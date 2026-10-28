Виживання найгарніших. За що я вдячна Даші Астаф'євій

Я не писала диктант національної єдності жодного разу, хоча у школі обожнювали диктанти й обожнювала писати. Але я дуже вдячна самій появі Даші Астафʼєвої на цьогорічному диктанті, тому що сама лише її поява спровокувала таку корисну для нашого суспільства дискусію: ставлення до красивої, розумної, публічної жінки, яка ще й виявилася сексуальною, а краса і сексуальність — це все ж не тотожні поняття.

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Як колись сказала мені одна розумна людина: жінці можуть пробачити красу і розум, але ніколи — сексуальність. Напевно, «ніколи» надто сильне слово, я проти узагальнень, але така жінка завжди провокуватиме дискусії, страхи та буде загрозою тією чи іншою мірою для тих, хто не розібрався у своїй власній природі.

Я читаю цікаву книгу — Виживання найгарніших — і там, зокрема, цікавий фрагмент про те, як красивим і привабливим жінкам важко мати успіх і займати лідерські позиції. У книзі наведена велика кількість наукових досліджень, і одна з головних думок — жінці для досягнення такої мети треба мімікрувати під чоловічий (або умовно чоловічий, бо чоловіки теж різні) тип поведінки й, головне, мімікрувати у своїй зовнішності. Є хіба що виключення серед цього правила.

Чому красиве оголене тіло позбавляє жінку права бути моральним орієнтиром?

Я бачила коментарі, що Даша, коли знялась у Плейбої та оголила своє тіло, уже ніби позбавила себе можливості далі бути якимось моральним компасом і ще й читати національні диктанти. Але чому красиве оголене тіло позбавляє жінку права бути тим самим моральним орієнтиром? Тому що поєднання всього цього несе загрозу для когось? Загрозу для якихось підсвідомих процесів, не надто проговорених не лише у нашому патріархальному суспільстві, а загалом?

Я памʼятаю торішнє фото акторки Шарліз Терон у чоловічому смокінгу з глибоким декольте, яке тоді збурило дискусію щодо відповідності такого фото серйозному статусу самої акторки — вона ж іще є і громадською діячкою! Але яким чином глибоке декольте може завадити жінці використовувати свій мозок за призначенням?

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Медіаексперт Дмитро Золотухін у своїй статті 2023 року пише: «У чиновниць чи військовослужбовиць не може бути гарної дупи, виставленої в інстаграм, бо вони ж тими дупами сидять у поважних кріслах високих кабінетів. А якщо вона тією дупою ще й хизується і про це починають говорити в соцмережах, то треба негайно ту відьму спалити на вогнищі народного обурення».

Таких жінок можуть ненавидіти і окремі чоловіки, і окремі жінки, причому ненависть тут може бути поєднана з захопленням. Для одних це небажання втратити владу, для інших — страх втратити безпеку та ресурс, за який конкуруєш з іншими жінками, але в бажанні пригнічувати жіночу сексуальність у суспільстві можуть бути об'єднані великі групи людей, тому що це досі погано вивчена і погано артикульована сила й енергія.

І чи може вона бути поєднана одночасно в жінці, яка оголює своє тіло, а наступного дня читає, наприклад, диктант? Звісно.

І визнання цієї сили в іншому, перш за все, багато скаже про самого себе.

Текст опубліковано з дозволу авторки

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