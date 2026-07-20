Існує два типи житейських проблем. Як розібратися з обома

Можливо, ви хочете замінити прокладку у кухонному крані або навчитися грати на фортепіано. А може, мрієте навчитися контролювати свій гнів або перестати відкладати справи на потім. Або ви вже знаєте, як замінити прокладку, але, коли спробували зробити це минулими вихідними, вийшли із себе і все кинули. Або зазвичай ви добре контролюєте свій гнів, але раптом неочікувано бурхливо відреагували на запитання свого керівника щодо вашого поточного навантаження.

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Психолог Рудольф Екштейн у своїй фундаментальній праці 1958 року писав, що проблеми можна розділити на два типи: перший — це те, що він назвав «проблемами через брак знань», тобто труднощі, які виникають через нестачу навичок, як у випадку з краном, фортепіано і навіть із гнівом і прокрастинацією. Інший тип — це «проблеми з застосуванням знань», коли ви вже маєте навички, але ваші емоції іноді беруть над вами гору, як у той момент, коли ви відчуваєте роздратування через кран або коли вам важко впоратися зі своєю реакцією на слова керівника. Якщо ви від самого початку визначите, з яким типом проблеми маєте справу, вам буде значно легше обрати підхід до її вирішення і відповідне «дерево рішень». Ось кілька запитань, які допоможуть вам це зробити: