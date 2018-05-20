Плоская Земля и политики-пришельцы. 8 самых идиотских теорий заговора последнего столетия

Многие любят верить в сказки, но стоит задуматься, когда их выдают за быль. НВ представляет 8 самых популярных идиотских теорий заговора.

Во время информационного засилья, конспирологические теории становятся все более популярными. Ведь с расширением интернета и альтернативной информации обо всем на свете, существующих ответов явно недостаточно.

Именно поэтому людям свойственно находить для себе не совсем стандартные объяснения, которые не всегда вписываются в рамки рациональной логики.

А в некоторых странах конспирология становится одной из направлений политической деятельности. Зачем разрушать мифы, если посредством них можно снимать с себя ответственность и объяснять людям, почему власть ни в чем не виновата.

Так, недавно, аналитическая компания Медиалогия, совместно з газетой Ведомости, провели исследование согласно которому, в России за последние семь лет значительно выросла популярность конспиративных теорий и теорий заговора.

Аналитики проверили, насколько часто самые популярные конспиративные теории упоминались или обсуждались во всех видах СМИ с конца президентства Дмитрия Медведева, до начала второго срока на посту президента Владимира Путина.

Согласно исследованию, присутствие теорий заговора в российских СМИ, и, как следствие, их популярность, увеличилась за это время в 6-9 раз, – до 169 000 сообщений и упоминаний о них.

Самыми популярными теориями оказались, как ни странно, политические концепты. Больше всего в СМИ обсуждали меседж о том, что историю России пытаются сфальсифицировать и существует некий заговор историков против России, чтобы осрамить величие «матушки».

На второе место попала уже классическая теория о существовании тайного мирового сообщества.

Среди прочего, в десятку самых популярных конспирологий в России вошли глубокие идеи о том, что земля плоская, ВИЧ/СПИД выдуман, а распространение информации об ЛГБТ-сообществах разрушает духовность страны.

Немного реже российские СМИ обсуждали возможность существования генетического оружия против России и принадлежность Виктора Цоя к ЦРУ.

Описывая результаты исследования, журналист Ведомостей Владимир Рувинский указал, что эти теории «стали легитимной моделью объяснения аудитории всего непонятного и враждебного – от СПИДа до антироссийских санкций».

Самые популярные теории заговора в России, фото: geektimes.com

В отличии от России, в Западном мире пытаются объяснить, что большинство теорий заговора вскоре и вовсе перестанут существовать.

Так, пару лет назад, физик и исследователь раковых заболеваний с Оксфордского университета Дэвид Роберт Граймс, придумал математическое уравнение, которое опровергает некоторые популярные на сегодняшний день коспирологии.

Учёный просчитал: для того, чтобы разоблачить любую тайную теорию за 25 лет – достаточно, чтобы в ней принимали участие 1000 человек. Если же сверхсекретной информацией владеет только 125 человек – то весь мир узнает об этом лишь через сто лет.

Проще говоря, если бы популярная теория заговора о том, что американцы на самом деле не летали на Луну была бы правдой, – то об этом знали бы 411 000 сотрудников NASA, и, по уравнению Граймса, меньше чем через четыре года об этом узнал бы весь мир.

Для подтверждения своего уравнения физик проанализировал реальные кейсы. К примеру, система слежки за людьми PRISM, в которой было задействовано все Агентство национальной безопасности США была разоблачена Эдвардом Сноуденом уже через шесть лет. А о расистской и аморальной кампании США по исследованию сифилиса в Таскиги, один из вовлеченных докторов рассказал всему миру только через 25 лет, да и то потому, что о тайной программе знали лишь 6 700 человек.

Согласно уравнению Граймса, если бы лекарство от рака действительно существовало, то кто-нибудь из большой системы фармакологии обнародовал бы эту информацию уже через три года.

Физик подчеркивает важность исследование этой темы, ведь, по его словам, мнение о том, что полет на Луну выдумали не навредит никому, но вера в связь между вакцинацией детей и аутизмом может иметь достаточно плачевные последствия.

В связи с этим, НВ представляет 8 самых популярных идиотских теорий заговора.

Теория плоской Земли

Фото: futurism.com

Не смотря на открытия Торричелли, Галилея и Магеллана сотни лет тому назад, теория плоской Земли остается популярной и в наши дни.

Показательным был случай с американским рэпером Бобби Рэйем Симмонсом Мл., более известным как BoB.

Шквал обсуждений в сети вызвали твиты музыканта, в которых он писал следующее: «города на фото позади меня находятся на расстоянии приблизительно в 16 миль. Где искривление? Объясните это пожалуйста» и «неважно как высоко вы находитесь, горизонт всегда на уровне глаз. Простите, ребят, я тоже не хотел верить в это».

Сейчас, все эти твиты удалены. То ли рэпер не хочет травмировать свою публику шокирующей информацией, то ли все-таки открыл учебник по географии за пятый класс.

Землей правят пришельцы

Теория довольно распространена и имеет серьезную аргументацию в «качественных» СМИ.

