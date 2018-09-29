Воскресное чтиво. Кто и зачем придумал переводить время на целый час?

Изображенный на 100 долларах Бенджамин Франклин был убежденным противником рабства, но именно он заметил, что "солнце еще высоко" и люди вполне могут поработать лишний час при свете дня

Если, конечно, перевести стрелки.

Переход на зимнее время в 2018 году в Украине произойдет ранним утром 28 октября. И это уже 37 подряд перевод часов осенью.

Интересно, что недавно Еврокомиссия предложила странам ЕС в 2019 году отказаться от сезонного перевода стрелок часов и в индивидуальном порядке выбрать зимнее или летнее время как постоянное.

Строго говоря, зимнее время, на которое Украина перейдет в октябре - это время стандартное. А вот летнее время, на которое мы переходим весной, придумывали несколько раз, начиная с 1784 года. И все для того, чтобы люди могли работать дольше, не тратя на освещение недешевые свечи.

Время и Франклин

Идею перехода на летнее время впервые была озвучена знаменитым американским политиком, ученым и изобретателем Бенджамином Франклином во время его пребывания в качестве американского посла в Париже в апреле 1784 года, в эссе под названием "Экономичный проект".

В то время Франклину было уже 78 лет, из-за подагры и других заболеваний он был практически прикован к постели, но бодрости духа не утратил и развлекался по мере сил. Его эссе действительно было забавным. В частности, изобретатель громоотвода вовсю пародировал в этом тексте себя, свою любовь к бережливости, свои научные труды и страсть шахматам.

Как писал Франклин в своем эссе, после того, как "одному философу" рассказали о преимуществах новой масляной лампы, он не мог уснуть до четырех утра, а уже в шесть проснулся от яркого света. Сначала философ подумал, что к нему вновь пришли с масляными лампами, но убедился, что в 6 утра на улице уже вовсю светит солнце.

Бенджамин Франклин. Изображение: Википедия

"Это событие породило в моем сознании несколько серьезных и важных мыслей", - продолжил он в эссе. "Если бы я не пробудился в столь ранний утренний час, я бы проспал до полудня, пропустив шесть часов дневного света, и следовательно, прожил бы потом шесть часов следующего вчера при свечах".

Потом, "просто из любви к экономии" Франклин стал оценивать экономические выгоды от своего раннего пробуждения. Предположив, что 100 тысяч парижских семей выжигают примерно полфунта свечей в час в течение семи часов в сутки, он оценил выгоду от перевода часов в 96 миллионов ливров.

"Огромная сумма, которую город Париж мог бы сэкономить каждый год", - заключил изумленный Франклин.

Чтобы ответить на возражения скептиков, Франклин предложил несколько необычных правил. Среди них были: налог на жалюзи, запрет на перемещение по улицам в темное время суток для всех, кроме медиков, норма в один фунт свечей на семью в неделю, а также утренний колокольный звон и стрельбу из пушек, чтобы "заставить горожан открыть глаза и увидеть свои истинные интересы".

"Труднее всего будет в течение первых двух-трех дней, после чего новый режим будут воспринимать легко и естественно... Если обязать человека подняться в четыре часа утра, он, вполне вероятно, охотно пойдет спать в восемь вечера", - писал добрый Бенджамин.

Иными словами, Франклин предугадал большинство проблем, с которыми люди сталкиваются несколько дней в году после каждого перевода стрелок. Следует отметить, что идею Франклина не приняли, хотя эссе несколько раз перепечатывалось, а европейские ученые еще несколько лет продолжали переписку с послом по поводу усовершенствования его предложения.

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Время и король

К идее вернулись спустя более, чем сто лет. Британца Уильяма Уиллета она посетила в 1905 году во время поездки перед завтраком, когда он увидел спящий Лондон при уже поднявшемся солнце. Заметив, сколько жителей города просыпают значительную часть светового дня, Уильям Уиллет предложил переводить стрелки часов.

