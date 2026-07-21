«Енергетичні вампіри»: хто вони і що робити, якщо це ви
Олександр Авдєєв: «Інколи конфронтація не працює» (Фото: simonapilolla/Depositphotos)
Зазвичай йдеться про певні стани та розлади
Здається, що після спілкування з деякими людьми ви почуваєтесь вичавленими, як лимон? Наче вони буквально забирають вашу енергію? Таких людей заведено називати енергетичними вампірами. Але чи наукове це поняття? Як це працює? І що робити, якщо це ви?
Звідки взагалі взявся цей термін?
«Енергетичний вампір» — це побутове поняття, а не наукове чи дослідницьке. Ідея «психічного паразитизму», коли одні люди нібито висмоктують енергію з інших, з’явилася ще у 1930-х у книзі британської окультистки Діон Форчун, і з часом міцно закріпилась у повсякденному житті.
Як працює «вампіризм»? Два головні сценарії
У популярній психології виділяють шість типів таких людей: жертва, нарцис, домінатор, мелодраматик, критик та невинний. Але психологічно всі вони зводяться до двох ключових процесів взаємодії.
1. Домінація: людина принижує вас (можливо, приховано) або самовозвеличується, щоб відчути себе сильнішою.
2. Надмірна потреба у підтримці: людина постійно стурбована, розігрує мелодраму або перебуває в позиції «жертви» — і після вашого співчуття їй стає легше, а ви залишаєтесь виснаженими.
Що відбувається насправді?
За маскою «вампіризму» ховається сильна, нестерпна фрустрація. Спілкування з вами для такої людини — це інтерперсональний копінг, спосіб впоратися зі своїм станом коштом іншого.
Отримуючи вашу підтримку або домінуючи, людина відчуває полегшення — але це пастка. Вона не набуває досвіду самостійного подолання фрустрації, напруга повертається знову, а ви почуваєтесь емоційно перевантаженими й використаними.
Що ховається за ярликом?
Називати когось «вампіром» — це стигматизація. Зазвичай ідеться не про «погану людину», а про певні стани та розлади:
- розлади особистості кластера B (антисоціальний, межовий, гістріонний, нарцисичний);
- тривожні розлади — постійний, виснажливий пошук запевнянь, що «все буде добре»;
- депресивні стани;
- іноді — РДУГ або обсесивно-компульсивний спектр.
Це не їхня сутність — це поведінкові патерни, через які вони змушені так задовольняти свої потреби.
Що робити, якщо ви поруч?
Якщо ви стикаєтеся з такою комунікацією, пам’ятайте: ви не психотерапевт. Якщо людина в циклі накручування, вашої підтримки не вистачить, щоб її «зцілити».
Не беріть на свій рахунок: такі люди можуть говорити провокаційні речі, намагаючись залучити вас до своїх переживань.
Інколи конфронтація не працює, і найкращий вихід — поведінково обмежити контакт і застосовувати принципи асертивності.
А що, якщо «енергетичний вампір» — це ви?
Якщо ви розмірковуєте над цим і помічаєте за собою подібні стани — це вже хороший знак. Що робити далі?
1. Розвивайте навички емоційної саморегуляції: вчіться розуміти, які емоційні потреби стоять за вашою поведінкою, і шукайте екологічні способи їх задовольнити.
2. Практикуйте техніки самоспівчуття.
3. Зверніться до психотерапії, щоб безпечно дослідити свої патерни та навчитися по-новому взаємодіяти зі світом.
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