К примеру, как пишет издание Собеседник.RU, на земле уже находятся около 80 внеземных цивилизаций, а Эдвард Сноуден, среди прочего, разоблачил информацию о том, что Гитлеру помогали пришельцы, и сейчас они, посредством США, контролируют весь мир.

Возможно, поклонники телеканала РЕН ТВ уже давно знают истину, и герой фильма «ДМБ» каптёр Гера Либерман, который под действием авиационного топлива любил наблюдать за НЛО, вовсе и не сумасшедший человек.

Опасность ГМО-продуктов

Кадр из фильма "Food Evolution"

Эта, одна из самых гострообсуждающихся теорий, наверное, будет жить вечно.

Часть людей, вместо того, чтобы глубоко изучить тему, предпочитают пользоваться поверхностными знаниями и чужими мыслями, которые просто приходятся им по душе.

Не секрет, что на теме ГМО и натуральных продуктов часто спекулируют пищевые производители, привлекая покупателей клеймом «Без ГМО» даже на тех продуктах, которые по определению не могут быть сделаны при помощи генной инженерии.

В документальном фильме Скотта Гамильтона Кеннеди «Эволюция Еды» описан один из наиболее полных анализов мифа о ГМО. Автор и рассказчик киноленты физик Нил Деграсс Тайсон, с научной точки зрения, объясняет насколько революционна эта технология для человечества и разоблачает аргументы противников ГМО.

Звездные врата Ирака

Довольно романтичная, но еще более глупая теория о том, что США вели войну в Ираке за доступ к старинным Звездным вратам.

Приверженцы этой теории, которых, в общем-то, немало, считают, что борьба за оружие массового поражения, нефть и влияние по всему миру – это лишь фикция.

Настоящая цель военной операции американской армии на Ближнем Востоке – это контроль над старинным межгалактическим порталом, который пришельцы оставили на Земле много лет тому назад.

Говорят, что Саддам Хусейн даже пытался активировать шумерские врата, чтобы получить доступ к технологиям других миров, но, к сожалению или к счастью, не успел.

Вакцины, контролируют разум

Фото: dnpmag.com

Суть теории в том, что правительство специально обязывает прививать детей в детстве, чтобы контролировать людей при помощи специальных вакцин.

Вокруг проблемы вакцинации существует много мифов и люди по всему миру до сих пор неоднозначно относятся к этому вопросу.

Подогревают противников прививок и случаи смерти детей после профилактического введения вируса в организм человека.

Но, большинство медиков-профессионалов подтвердят, что так называемое антивакцинаторство в своем большинстве не подтверждено наукой.

Австралии не существует

Довольно смехотворная и антинаучная теория о том, что Австралию придумали британцы, чтобы скрыть следы своих преступлений.

Представители Британской империи, якобы увозили своих заключенных и топили в море, а после врали всем, что они увезли их в Австралию.

Согласно этой теории, все, что мы знаем о стране-континенте – это дело рук масс-медиа и актеров, а всех, кто хочет посетить Австралию, на самом деле отправляют в острова на Южной Америке, где специально обученные люди играют австралийцев.

Эта теория принадлежит девушке из Швеции, которая написала свои оригинальные мысли в Facebook.

Похоже, что теория набрала популярность только из-за своей абсурдности.

Всемирный заговор часовщиков

Фото: beartai.com

На большинстве рекламных постеров, наручные часы выставлены на 10:10.

Некоторые, особо скептичные, пользователи разглядели в этом сразу несколько конспирологических теорий.

Согласно одной из них, производители часов по всему миру пытались предупредить нас об, каком уж там по счету, концу света 10.10.2010.

Вторая теория гласит, что пока стрелки часов показывают 10:10, в мире существует гармония и порядок, а как только цифры изменяться, нас ждут плохи новости (какие, не уточняется).

Также существуют теории писателя Дэна Брауна, связанные с формой священного Грааля и старинной антифашистской организацией, ведь стрелки в положении 10:10 образуют угол ровно 115 градусов, что равняется температуре (по Цельсию) кипения антифриза, а антифриз созвучно с анти-фриц – одноименной антифашистской организацией времен Второй мировой войны.

Но, на самом деле, такая позиция стрелок довольно просто обоснована с точки зрения маркетинга, ведь в таком положении покупатель может рассмотреть весь циферблат, и чаша стрелок акцентирует внимание на бренде производителя.

ВИЧ-конспирология

Также, существует ряд теорий по поводу вируса иммунодефицита человека.

Некоторые говорят, что смертельный вирус был придуман спецслужбами США, чтобы истребить чернокожее население Земли.

Кроме этого заявления, также существует тезис о том, что это был секретно разработанный вирус, который по неосторожности ученых вышел за пределы лаборатории и распространился по всему миру.

Ну и приверженцы совсем фантастических теорий полагают думать, что ВИЧ на Землю принесли инопланетяне, ведь у них этот вирус есть в крови и совершенно для них не опасен, в отличии от человека.