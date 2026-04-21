Як звільнити голову від паніки. Техніка дихання, яку варто знати кожному

Одна техніка, яку ви дійсно згадаєте, краща за п’ять, які ви вивчили й забули

Щоб в умовах небезпеки допомогти собі думати, зберігати тверезість і ефективно зреагувати, потрібно підтримати себе й не панікувати.

Це важко, дуже, але техніка дихання за квадратом може трошки допомогти вивільнити голову від паніки й дати собі ресурс на реакцію.

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Техніки дихання

Щодня в Україні ми зіштовхуємося з небезпеками, які змушують нас учитися речей, які раніше здавалися непотрібними. Одна з них — як допомогти собі в момент гострої небезпеки, коли паніка накриває і треба думати тверезо.

В інтернеті є техніки 54321, метелики, дихання по квадрату/прямокутнику/трикутнику/колу/гексафлексу. Але що більше технік ви знаєте, то менше шансів, що в момент паніки ви згадаєте хоч одну.

Що відбувається з тілом під час паніки

Коли мозок фіксує небезпеку, активується система загроз: наш мозок готує наше тіло для того, щоб убезпечити нас. Це не слабкість, але це може бути проблемою, якщо в умовах реальної загрози це заважає думати і діяти.

Повторюся: що більше механік самозаспокоєння ви знаєте, то менша ймовірність, що у стані стресу згадаєте хоч одну. Тому розкажу єдину, ключову, якої може бути достатньо, щоб звільнити свій мозок від паніки для здорового аналізу та швидшої реакції.

Дихання за квадратом

Чотири секунди вдих, чотири секунди затримка, чотири секунди видих, чотири секунди затримка. Повторити кілька разів.

Уповільнене дихання активує парасимпатичну нервову систему, що спонукає наше тіло заспокоїтися.

Чому квадрат, а не щось інше

Бо це дуже просто. Лише чотири сторони, секунди, цикли. Усе дуже однакове й нічого не потрібно запам’ятовувати окремо.

У момент гострого стресу мозок не в найкращому стані для виконання складних інструкцій.

Коли цього робити не треба

Якщо глушити дихальними техніками кожну тривогу, це стає захисною поведінкою, і тривога з часом тільки посилюється. Паніка сама собою минає. Техніка потрібна тоді, коли є реальна небезпека і вам треба зібратися швидко — за кермом, в укритті, у будь-якій ситуації, де голова має працювати.

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Одна техніка, яку ви реально згадаєте, краща за п’ять, які ви вивчили й забули.

Сподіваюся, нам із вами ніколи не доведеться дихати квадратом, щоб урятуватися.

Текст опубліковано з дозволу автора

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