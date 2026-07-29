На це варто зважати. Який спосіб приготування кави найкращий для серця

У кавових зернах містяться сполуки, які здатні підвищувати рівень «поганого» холестерину, але в готових напоях їх може бути менше

Я вже колись про це писала і не раз , проте ще раз нагадаю, бо ранкова кава — ритуал для багатьох людей. Але всі люди різні за станом свого здоров’я, в першу чергу — серцево-судинного.

Реклама

Так от. Шведські вчені перевірили каву з 14 офісних кавових автоматів і порівняли її з іншими способами приготування.

Вони вимірювали вміст двох природних речовин: кафестолу (cafestol) та кахвеолу (kahweol). Ці сполуки містяться в кавових зернах і можуть підвищувати рівень ЛПНЩ (ліпопротеїнів низької щільності) — («поганого») холестерину. Якщо вони регулярно потрапляють в організм, то збільшують ризик серцево-судинних захворювань.

То що ж тепер — не пити каву?

Пити, але розуміти, яку саме і кому, бо проблема не в зернах, а в тому, чи потрапляють ці дві речовини у вашу чашку.



Паперовий фільтр майже повністю затримує кафестол і кахвеол. Металевий фільтр — практично ні.

За вмістом кафестолу найкращі варіанти — кава через паперовий фільтр і розчинна кава. Середній вміст: деякі автомати з рідким кавовим концентратом, french press і перколятор. Більший в каві з більшості автоматів, які мелють зерна і використовують металевий фільтр, і в еспресо (залежно від рецептури та об'єму). А найбільше кафестолу містить варена кава (по-скандинавськи або «по-турецьки» без фільтрації).

Чому еспресо не завжди однакове?

У дослідженні кількість кафестолу в еспресо коливалася дуже сильно. Це пояснюється тим, що багато залежить від сорту зерен, ступеню помелу, тиску, об'єму порції, моделі кавомашини. Тому одна чашка може містити у декілька разів більше кафестолу, ніж інша.

То чи можна пити каву? Пийте на здоровʼя — від 1 до 3 чашок на день. Але якщо у вас є високий ЛПНЩ («поганий» холестерин), сімейна гіперхолестеринемія чи перенесений інфаркт чи інсульт, тоді варто звернути увагу не лише на кількість кави, а й на те, щоб вона була пропущена через паперовий фільтр.

Реклама:

Правова інформація. Ця стаття містить загальні відомості довідкового характеру, її не слід розглядати як альтернативу рекомендаціям лікаря. NV не несе відповідальності за жоден діагноз, поставлений читачем на основі матеріалів сайту. NV також не несе відповідальності за зміст інших інтернет-ресурсів, посилання на які присутні в цій статті. Якщо вас турбує стан вашого здоров’я, зверніться до лікаря.

Текст опубліковано з дозволу авторки

Оригінал