Не просто бізнес. Які емоції ми відчуваємо на роботі та чому це важливо

29 липня, 11:53
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Хосе Наварро: «Радість виявилась найпоширенішою емоцією» (Фото: VukVukotic/Depositphotos)

Хосе Наварро: «Радість виявилась найпоширенішою емоцією» (Фото: VukVukotic/Depositphotos)

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Хосе Наварро
Психолог, професор Барселонського університету

Розуміння емоцій є першим кроком до розуміння поведінки

«Нічого особистого — суто бізнес». Ця фраза, яка є лейтмотивом гангстерського фільму Хрещений батько, представленого Френсісом Фордом Копполою у 1972 році, уособлює класичний погляд на управління: ведення бізнесу — це, перш за все, заробляння грошей, навіть якщо при цьому доведеться пожертвувати всіма особистими та соціальними аспектами роботи.

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Проте тривала криза психічного здоров’я в професійному середовищі змушує керівників зважати на емоційне благополуччя працівників.

Щоб з’ясувати, що потрібно для емоційного благополуччя, треба перш за все розуміти, що таке емоції:

Теги:   Психологія Поради психолога Робота Емоції

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