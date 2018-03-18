На волне хайпа. 10 легендарных телефонов, которые стоит перевыпустить

Nokia и Motorola вводят моду на возрождение культовых мобильных телефонов. НВ решило помечтать о моделях, которые интересно было бы увидеть в современном воплощении.

Все началось с унылых однотипных Android-смартфонов и Samsung. Компания, некогда привнесшая много инноваций в класс телефонов-раскладушек, решила разнообразить свой модельный ряд, и специально для ностальгирующих выпустила премиальные Android-раскладушки.

Потом была Nokia. Чтобы выстроить новую легенду на старом месте, компания HMD Global начала возвращение бренда на рынок с реинкарнации некогда популярных мобильных телефонов. В итоге появились Nokia 3110 (и 4G-версия), а также «банановый» Nokia 8110 Reloaded.

Вслед на Nokia подобной идеей блеснула и Motorola. Правда с поправкой на нынешние технологии и вкусы. Компания дразнит намеками на возрождение то ли бренда RAZR, то ли раскладушки RAZR V3, но уже с использованием современных технологий и ОС.

Но для 20-летней истории мобильных телефонов, которые так сильно изменили наш образ жизни, этого мало. НВ собрало 10 легендарных моделей мобильных устройств, которые достойны реинкарнации сегодня.

Motorola StarTac

Motorola StarTac появился в далеком 1996 году. В свое время это был один из первых телефонов с литий-ионным аккумулятором, возможностью отправки SMS (только в GSM-версии), виброзвонком, индикатором сетевого подключения и таким скромным весом (88 г).

Через 9 лет своего существования Motorola StarTac попал в топ-50 великих гаджетов последних 50 лет по версии издания PC World. Модель стала одной из первых массовых на рынке – за время существования было продано около 60 млн экземпляров (это примерно раза в три меньше, чем сейчас продается айфонов за год при том, что 20 лет назад проникновение мобильной связи было на порядок меньше), продавалась в GSM и CDMA-версиях.

Модель пережила несколько воплощений (последнее – в 2007 году). С учетом биографии этой старушки, мы бы не удивились, если бы ностальгии ради Motorola подарила ей новую жизнь.

Ericsson T28

Ericsson T28 появился в 1999 году и стал самым легким и самым тонким телефоном на момент выхода, хотя глядя на его фото сейчас, это сложно себе представить. Модель оснащалась большой фиксированной антенной (у некоторых устройств, которые выходили на рынок в то время, ее можно было спрятать) и литий-полимерным аккумулятором, и относилась к бизнес-серии. Для своего времени это была легенда.

Siemens SL45

По стечению обстоятельств, эта модель тоже весила всего 88 г, правда во времена, когда компактность уже стала мейнстримом. Siemens SL45 также привнес на рынок инновации. Это был первый телефон в MP3-плеером и поддержкой карт памяти (стандарт MMC) на 32 МБ, чего было достаточно для хранения 5 ч музыки, внутренняя память устройства позволяла сохранить до 500 контактов с 14 полями ввода. Помимо этого, телефон был интересен наличием удобного органайзера (а для 2000 года это было что-то), стереогарнитуры Sennheiser в комплекте. Модель была ориентирована на бизнес-пользователей и стоила прилично, что делало ее неотъемлемым атрибутом для «новых русских» в свое время.

Nokia 7110

Мобильный телефон в форм-факторе слайдер, который появился после 8110. Из интересных инженерных решений модель запомнилась, во-первых, тем, что при открытии слайдера автоматически происходил ответ на звонок, во-вторых, колесом NaviRoller, предназначенным для перемещения по меню. Жаль, что такого решения сейчас нигде не встретить и очень хотелось бы снова увидеть подобный продукт.

Nokia 8910

Nokia 8910 – образец благородства и роскоши. Телефон, ориентированный на бизнес-пользователей, с корпусом из титана, эффектно «отстреливающийся» крышкой и максимальным набором коммуникаций на момент своего выхода (Bluetooth, GPRS, ИК-порт). Конечно, в современной версии пригодилась бы связь последнего поколения, цветной дисплей и много других прелестей. Но Nokia, если ты все-таки читаешь нас и подумываешь о римейке этой классики, пожалуйста, учитывай, что «титан» - ключевое в данном случае.

Nokia 8800

Nokia 8800 сменил на посту премиальной модели Nokia 8910i (такой же, как и предыдущий слайдер, только с цветным экраном). Нержавеющая сталь, закаленное стекло, цветной дисплей и такая же «стреляющая» конструкция слайдера – модели просто на роду было написано, стать мечтой любого любителя роскошной электроники. Кстати, было у Nokia 8800 и еще более пафосное продолжение – Sirocco Edition с большим аккумулятором, объемом памяти и в других цветах. Со временем линейка разрослась до нескольких моделей Arte Edition, которые отличались друг от друга преимущественно благородными материалами корпуса.

Nokia 8 Sirocco, серьезно?

Nokia E90

У Nokia была линейка коммуникаторов на Symbian S60 в форм-факторе раскладушка с QWERTY-клавиатурой, и E90 – одно из таких устройств, которое относится к позднему периоду существования компании. К слову, с термином Communicator в названии, который умер вместе с прежней Nokia и Symbian. Благодаря полноценной клавиатуре и доступу в интернет модель была интересна для бизнес-аудитории. В 2007 году, когда устройство вышло на рынок, издание Ferra написало в его обзоре, что устройство оснащено буквально под завязку. Подразумевалось, что в смартфоне есть GPS, камера 3,2 МП с автофокусом и FM-радио. Сейчас было бы интересно увидеть нечто подобное. Возможно, с камерой получше и уж совершенно точно на Android и с таким же качеством материалов.

Sony Ericsson T610

Модель T610 в портфолио Sony Ericsson по легендарности можно сравнить с Nokia 3310 финского производителя. Массовость модели принес отличный баланс цены и возможностей. Это один из первых камерофонов (странно вспомнить, но он делал снимки с разрешением до 288 х 352 пикселей), оснащался Bluetooth, WAP 2.0, GPRS, умел проигрывать полифонические MIDI-мелодии. Модель была доступна в трех цветах и одной из ее визитных карточек стал джойстик для навигации по меню, который компания еще долго и успешно эксплуатировала в следующих моделях.

Sony Ericsson K750i

Телефон Sony Ericsson K750i также стал суперхитом компании. Удобный плеер, качественная 2-мегапиксельная камера, потрясающая эргономика, проблески многозадачности и сбалансированная цена способствовали тому, чтобы устройство стало массовым. Еще несколько лет назад телефон частенько можно было встретить в киевской подземке, что красноречиво указывает на качество модели. А чего только стоит дизайн блока с камерой! Кстати, вы еще помните времена, когда производители закрывали глазок камеры шторкой? Скучаете по ним?

Первый iPhone

Хотя с точки зрения дизайна и материалов устройство не представляет из себя сегодня ничего интересного, именно с него начались самые большие перемены в сегменте мобильных телефонов и только за это модель достойна реинкарнации.