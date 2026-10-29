Не поспішайте з прибиранням. Коли невеликий безлад не зашкодить

Дім, у якому панує ідеальний порядок, не обов’язково є оптимальним для тих, хто в ньому живе

Якщо дотримуватися філософії видатної фахівчині з упорядкування побуту Марі Кондо, то в охайному домі живеться краще . Проте Альберт Ейнштейн із цим навряд чи погодився б. «Якщо захаращений стіл є ознакою захаращеного розуму, — йдеться у цитаті, яку зазвичай приписують знаменитому фізику, — то що ж тоді означає порожній стіл?»

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Моє нещодавно опубліковане дослідження, у якому взяли участь 22 новозеландські домогосподарства, також ставить під сумнів загальноприйняту думку, що безлад — це проблема, з якою необхідно боротися.

Безлад аж ніяк не свідчить про неорганізованість, навпаки: