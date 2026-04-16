Їсти бургери та худнути. Це реально, але результат вас розчарує — і ось чому

Цифра на вагах не відображає того, що відбувається всередині організму

Спойлер: людина дійсно може харчуватися тортами, піцою, бургерами та худнути — в цьому немає магії. Але чи можна бути худим та здоровим при такому раціоні — давайте розбиратися.

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З екрана телефона до нас стукаються різкі блогери з подібними меседжами: «Дивіться, я схуд на 8 кілограмів на бургерах і піці!» І я можу легко повірити, бо арифметика схуднення невблаганно проста — якщо ви їсте менше калорій, ніж витрачаєте, ваша вага стрімко знижується і ви отримуєте бажані цифри.

Але є одна деталь, яку ця цифра не показує: що саме відбувається всередині організму, поки ви схуднення «святкуєте» черговою картоплею фрі після дня без їжі.

Розберемо кілька пунктів. Перший: як повʼязані вага і тривалість життя.

Зв’язок між індексом маси тіла і смертністю — не лінійний. Британське когортне дослідження за участі 3,6 млн дорослих показало J-подібну асоціацію: найнижчий ризик смерті — при ІМТ у зоні 21−25 кг/м², але ризик зростає як при ожирінн, так і при недостатній вазі.

Наведу приклад: у 40-річного європейця чоловіка з нормальною вагою очікувана тривалість життя — 82,2 року, у жінки — 84,3. Недостатня вага (ІМТ <18,5) скорочує тривалість життя на 4,3 року в чоловіків і на 4,5 роки в жінок — приблизно так само, як і ожиріння загалом.

Іншими словами, дефіцит ваги так само негативно впливає на довголіття, як і ожиріння першого ступеня. Тут важлива методологічна деталь. Асоціація між низьким ІМТ і підвищеною смертністю була значно слабшою після 15 років спостереження, ніж після 5 років, що свідчить про часткову зворотну причинність: тяжкі хвороби самі по собі викликають схуднення.

Арифметика схуднення невблаганно проста

Тобто частина «небезпеки» низького ІМТ — це не причина, а наслідок прихованих захворювань. Але навіть з урахуванням цього ефекту ризик залишається підвищеним.

Порівняно з нормальною вагою, недостатня вага підвищує загальний ризик смерті на 37%, незалежно від статі та куріння.

Але ІМТ — поганий індикатор здоров’я. Абдомінальне ожиріння, тобто вісцеральний жир навколо органів, значно краще дозволяє передбачити ризик смерті, аніж просто вага. Людина з «нормальною» вагою та великим животом може бути у значно гіршій ситуації, ніж дещо повніша людина з хорошим метаболічним профілем.

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Якість їжі та тривалість життя: повернемося до бургерів. 25 років спостережень за 25 тисячами жінок дозволили моїм гарвардським колегам стверджувати, що ті, хто дотримувався середземноморської дієти, мали на 23% нижчий ризик смерті від будь-якої причини. Ризик смерті від онкологічних захворювань знизився на 17%, від серцево-судинних — на 20%. Причому кожен додатковий крок у бік якіснішого харчування давав ще 6% зниження ризику смерті.

Що об'єднує довгожителів із «блакитних зон» — Сардинії, Окінави, Ікарії? Дієти регіонів із найвищою тривалістю життя роблять наголос на цільних, мінімально оброблених продуктах і виключають рафіновані промислові продукти. Жоден із цих регіонів не живе на бургерах у дефіциті калорій.

І ось ми підходимо до головного. Що відбувається, коли людина досягає «омріяної ваги» за рахунок дефіциту калорій та поїдання ультраобробленої їжі (УОЇ) — фастфуду, чипсів, газованих напоїв, ковбас, готових напівфабрикатів?

Масштабний огляд у BMJ (майже 10 мільйонів учасників — куди масштабніше?), виявив прямий зв’язок між споживанням УОЇ та 32 несприятливими показниками здоров’я.

Ризик померти від інфаркту зростає на 50%, при тому, що вага може бути в діапазоні норми. Чому так? Бо всі «скарби» такої їжі у вигляді жиру, емульгаторів, солей, підсолоджувачів, барвників викликають хронічне запалення, підвищення рівня ліпопротеїну, а також запускають каскад реакцій, характерних для розвитку атеросклерозу.

Не забуваємо про мікробіом кишківника, якому потрібні різні макро- та мікронутрієнти для підтримки різноманіття корисних бактерій і зменшення кількості патогенних.

Де ж помилка в логіці «бургер-дієти»?

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Ми звикли думати, що схуднення — це мета. Але схуднення є лише опосередкований показник здоров’я. Якщо ви зменшуєте вагу, але при цьому хронічно підтримуєте запалення, руйнуєте мікробіом і навантажуєте судини трансжирами та надлишком солі — ви виграєте одну битву, програючи війну.

Людина може важити «нормально» й мати ранній атеросклероз. Може худнути — і водночас нарощувати вісцеральний жир. А може бути трохи повнішою за норму, але харчуватися якісно та мати чудовий метаболічний профіль, а отже й тривалість життя.

Як кардіолог я знаю точно, що якість життя залежить від якості їжі, яку ми їмо. Середземноморська дієта (на український манір) дає до 23% зниження смертності, тоді як ультраперероблена їжа підвищує її на 15−50% залежно від причини.

Моя порада завжди незмінна: якщо хочете схуднути — можете це зробити на будь-якому дефіциті калорій. Але якщо хочете бути здоровими протягом довгих років — важливо, з чого цей дефіцит складається.

Бургер раз на тиждень не вбʼє ваш мікробіом. Але щоденна ультраоброблена дієта — навіть у межах норми калорій — поступово та методично руйнуватиме серцево-судинну систему.

Правова інформація. Ця стаття містить загальні відомості довідкового характеру і не повинна розглядатися як альтернатива рекомендаціям лікаря. NV не несе відповідальності за будь-який діагноз, поставлений читачем на основі матеріалів сайту. NV також не несе відповідальності за зміст інших інтернет-ресурсів, посилання на які присутні в цій статті. Якщо вас турбує стан вашого здоров’я, зверніться до лікаря.