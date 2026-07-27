Цим визначається якість лідерства. Порада керівникам

Команда працює не стільки з фактами, скільки з тим, як ці факти були ними інтерпретовані

Мозок не показує нам реальність. Він показує власну оцінку реальності. Саме цю оцінку ми переживаємо як почуття.

Коли ми говоримо: «Я довіряю цій людині», «Мені тривожно» або «Відчуваю, що це правильне рішення», нам здається, що почуття виникають самі собою.

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Насправді за частки секунди мозок уже виконав величезну роботу. Він зіставив ситуацію з попереднім досвідом, оцінив ризики, спрогнозував наслідки й сформував перший висновок. Ось цей висновок ми переживаємо як емоцію або інтуїтивне відчуття. Ці швидкі оцінки впливають на наші рішення ще до того, як ми починаємо їх логічно аналізувати.

Завдання керівника — працювати зі сприйняттям

Тому двоє людей можуть абсолютно по-різному реагувати на одну й ту саму ситуацію. Вони інтерпретують її по-різному.

Для керівників це одна з ключових ідей для розуміння природи поведінки в команді.

Команда працює не стільки з фактами, скільки з тим, як ці факти були ними інтерпретовані. Одне й те саме рішення може викликати мотивацію, опір або тривогу — залежно від того, який зміст конкретна людина йому надала.

Завдання керівника — працювати не лише з процесами та рішеннями, а й зі сприйняттям: пояснювати контекст, формувати спільне розуміння і допомагати команді бачити не лише події, а і їхній зміст. Так будується довіра і формується якість управлінських рішень.

Бо у підсумку ми живемо не в об'єктивній реальності. Факти самі по собі рідко змінюють поведінку. Поведінку змінює те, як людина пояснила собі ці факти. Тому якість лідерства значною мірою визначається якістю пояснення, а не лише якістю рішень.

Текст опубліковано з дозволу авторки

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