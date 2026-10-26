Щоб уникнути багатьох проблем. Як розвинути гнучкість мислення

26 жовтня, 22:03
NV Преміум
Google Читайте NV у Google
Лео Бабаута: «Спробуйте на хвилину відпустити те, за що ви так міцно тримаєтеся, і подивіться, що станеться» (Фото: fizkes/Depositphotos)

Лео Бабаута: «Спробуйте на хвилину відпустити те, за що ви так міцно тримаєтеся, і подивіться, що станеться» (Фото: fizkes/Depositphotos)

x1
0:00
-
6:07
Лео Бабаута
Американський письменник, творець Zen Habits

Більшість людей не усвідомлює справжню цінність гнучкого підходу до життя

Наше мислення може ставати надто жорстким. Ми хочемо завжди мати рацію, хочемо робити все певним чином, хочемо, щоб усе йшло так, як ми того бажаємо.

У результаті може виникати безліч проблем, які ми самі собі створюємо цією жорсткістю:

Реклама

Теги:   Мислення Життєві поради Саморозвиток

Google Читайте NV у Google

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Depositphotos
Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies