Желание ввести цензуру и контроль в Украине обычно возникает под выборы. Блог Александра Ольшанского

Надо понимать, что шаг к контролю сделать легко, а шаг назад — очень трудно

Попытка ввести в действие законопроект 6688 — это опасный шаг на скользком пути с большим уклоном, который может привести к тотальному контролю и цензуре.

Надо понимать, что шаг к контролю сделать легко, а шаг назад — очень трудно.

Мы лично можем вспомнить, как в нашей стране несколько раз телевидение «стряхивало» цензуру: первый раз во время оранжевой революции, второй раз — это был Майдан.

Сейчас мы снова видим, что СМИ в значительной степени попали под влияние власти. Этот процесс в нашей стране носит волнообразный характер, потому что большинство людей еще не воспринимает свободу слова как абсолютную ценность и не готовы за нее активно бороться. Хотя, надо отметить, что ситуация с годами все-таки улучшается.

Инициативы по внедрению цензуры и механизмов контроля за информацией продолжаются уже лет 20, причем поводы для такого внедрения меняются (спам, детская порнография, борьба с пиратством и т.д.), а период, когда произойдет очередное «обострение», — нет: как правило, это происходит перед парламентскими или президентскими выборами.

Нынешний законопроект 6688 проходит под лозунги о национальной безопасности в условиях информационной войны. И интересы людей, которые «за» эту инициативу неоднородны: некоторые хотят с его помощью установить цензуру, некоторые – видят в этом схему для обогащения, а есть те, кто искреннее считает его инструментом для информационной безопасности. Такие люди думают, что с помощью этого механизма будут блокировать сайты ЛНР-ДНР.

Но я возражу, основываясь на моей многолетней практике: к нам постоянно приходят с решениями о блокировке сайтов, из которых действительно преступных — очень немного. То есть практика показывает, что, во-первых, механизм ограничения доступа к информации используют чаще всего в совершенно иных целях, а во-вторых, такой механизм есть — это решение суда.

Если же говорить о противостоянии в информационной войне для начала надо разделить как понятия терроризм и информационную войну. В ситуации с терроризмом механизмы краткосрочного блокирования могут существовать. Более того, для этих ситуаций нужно использовать формулировку «блокировать в целях пресечения преступления», и соответственно — инструменты для существенного снижения возможности доступа к информации, потому что 100% блокирование информации в интернете невозможно технологически. (Здесь я обычно вспоминаю историю с неудавшейся в России инициативой заблокировать Telegram и построением Китайского файервола, на который было потрачено прорву средств с неочевидным результатом).

Что же касается информационной войны — то ее невозможно выиграть, блокируя распространение чужого контента (так в свое время СССР глушил «Голос Америки»). Информационную войну можно выиграть только на информационном поле. Люди, которые говорят, что выиграют информационную войну, блокируя вражеский контент, либо не разбираются в сути явления, либо преследуют цели, не соответствующие тем, что декларируют.

На эту тему есть любопытный факт: во время Второй мировой войны в Германии можно было попасть в концлагерь за прослушивание передач BBC — в то же время в Англии передачи из Германии не глушились и не запрещались. Англичане верили BBC и Черчиллю, а не Геббельсу, потому что знали, что правда — на их стороне.

Автор: Александр Ольшанский, глава комитета по электронной коммерции Интернет Ассоциации Украины

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