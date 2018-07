Законопроект 6688 - троянский конь национальной безопасности Украины. Блог Александра Федиенко

Украина много лет занимает лидирующие места по скорости интернета в Европе, но один закон может все перечеркнуть. И заодно запустить троянского коня в национальную безопасность Украины.

Итак, из чего состоит экосистема интернет-доступа в Украине?

Первое - это именно те операторы, которые приводят каналы связи в Украину. Назовем их, как уже говорится в законе, «оператори, провайдери телекомунікацій, які використовують міжнародні канали електрозв’язку». Хотя под эту формулировку можно подтащить весь рынок. И это пример неграмотной технической формулировки. Всего-то добавить пару слов - и формулировка "заиграет" иначе, и будет более четко определять субъекта рынка.

Ходили разные слухи об их количестве. Я буду отталкиваться от оценки примерно 16 операторов, которых по праву можно назвать международными. Я исходил из понимания связанности AS в мире, присутствия BGP-пира в самых крупных мировых IX (точки обмена трафиком), количества префиксов, ну и приблизительного пропускаемого в Украину трафика.

В эту цифру включены как те, кто имеют свои физические каналы связи в мировые точки обмена трафиком (кабельные переходы через границу), это примерно восемь операторов, так и те, кто арендует каналы связи у этой восьмерки.

Вот, кстати, о тех, кто имеет свои переходы, так просто написать формулировку.

Кто-то может правильно заметить, что переходы имеют не только операторы, согласен, но еще раз, погрешность имеет место быть. Еще есть нелегальные переходы, и, поверьте, их достаточно много.

Примерную стоимость трафика, исходя из покупаемого объема на входе, у таких операторов в общем-то рынку известна. Не буду ее писать из этических соображений, но она зависит как всегда от объема закупки и качества покупаемого трафика. Да-да, интернет также имеет свое качество.

Далее операторы внутри страны, уже миксуя этот трафик с более дешевым или даже "доливая" украинский трафик, формируют свою стоимость и продают конечному потребителю или промежуточному оператору. В этой ситуации мы говорим о гарантированном канале связи.

Этих 16 операторов я условно разделил на группы по объемам покупаемого трафика.

Мы столько лет занимаем лидирующие показатели по скоростям в Европе, а это, я вам скажу, многого стоит

До 700 Гбит - два оператора, до 500 Гбит - два оператора, до 300 Гбит (от 100 Гбит) - восемь операторов и от 50-ти до 100 Гбит - четыре оператора.

Есть и другие, у которых по 5, 10, 20 Гбит потребляемых мировых ресурсов, но я их уже не учитывал, так как в общем объеме реализуемого трафика в Украине их процент ничтожно мал для влияния на рынок.

Как правило, такие операторы держат эти каналы для солидности. Таких я насчитал примерно 8-10, но я их даже не рассматриваю в будущем. Они в зоне риска, и практически 100%, когда введут DPI, они перестанут быть международными.

Всех операторов я перечислять не буду. А вот лидеров по убыванию количества потребляемого трафика, пожалуй, отмечу. Это RETN, DATAGROUP, Eurotranstelecom Ltd, (UARNet), IT Systems LLC, Dataline LLC, LLC WNET UKRAINE, FARLEP-INVEST, MTS UKRAINE, EUROTELE-PLUS LLC, Kyivstar PJSC, PJSC Ukrtelecom, Ukraine telecommunication group Ltd, NetAssist LLC.

Еще раз, статистика - штука упрямая и может иметь свою погрешность, посему не пинайте меня сильно, цель статьи - в доступной форме донести, почему может вырасти стоимость на интернет и снизится скорость.

В ЗП 6688 указано, что оператор обязан за собственные средства поставить на свои сети систему блокировки чего-то из списка, якобы в рамках национальной безопасности. Более лютого бреда я не встречал.

Кто-то подметит, блокировка - это еще не DPI, согласен, но в законе сказано следующее: «оператори, провайдери телекомунікацій, які використовують міжнародні канали електрозв’язку, зобов’язані за власні кошти закуповувати та встановлювати технічні засоби, які відповідають технічним вимогам, визначеним Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України за погодженням зі Службою безпеки України».

Я допускаю мысль, что все требования могут свести под техническое решение одного из израильских вендоров DPI-систем

Это означает, что досконально мы не знаем, какие требования будут выставлены на эти технические устройства. Я допускаю мысль, что все требования могут свести под техническое решение одного из израильских вендоров DPI-систем.

Я руководствуюсь своей логикой определения международных магистральных операторов, как технически здравомыслящего человека. Подчеркиваю, исходя из логики этого законопроекта, по сути, все операторы должны ставить такие системы.

Итак, представим, что оператору таки нужно будет покупать технические решения для блокировок. Мы берем за основу только эти 16 компаний, плюс-минус восемь компаний, а не все 6 000 операторов-провайдеров из реестра.

Из открытых источников я взял примерную стоимость таких DPI-решений. Например, если оператор пропускает через свои международные маршрутизаторы трафик на скорости 400 Мбит/с DPI-решение ему обойдется $5 000 в базовой поставке, 1 Гбит/с - в $22 000, 20 Гбит/с - в $40 000, 64 Гбит/с - в $160 000. Это все разовые затраты. Допускаю, что базовая стоимость при конечной поставке может вырасти в цене в полтора-два раза.

