Щоб уникнути багатьох проблем. Як розвинути гнучкість мислення

Лео Бабаута: «Спробуйте на хвилину відпустити те, за що ви так міцно тримаєтеся, і подивіться, що станеться» (Фото: fizkes/Depositphotos)

Більшість людей не усвідомлює справжню цінність гнучкого підходу до життя

Наше мислення може ставати надто жорстким. Ми хочемо завжди мати рацію, хочемо робити все певним чином, хочемо, щоб усе йшло так, як ми того бажаємо.

У результаті може виникати безліч проблем, які ми самі собі створюємо цією жорсткістю: