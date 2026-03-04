Прихована загроза в колесах. Датчики тиску в шинах дозволяють стежити за водіями

Як з’ясувалося, ці пристрої, що стали обов’язковими для більшості автомобілів з кінця 2000-х років, можуть бути використані для дистанційного відстеження переміщень транспортних засобів без відома їхніх власників.

Основна проблема полягає в тому, що кожен блок TPMS передає фіксований унікальний ідентифікатор через радіосигнали. Оскільки прокладання дротів до коліс, що обертаються, є технічно складним, датчики покладаються на бездротову передачу даних. Будь-хто, хто має відповідний приймач, може перехопити цей сигнал, ідентифікувати конкретний автомобіль та відстежувати його місцезнаходження.

Для підтвердження цієї концепції дослідники встановили мережу недорогих радіоприймачів вартістю близько $100 кожен. Експеримент показав, що навіть у щільній міській забудові такі пристрої фіксують автомобілі в радіусі 50 метрів, незалежно від того, рухається машина чи припаркована в гаражі. За десять тижнів тестування вчені зібрали дані про понад 6 мільйонів візитів від 20 000 окремих автомобілів.

Стратегічне розміщення таких приймачів дозволяє зловмисникам не лише відстежувати маршрути, а й прогнозувати щоденні звички водіїв. Ба більше, система дозволяє помітити зміну ваги авто: за коливаннями тиску в шинах можна визначити, чи перевозив транспорт важкий вантаж або пасажирів, і навіть зрозуміти, у якій точці маршруту відбулося розвантаження.

Науковці наголошують, що така методика є небезпечнішою за традиційні камери спостереження, адже радіоприймачі не потребують прямої видимості об'єкта і можуть бути приховані в непомітних місцях. Це створює ризики як для пересічних громадян, так і для логістичних компаній, чиї вантажівки можуть стати ціллю для грабіжників через імітацію фальшивих сигналів про прокол шини.

Оскільки конфіденційність ніколи не була пріоритетом при розробці TPMS, ці вразливості залишаються актуальними для мільйонів авто на дорогах.