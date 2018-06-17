Коллективное свинство. Откуда взялись интернет-мемы и как они завоевали интернет

Еще одна голливудская селебрити стала жертвой интернет-мемов и удалила свой аккаунт из соцсети. НВ разбиралось, когда появились мемы и зачем они вообще нужны.

На прошлой неделе звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун была вынуждена удалить свой аккаунт в Twitter из-за травли сетевых троллей.

Все началось еще в конце 2017-го, когда одна из пользователей Twitter придумала фейковую историю о, якобы, гомофобных и антиисламских взглядах 14-летней актрисы.

Пользователь Kelsey Fiona написала: «Я увидела Милли Бобби Браун в аэропорту и попросила сфотографироваться с ней. Она сказала, что сделает это только если я сниму свой хиджаб, на что я ответила: «Это моя вера». Она агрессивно сорвала хиджаб с моей головы и наступила на него».

Ее запись прокомментировала пользователь сamryn: «У тебя нет хиджаба даже на фото твоего аккаунта». На что Kelsey отреагировала с сатирой: «Потому что она сорвала его с меня».

Как пишет издание Mashable, после этого аккаунт @KelsFiona в Twitter был приостановлен, а сама запись удалена.

Уже на следующий день, в сети появился хештег #TakeDownMillieBobbyBrown (покончим с Милли Бобби Браун). То ли в знак протеста, то ли просто для создания нового вирусного мема, люди начали постить под этим хештегом выдуманные истории по поводу гомофобии актрисы.

IM FINALLY READY TO TELL MY STORY!



so im not homophobic but when i was in taco bell, milly bonerby brine used her telekinesis to snatch my burito and said “no more for you, fat lesbian girl”. i tried to stop her but i couldnt???? she must be stopped!! #TakeDownMillieBobbyBrown — raini rodriguez ???????????? (@RAlNI_RODRlGUEZ) June 13, 2018

Наконец-то я могу рассказать свою историю. Когда я была в Taco Bell, Милли Бобби Браун (игра слов с milly bonerby brine – ред.) использовала телекинез чтобы выхватить мой бурито и сказала: «С тебя хватит, жирная лесбиянка». Я пробовала остановить ее, но не смогла. Мы должны остановить ее!»

i met millie at subway and i asked her for a picture. she took my phone and smashed it and said “i have no time to talk to faggots” and then proceeded to spit and fart in my sandwich. “maybe youll lose some weight now you fat bitch!” #TakeDownMillieBobbyBrown — edglord???? (@milasaysyeehaw1) June 10, 2018

Я встретил Милли в подземке и попросил сфотографироваться с ней. Она выхватила мой телефон, разбила его и сказала: «У меня нет времени говорить с педиками». Потом она плюнула в мой сендвич, добавив: «Может быть после этого ты похудеешь».

Хештег с подобными историями очень быстро разлетелся по сети и стал настоящим мемом на несколько месяцев.

Якобы Милли Бобби Браун сбивает гея, печатая sms на телефоне: «Я ненавижу педиков»

Пару дней назад молодая актриса без каких-либо объяснений и публичных заявлений удалила свой аккаунт из Twitter. В сети уже начали защищать Милли Браун, говоря о том, что она наоборот поддерживает ЛГБТ-сообщество и такие шутки слишком жестоки для 14-летней девочки.

Напарница Милли Браун по сериалу «Очень странные дела» Вайнона Райдер также ставала предметом интернет-мемов в прошлом году. Во время церемонии вручения премии Премии Гильдии киноактёров США 2017, актриса была настолько эмоциональна, что ее гримасы стали мемами на долгое время.

Для создателей таких мемов неважно кто становится жертвой высмеивания – известная актриса, или обычный прохожий. Главное, чтобы надпись/картинка/видео зацепила эмоцию пользователей и распространялась как можно дольше.

В связи с этим, НВ разбиралось с историей и предназначением интернет-мемов.

Сегодня, интернет-мемы стали целой культурой миллениалов и других поколений. Молодежь в интернете может даже общаться с помощью только лишь картинок, стикеров и других медиафайлов, которые отсылаются к популярной шутке в сети, фильму, историческому событию или чему-либо другому.

Выпускники журфаков и других коммуникативных специальностей знают, что мем – это любая единица культурной информации.

Один из первых слово «мем» использовал Ричард Докинс еще в 1976 году. В своей книге «Эгоистичный ген» он написал, что мемы – это идеи, которые могут множиться, развиваться и входить в популярную культуру так же, как и распространяются гены.

Конечно, сейчас для многих людей мем означает смешную картинку в сети, которая не несет никакой смысловой нагрузки и создана для того, чтобы отвлечься от работы или просто скоротать время в сети, подняв себе настроение глупыми изображениями.

Но, недавно, Массачусетский технологический институт (MIT) опубликовал исследование, в котором ученые анализировали кем создаются разные мемы, как они набирают популярность, и от чего зависит их успех.

Существует много сообществ, которые занимаются продвижением мемов в сети. Причем, это могут быть как отдельные соцсети для пользователей, которых забанили на других ресурсах (к примеру, Gab), так и самые популярные в мире мем-сообщества, сайты, форумы, приложения, которые имеют свою аудиторию, авторов, устраивают флешмобы и превращаются в настоящие медиа, новостные ресурсы и видеохостинги.

MIT анализировали как раз такие сообщества – 9GAG, 4chan, KnowYourMeme, Two Reddit и их ответвления – /pol/ и The Donald.

Ученые собрали более 100 млн мемов с разных сайтов для того, чтобы объединить их тематически, определить их аудиторию и выяснить какое влияние они имеют.

Выяснилось, что: некоторые платформы набирают популярность от публикаций политически некорректных мемов с расистскими, нацистскими или антисемитскими взглядами; некоторые берут своей нейтральностью, массовостью и мейнстримностью; а некоторые постят только оригинальный контент, с помощью которого люди могут узнать происхождение или первичное значение определенного мема, поскольку часто такие картинки обретают совершенно разные смыслы.

В зависимости от мировых событий, новостей или календарных праздников, мемы могут обновляться от нескольких в день, до сотен за пару минут. Когда картинка заходит аудитории – она мгновенно разлетается по всем интернет-ресурсам, адаптируется к языкам разных стран, и, в некоторых случаях, даже становится информационным поводом для СМИ.

Анализируя миллионы картинок, ученые из MIT даже вывели специальную стратегию для успешного распространения мемов: подобно биологу, который изучает человеческий геном, создатель мемов должен обеспечить непрерывность размножения смешных картинок, их мутацию и соединение с другими видами, и постоянное обновление потомства мемов.

Авторы статьи пишут, что пока ключевым элементом эволюции таких сообществ как 4chan являются реальные люди. Но вскоре, как и во многих других цифровых сферах, создателями мемов могут стать компьютерные алгоритмы.

Возможно, уже сейчас кто-то разрабатывает специальный искусственный интеллект, который мог бы в разы быстрее отслеживать новости, тренды, ассоциировать их с другими темами, делать отсылки к предыдущим событиям и выдавать идеальную смеховую комбинацию в виде картинки и надписи.

А почему бы и нет, ведь подобные алгоритмы уже работают в кино, рекламе, СМИ, и, как большие компании, так и отдельные люди зарабатывают миллионы долларов, благодаря генерации самого разного контента для аудитории.