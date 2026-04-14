Залежність чи просто їжа? Чому так хочеться солодкого

Це може бути пов’язано з нейронними реакціями на раціон, сон і стрес

Часто я чую на консультаціях про «залежність» від солодкого.

Давайте дійсно розберемось, у чому річ.

Потяг до солодкої їжі — це харчова звичка. Бажання їсти солодке часто є звичкою, сформованою способом життя, а не справжньою залежністю, оскільки не викликає толерантності чи фізичного абстинентного синдрому, як при прийомі психоактивних речовин. Бажання з'їсти солодке пов’язане з гормональними коливаннями та нейронними реакціями на раціон, сон і стрес.

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Дофамін і солодке — це не вирок, це про пластичність звичок, які можна здобувати. Солодке активує дофамінові шляхи винагороди, але на рівні природних стимулів, без надмірного перезбудження, характерного для залежностей. Це формує асоціативну звичку через цикл «тригер — дія — винагорода», де стрес чи нудьга провокують пошук швидкого задоволення, а не компульсивну потребу. Дослідження показують, що маніпуляція нейронами в ventral pallidum змінює уподобання до солодкого, — це свідчить про пластичність звичок, а не фіксовану залежність.

Стрес чи нудьга провокують пошук швидкого задоволення

Регуляція гормонів, які впливають на вибір солодкої їжі, — все в наших руках. Грелін (гормон голоду) зростає при дефіциті сну чи нестабільному раціоні, посилюючи тягу до солодкого, тоді як лептин (сигнал ситості) знижується, порушуючи насичення. Від швидких вуглеводів коливається інсулін, створюючи цикли гіпоглікемії, що провокує нові бажання, пов’язані з харчовими звичками. Кортизол від стресу чи недосипу додатково стимулює вибір калорійних солодощів.

Вплив сну та раціону. Недосип (сон менше ніж 7 годин) підвищує чутливість до солодкого смаку й активний грелін, збільшуючи споживання вуглеводів на 20−30%. Дослідження підтверджують: подовження сну на 1 годину покращує вибір їжі, зменшуючи тягу. Незбалансований раціон (дефіцит білків, жирів) посилює звичку, бо мозок шукає швидку енергію, але це не залежність.

Що кажуть нові дослідження? Дослідження, проведені у 2025 році, наголошують на тому, що потяг до солодкого — це «харчова звичка», чутлива до сну, дієти та мікробіому, а не класична залежність. Експерименти з GLP-1 та FGF21 показують, що цю звичку можна регулювати через зв’язок «мозок-кишківник», підтверджуючи визначальну роль способу життя.

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