В своей статье "О растранжиривании дневного света" Уиллетт предложил переводить время на 20 минут вперед каждое воскресенье апреля, и производить обратный перевод стрелок в сентябре.

"Мы 365 раз в году заводим карманные, настольные и настенные часы, а процедура перевода стрелок всего восемь раз в год не сложнее. Зато англичане получат в год 210 "лишних" светлых часов и на освещении сэкономят два с половиной миллиона фунтов стерлингов", - уверял Уильям Уиллет.

Создатель Шерлока Холмса Артур Конан Дойл поддержал идею: "Даже странно, что за всю историю человечества никто не додумался до столь простого и столь полезного усовершенствования! Минусы нововведения будут невелики по сравнению с плюсами".

Даже король Англии Эдуард VII переводил часы в Сандрингемском дворце на 30 минут назад, чтобы иметь возможность дольше охотиться. Правда, для того, чтобы часы стали переводить не только в королевских покоях, понадобилось более десяти лет обсуждений в парламенте, споров с фермерами, астрономами, банкирами. Уиллет согласился на час разницы вместо 80 минут и на перевод стрелок два раза в год, но до реализации своей идеи не дожил - он скончался в 1915 году, а на летнее время Англия перешла в 1916, уже после Германской империи.

Карикатура начала прошлого века. Надписи на борющихся персонажах (слева направо): городской рабочий, житель пригорода, фермер

В 1916 году другой правитель, кайзер Вильгельм II издал указ: в целях экономии энергии в 11 часов вечера 30 апреля перевести все часы на час вперед и вернуть их на час назад в час ночи первого октября. Примеру быстро последовали все воюющие в Первой мировой войне стороны. С тех пор к переходу на летнее время пришли более сотни стран.

Время и Halloween

В США переход на летнее время также начался во время Первой мировой войны. Но около полувека в разных штатах он происходил в разное время. Лишь в 1966 году был принят федеральный акт, согласно которому часы переводят на летнее время в последнее воскресение апреля, а обратно – в последнее воскресение октября.

Так продолжалось еще 50 лет. С развитием автомобильного транспорта стало понятно, что в ночь перед праздником Halloween резко увеличивается статистика смертельных ДТП с участием детей - смертность была в четыре раза выше, чем в любую другую ночь. И в 2006 году было решено переводить стрелки не в октябре, а в первое воскресение ноября, - чтобы у детей было больше светлого времени для традиционного сбора конфет.

Американские СМИ, кстати, уверяют, что эту идею много лет лоббировали и производители сладостей. Впрочем, в 2007 году печальная статистика ДТП не поменялась: оказывается, детвора по привычке ждала наступления темноты, чтобы стучаться в дома и пугать "мирных жителей". К счастью, в последние годы ситуация немного выправилась.

На каких территориях (выделено синим) есть перевод стрелок. Фото: Википедия

Следует подчеркнуть: то, что Крым выделен на карте оранжевым, а остальная часть Украины - синим, не означает, что полуостров принадлежит России. На карте показаны территории, на которых переведят стрелки. Оккупационные власти Крыма в данный момент отменили перевод стрелок. Очень интересен здесь пример США - на карте Штатов виден большой оранжевый фрагмент с маленькими синими точками. Это - штат Аризона, на большинстве территории которой нет перевода часов на зимнее время. А синие точки - это земли индейцев навахо, которые дважды в год переводят часы, вместе с остальными штатами США.

Настоящее "зимнее время"

И еще немного о "переходе на зимнее время". Зимнее время, то есть время, на час отличающееся от стандартного, но в другую сторону, было введено лишь однажды - в Чехословакии, в 1946 году. Идея сделать разницу между зимой и летом в два часа, а не в один, как мы привыкли, продержалась всего три месяца - до весны 1947 года. То есть в 1946 году единственный раз в истории в стране было три времени - летнее летом, стандартное (то, которое сейчас обычно называют зимним) - в ноябре и настоящее зимнее время в декабре. Больше со временем так не шутили. И правда - зачем зря хорошие часы переводить?