати добавки.

Здоровим людям без факторів ризику зазвичай не потрібне постійне рутинне вимірювання рівня вітаміну D, а отже і його прийом. Водночас добавка може бути доцільною, якщо людина влітку майже не буває на вулиці, має високий ризик недостатності або не отримує достатньо вітаміну D з їжею. Джерелами в раціоні є жирна риба, яєчні жовтки, печінка тріски та продукти, спеціально збагачені вітаміном D.

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Чи можна визначити дефіцит за симптомами? Вкрай рідко. Помірна недостатність часто не має помітних проявів. Втома, поганий настрій, порушення сну, випадіння волосся або часті застуди є неспецифічними симптомами й можуть мати десятки інших причин.

За значного та тривалого дефіциту можуть виникати м’язова слабкість, біль у кістках і підвищена схильність до переломів. У дітей тяжкий дефіцит може спричинити рахіт.

Для оцінювання запасів вітаміну D використовують аналіз крові на 25-гідроксивітамін D (25(OH)D). Проте здавати його лише через втому або «про всяк випадок» не варто. Доцільність обстеження краще обговорити з лікарем, особливо якщо є фактори ризику, захворювання кісток або порушення обміну кальцію.

Літо не є автоматичною гарантією нормального рівня вітаміну D. Але й перетворювати перебування під активним сонцем на метод лікування не потрібно.

Захищайте шкіру від ультрафіолету, не скасовуйте призначені препарати лише через зміну сезону та не починайте приймання високих доз самостійно. У питаннях вітаміну D найкраще працює не принцип «що більше, то краще», а індивідуальна оцінка потреби.

Правова інформація. Ця стаття містить загальні відомості довідкового характеру і не повинна розглядатися як альтернатива рекомендаціям лікаря. NV не несе відповідальності за жоден діагноз, поставлений читачем на основі матеріалів сайту. Якщо вас турбує стан вашого здоров’я, зверніться до лікаря.