«Енергетичні вампіри»: хто вони і що робити, якщо це ви

Зазвичай йдеться про певні стани та розлади

Здається, що після спілкування з деякими людьми ви почуваєтесь вичавленими, як лимон? Наче вони буквально забирають вашу енергію? Таких людей заведено називати енергетичними вампірами. Але чи наукове це поняття? Як це працює? І що робити, якщо це ви?

Реклама

Звідки взагалі взявся цей термін?

«Енергетичний вампір» — це побутове поняття, а не наукове чи дослідницьке. Ідея «психічного паразитизму», коли одні люди нібито висмоктують енергію з інших, з’явилася ще у 1930-х у книзі британської окультистки Діон Форчун, і з часом міцно закріпилась у повсякденному житті.

Як працює «вампіризм»? Два головні сценарії

У популярній психології виділяють шість типів таких людей: жертва, нарцис, домінатор, мелодраматик, критик та невинний. Але психологічно всі вони зводяться до двох ключових процесів взаємодії.

1. Домінація: людина принижує вас (можливо, приховано) або самовозвеличується, щоб відчути себе сильнішою.

2. Надмірна потреба у підтримці: людина постійно стурбована, розігрує мелодраму або перебуває в позиції «жертви» — і після вашого співчуття їй стає легше, а ви залишаєтесь виснаженими.

Що відбувається насправді?

За маскою «вампіризму» ховається сильна, нестерпна фрустрація. Спілкування з вами для такої людини — це інтерперсональний копінг, спосіб впоратися зі своїм станом коштом іншого.

Отримуючи вашу підтримку або домінуючи, людина відчуває полегшення — але це пастка. Вона не набуває досвіду самостійного подолання фрустрації, напруга повертається знову, а ви почуваєтесь емоційно перевантаженими й використаними.

Що ховається за ярликом?

Називати когось «вампіром» — це стигматизація. Зазвичай ідеться не про «погану людину», а про певні стани та розлади:

розлади особистості кластера B (антисоціальний, межовий, гістріонний, нарцисичний);

тривожні розлади — постійний, виснажливий пошук запевнянь, що «все буде добре»;

депресивні стани;

іноді — РДУГ або обсесивно-компульсивний спектр.

Це не їхня сутність — це поведінкові патерни, через які вони змушені так задовольняти свої потреби.

Реклама:

Що робити, якщо ви поруч?

Якщо ви стикаєтеся з такою комунікацією, пам’ятайте: ви не психотерапевт. Якщо людина в циклі накручування, вашої підтримки не вистачить, щоб її «зцілити».

Не беріть на свій рахунок: такі люди можуть говорити провокаційні речі, намагаючись залучити вас до своїх переживань.

Інколи конфронтація не працює, і найкращий вихід — поведінково обмежити контакт і застосовувати принципи асертивності.

А що, якщо «енергетичний вампір» — це ви?

Якщо ви розмірковуєте над цим і помічаєте за собою подібні стани — це вже хороший знак. Що робити далі?

1. Розвивайте навички емоційної саморегуляції: вчіться розуміти, які емоційні потреби стоять за вашою поведінкою, і шукайте екологічні способи їх задовольнити.

2. Практикуйте техніки самоспівчуття.

3. Зверніться до психотерапії, щоб безпечно дослідити свої патерни та навчитися по-новому взаємодіяти зі світом.

Правова інформація. Ця стаття має винятково інформаційний характер і не замінює професійної психологічної консультації. NV не несе відповідальності за будь-які рішення, ухвалені читачем на основі матеріалів сайту.

Текст публікується з дозволу автора

Оригінал