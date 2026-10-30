Людина на розвилці. Чи є у нас вільна воля

Олександр Авдєєв: «Коли ми говоримо про вільну волю, то майже завжди уявляємо одну сцену» (Фото: kantver/Depositphotos)

Чи наша воля насправді «наша»? Або будь-яке рішення, що ми ухвалюємо, насправді ухвалене раніше?

У цієї теми багато магічного підґрунтя — чи все для нас визначено долею. Та ми з вами віримо в доказові підходи, тож давайте доказово і подивимось на те, як виглядає процес вибору, який ми робимо щодня, і що на нього впливає.

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Чи є у нас вільна воля?

Нейробіологія давно стоїть на тому, що мозок — фізична система, яка працює за тими самими законами, що й решта світу. До цього додається Дарвін, який писав, що розум людини відрізняється від розуму тварин ступенем, а не суттю. Якщо скласти ці дві думки, висновок неприємний: кожна наша дія — наслідок причин, які існували до неї, і місця для вибору там немає.

Австралійський дослідник Роб Діленберг пропонує не сперечатися з фізикою, а перевірити, чи правильно ми взагалі розуміємо, що таке свобода.

Проблема розвилки

Коли ми говоримо про вільну волю, то майже завжди уявляємо одну сцену. Людина стоїть на розвилці й саме у цю мить може піти як ліворуч, так і праворуч. На цьому образі більшість суперечок і заходить у глухий кут. Якщо все у світі має причину, то й ваш вибір у цю секунду визначило все, що сталося раніше. Отже, піти іншою дорогою ви насправді не могли.

Діленберг вважає, що проблема не у фізиці, а в самому образі. Ми шукаємо свободу в одній секунді, хоча вона може жити в зовсім іншому масштабі часу.

Свобода — не розвилка, а нахил

До кожного рішення ми приходимо не порожніми. З нами весь наш досвід, цінності, спогади, звички, обіцянки собі й правила, які ми колись для себе встановили. Разом це автор називає «функцією схильності» (bias function).

Це внутрішній нахил, через який одні варіанти поведінки здаються природними, а інші майже не спадають на думку. Тому важливе питання не «чи міг я вчинити інакше в цю секунду?», а «чи можу я сам змінювати цей нахил?». Якщо можу, то свобода — це не мить вибору, а повільний процес. У ньому ми поступово переписуємо те, з чого цей вибір виростає.

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Алопраксис: коли нас змінює світ

Наш нахил постійно змінюється, і здебільшого під впливом ззовні. Дитину похвалили за малюнок — і вона малює частіше. Ви раз обпеклися об чайник, і рука вже сама тримається від нього подалі. На роботі ввели бонуси за швидкість, і за місяць усі працюють швидше, навіть цього не помічаючи.

Діленберг називає такі зміни алопраксисом (від грецького allo — «інший» і praxis — «дія»). Сюди належать умовні рефлекси, навчання через нагороду чи покарання, звички, сформовані середовищем. Це нормальний і дуже корисний механізм, просто кермо в ньому тримає переважно світ, а не ми.

Автопраксис: коли ми редагуємо себе самі

Є й інший шлях. Людина може згадати, як повелася в схожій ситуації минулого разу, і уявити, що буде, якщо вчинити інакше. Може подумати: «А що, якби…» — і зрештою свідомо переглянути свою реакцію. У цей момент стимулом для змін стає не зовнішня подія, а власні думки.

Такий «вплив на себе» автор називає автопраксисом.

Сформульована думка не зникає: вона повертається, на неї спирається наступна, і так поступово змінюється сам нахил. Саме це, за Діленбергом, і є обмеженою вільною волею. Фізика нікуди не дівається, просто серед причин вашої поведінки тепер є й ваші думки.

Палиці Келера

На початку XX століття психолог Вольфганг Келер спостерігав за шимпанзе. Його шимпанзе здогадувалися зʼєднати дві короткі палиці в одну довгу, щоб дотягнутися до їжі. Це справді розумно, але принцип простий: палиця стала довшою, і нічого, чого не було в самих палицях, не з’явилося.

А тепер уявіть, що ви викладаєте ці палиці в лінію на підлозі й вирішуєте: «За неї я не заходжу». Фізично лінія нічого не тримає, переступити її можна за пів секунди. Межа існує лише тому, що ви самі створили правило і самі його дотримуєтесь. Різниця між цими двома сценами і є різницею між алопраксисом і автопраксисом.

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Чому ми не можемо пояснити, як тримаємо рівновагу

Як ці механізми працюють разом, можна показати на прикладі велосипеда. Коли ви вчитеся їздити, по суті, ви в цьому участі не берете — вас вчить сам велосипед, який хитається під вами. Потім зʼявляється відчуття «о, вже виходить». Ви відчуваєте нахил рами й тиск на педалі, але пояснити, як саме тримаєте баланс, не можете.

А буває, що після ночі сну ви їдете впевненіше, ніж учора, хоча не тренувалися. Це мозок уночі сам прокрутив і закріпив навичку, знову без вашого відома.

А потім ви вирішуєте стати людиною, яка їздить. Тут вмикається зовсім інший рівень. Ви вирішуєте їздити на роботу на велосипеді замість машини й починаєте планувати маршрути. Поступово змінюються ваші звички й пріоритети. Через рік ви вже людина, яка любить їздити. Середовище вас до цього не змушувало: ви самі це сформулювали та виконували.

Рівновагу ви свідомо не вивчали, її вивчило тіло. А от стати людиною, яка їздить, ви обрали. Окреме рішення сісти на велосипед ще не є вільною волею. Нею є повільне накопичення таких рішень, яке зрештою змінює вас.

Як виглядає свідоме саморедагування

Спочатку ви помічаєте свою реакцію і можете подивитися на неї збоку.

Потім оцінюєте, чи вона вам підходить і чи узгоджується з вашими цінностями.

Далі формулюєте альтернативу і проговорюєте її: «Я злюсь, коли мене критикують, але хочу реагувати спокійніше».

Після цього дієте за цим правилом і розумієте, що змінюєте себе саме ви.

Сформульований намір тут — не звіт про зміну, а частина її механізму. Таке правило можна повторювати навіть тоді, коли ситуації поруч немає. Так одна думка й перетворюється на тривалу зміну.

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Чому ця свобода крихка

Через надмірну жорсткість: думки про себе ходять одними й тими самими колами, і будь-яку нову ідею мозок відкидає.

Або ж через надмірну нестабільність: жоден намір не тримається достатньо довго, щоб щось змінити.

Найкраще працює середина: досить стійко, щоб тримати рішення тижнями, і досить гнучко, щоб уміти його переглянути.

Домашнє завдання

Одна думка майже нічого не змінює. Це робить повторення: ви повертаєтеся до наміру знову і знову, проговорюєте його, дієте за ним, і нахил поступово зсувається.

Оберіть одну реакцію, яку хочете в собі змінити, і запишіть її одним реченням: «Коли …, я зазвичай …. Натомість хочу …».

Перечитуйте цей запис щодня протягом тижня. Помічайте, коли вдалося, а коли ні.

Ми не вільні від причин, але, можливо, ми можемо стати однією з причин того, ким будемо завтра?

Текст публікується з дозволу автора

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