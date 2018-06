Коллективное свинство. Откуда взялись интернет-мемы и как они завоевали интернет

Еще одна голливудская селебрити стала жертвой интернет-мемов и удалила свой аккаунт из соцсети. НВ разбиралось, когда появились мемы и зачем они вообще нужны.

На прошлой неделе звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун была вынуждена удалить свой аккаунт в Twitter из-за травли сетевых троллей.

Все началось еще в конце 2017-го, когда одна из пользователей Twitter придумала фейковую историю о, якобы, гомофобных и антиисламских взглядах 14-летней актрисы.

Пользователь Kelsey Fiona написала: «Я увидела Милли Бобби Браун в аэропорту и попросила сфотографироваться с ней. Она сказала, что сделает это только если я сниму свой хиджаб, на что я ответила: «Это моя вера». Она агрессивно сорвала хиджаб с моей головы и наступила на него».

Ее запись прокомментировала пользователь сamryn: «У тебя нет хиджаба даже на фото твоего аккаунта». На что Kelsey отреагировала с сатирой: «Потому что она сорвала его с меня».

Как пишет издание Mashable, после этого аккаунт @KelsFiona в Twitter был приостановлен, а сама запись удалена.

Уже на следующий день, в сети появился хештег #TakeDownMillieBobbyBrown (покончим с Милли Бобби Браун). То ли в знак протеста, то ли просто для создания нового вирусного мема, люди начали постить под этим хештегом выдуманные истории по поводу гомофобии актрисы.

IM FINALLY READY TO TELL MY STORY!



so im not homophobic but when i was in taco bell, milly bonerby brine used her telekinesis to snatch my burito and said “no more for you, fat lesbian girl”. i tried to stop her but i couldnt???? she must be stopped!! #TakeDownMillieBobbyBrown