Воскресное чтиво. 5 самых феерических заявлений Илона Маска

С Маском не соскучишься. Он предполагает, что мы все живем в чьей-то видеоигре. Или виртуальной реальности.

Создатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск время от времени говорит удивительные вещи. Которые порой даже сбываются, например, запуск собственного автомобиля в космос. В итоге фанаты великого изобретателя любят его еще больше. А недруги все чаще готовы звать санитаров.

Фанаты Маска уверены в его гениальности. И даже шутят, что это единственный человек современности, которого могут попытаться убить терминаторы, посланные из будущего, чтобы воспрепятствовать технологическому прогрессу человечества.

Маск любит искрометные публичные заявления / Dan Taylor, Heisenberg Media via Flickr

На этой неделе Маск стал безусловным триумфатором. Даже несмотря на некоторые сложности с реализацией запуска Falcon Heavy (вернулись только два из трех ускорителей и орбиту Roadster пришлось откорректировать).

Маск сопровождал все это очередной порцией ярких высказываний. В своем Twitter глава SpaceX бывает не менее красноречив, чем на пресс-конференциях и интервью.

Время от времени он даже “сливает” информацию, которую сам же строго настрого запрещает предавать огласке сотрудникам своей компании.

А иногда его слова приоткрывают завесу над мотивами, движущими этим удивительным человеком, который безусловно войдет в историю XXI столетия.

1

“Мы уже киборги”

Маск тот еще футуролог.

Он не только стремится перевести человечество на солнечную энергию и построить колонию на Марсе. Он еще и озабочен вопросом этичности искусственного интеллекта.

При этом его взгляды на будущее человечества однозначно связаны с искусственным интеллектом. Мы либо создадим виртуальный мир, либо уже живем в чьей-то симуляции, считает Маск.

Вспомните, какими примитивными были видеоигры 40 лет назад, рассуждает Маск, склоняясь ко второму варианту. И какими совершенными они стали сейчас. Уже сегодня миллионы людей могут одновременно находиться внутри реалистичной трехмерной реальности.

Маск иногда шутит, но чаще говорит серьезно / JD Lasica via Flickr

А что будет через 10 тыс. лет с такими темпами технического прогресса? Шансы на то, что мы не живем в чьей-то Матрице, близки к нулю, уверен Маск.

Собственно, даже если виртуальный мир еще не создан, то мы скоро создадим его, ведь люди уже являются киборгами, убежден он.

Недавно выступая на конференции Code Conference в Лас-Вегасе, Маск заявил: “Мы уже – киборги. У нас всех есть цифровой двойник, частичная онлайн-версия личности в электронных письмах и соцсетях. А доступ к компьютерам и мобильным приложениям на смартфонах уже наделяет нас «суперсилой».

В будущем лучшим вариантом развития для людей Маск считает имплантирование “цифрового слоя” рядом с корой головного мозга. Возможно, колонию на Марсе будут создавать уже не совсем люди...

2

“Ты не получишь Tesla!”

Чтобы купить Tesla Model X, недостаточно обладать внушительной суммой около $130 тыс. Нужно еще и постараться не разозлить Илона Маска.

Американский бизнесмен Стюарт Элсоп убедился в этом на собственном примере, когда в сентябре прошлого года написал открытое письмо Маску с критикой по поводу существенной задержки с началом продаж кроссовера Tesla Model X.

Маск показал всему миру, что гении не терпят критики.

Он расценил письмо Элсопа как личное оскорбление и отменил предварительный заказ на Model X. Даже несмотря на то, что Элсоп уже внес задаток в размере $5 тыс.

Более того, Маск лично позвонил Элсопу и сказал ему, что тот не получит новую Tesla.

А Элсоп, конечно же, опубликовал подробности их общения в интернете. Так по миру пошел гулять новый мем: “No Tesla for you!“

3

“В детстве я мечтал быть изобретателем. Вы даже не представляете себе, сколько всего взрывающегося можно собрать из подручных средств. Странно, что у меня остались целыми все пальцы на руках”

Маск считает себя мечтателем.

Его цитаты о том, как он всегда хотел изменить мир, наверняка войдут в учебники. Но именно эта цитата лучше всего характеризует Маска как человека, который не останавливается перед экспериментами.

Того, что Маск успел сделать за последние 15 лет, хватило бы многим бизнесменам на несколько жизней.

Но в душе он навсегда остался мальчишкой, которому хочется попробовать что-то разобрать-собрать-починить-взорвать.

4

“Я хотел бы умереть на Марсе. Но не в результате неудачного приземления”

Когда Маск впервые заявил о своей мечте отправить человечество на Марс, над ним смеялись.

Первые неудачи компании SpaceX, которая никак не могла посадить свои ракеты, только укрепляли критиков во мнении, что Маск не знает, о чем говорит.

Маск отказался продавать Tesla покупателю, который был недоволен задержками с анонсом новой модели

Но потом появились книга Энди Уира Марсианин и ее экранизация режиссера Ридли Скотта.

Сегодня в общественном сознании Марс стал неотъемлемой частью будущего.

В июне 2016 года Маск сказал, что планирует отправить людей на Марс в 2024 году. Это заявление уже не было встречено ни критикой, ни насмешками.

5

“Это просто глупо”

Однажды Маска спросили, что он думает о водородных автомобилях, разработкой которых занимаются некоторые конкуренты Tesla.

Маск рассмеялся в ответ.

Это глупо, сказал он. Ведь нужно потратить энергию на то, чтобы произвести водород, транспортировать его на заправки, заправить в машину и расщепить, чтобы получить... энергию.

Это просто глупо, поскольку проще сразу использовать энергию, чтобы заставить колеса крутиться.

Интересно, что думают о такой логике в руководстве Toyota и других компаний, которые тратят миллиарды долларов на создание авто на водороде.