Если собрать существующие объемы поставляемого в Украину трафика, получится, что суммарно расходы 16 компаний на нужные при их объемах трафика DPI-системы в базовой комплектации составят $20-30 млн.

То есть в какой-то момент времени государство перекладывает в виде CAPEX-затрат на операторов этой группы ни много, ни мало 800 млн грн. И они еще могут вырасти в два раза. Как говаривал один из авторов законопроекта, "ну вы же покупаете себе кассовые аппараты, купите и такие аппараты, они недорого стоят".

Наши правители так много говорят о государственно-частном партнерстве. Ну от взяли б и выдали таким компаниям налоговые каникулы на пять лет.

Роста цен на услугу интернет в Украине не происходит, а мы с вами наблюдаем постоянное падение OPEX, в том числе из-за демпинга группами компаний, что приводит к обесцениванию самой услуги, да и отрасли. То есть операторы и провайдеры уже не дополучают оборотных денег.

Что делать оператору, которому нужно закупить DPI в этой ситуации?

Суммарно расходы 16 операторов на нужные при их объемах трафика DPI-системы в базовой комплектации составят $20-30 млн

Ведь экосистема получения дохода увязана, одни привели опт, вторые его перепродают третьим или конечному потребителю. Как только конечный потребитель перестает платить, страдает вся цепочка. А ведь еще это все нужно обслужить и выдать сервис. Наш абонент - это вам не европеец, он привык, что оператор его лелеет.

У такого оператора есть не так много вариантов, я попробовал разобраться на примере одного из средних игроков рынка, одного из тех, о которых речь шла выше, для которого такие системы будут стоить примерно $1,8 млн (или 47 млн грн), в базовой комплектации, или 80-90 млн, если это не базовая комплектация.

Если, скажем, ежемесячный оборот (это не прибыль) оператора составляет 8 млн гривен, то нужно примерно полгода посидеть на подсосе или выкрутиться путем повышения OPEX. А если решение будет стоить в два раза больше, то и годы… Какого инвестора, привыкшего собирать дивиденды, это обрадует?

При этом у оператора всегда есть потребность в модернизации и ремонте сети, и еще масса возможных непредвиденных разовых затрат. Кабели как воровали, так и воруют, и тоже государство не чешется (а ведь это тоже, кстати, элемент национальной безопасности).

Возможна модель, когда оператор, для сокращения времени возврата CAPEX, поднимет цены в три, а идеально шесть раз на свои услуги. То есть затраты сразу будут переложены на конечного потребителя, это приведет к росту стоимости на услуги интернета в стране, для всего населения без исключения (самое время нашему "заботливому" регулятору, поддержавшему данный законопроект, готовить разъяснения "пересичним громодянам", из-за чего в стране произошел или произойдет рост цен, на услуги доступа к сети интернет).

Оператор может пойти иным путем. Уменьшить потребление внешних каналов, тем самым уменьшив OPEX и переложив разницу на CAPEX для закупки оборудования. Тогда в рамках всей Украины произойдет снижение показателей скорости у абонентов. А наши жители уже привыкли к большим скоростям. Мы столько лет занимаем лидирующие показатели по скоростям в Европе, а это, я вам скажу, многого стоит.

С учетом того, что у нас все также лоббируется показатели скорости 2 Мбит, то некоторых игроков рынка это даже устроит. Так сказать, получат новый виток жизни.

И вот тут можно спрогнозировать недовольство не только операторов, журналистов свободы слова, но и абонента, так как уровень проникновения дешевого высокоскоростного интернет-доступа у нас в Украине достаточно высок, а люди уже к нему привыкли.

А представьте тяжелый контент, который находится не в Украине, так как его тут чмырили, и его владельцы вынесли свои серверные платформы в другие дата-центры. Доступ к нему также сразу деградирует, если его не отфильтруют.

И это я еще не расписал операционные затраты оператора на ежемесячное обслуживание DPI-решений, модернизацию, и.т.д., а они точно есть.

То есть, по сути, ЗП 6688 разрушает не только уникальную экосистему построенного в Украине доступа к сети интернет. Принятие данного законопроекта приведет к увеличению стоимости доступа к сети конечному потребителю, снижению скорости и скорее всего ухода с рынка среднего класса, так как маржинальность таких игроков зачастую уже находится на гране окупаемости. Это путь уже к монополизации отрасли со всеми вытекающими, о чем я писал ранее.

Своими руками чинуши и депутаты в наше национальное киберпространство вводят троянского коня. Покажите мне производителя, который не создает недокументированные функции управления своим оборудоваием?

Я тут приведу слова пока не запрещенного Маркса. Капитализм, не ограниченный какими-либо процессами регулирования, объективно ведет к концентрации производства и монополиям. Монополизация — это раковая опухоль любой экономики, и Маркс это четко подметил.

Учитывая суммы затрат, я начинаю сомневаться в версии, что это выгодно вендорам, и они стимулируют депутатов материально. Хотя может наш национальный коррупционер обмельчал, и у него каждая гривна на счету.

Мне ближе версия, что речь таки идет о технической цензуре и монополизация отрасли.

По сути, своими руками чинуши и депутаты в наше национальное киберпространство вводят троянского коня. Покажите мне производителя, который не создает недокументированные функции управления своим оборудоваием? Если эти девайсы расставят по периметру страны (а как мы знаем, бабло побеждает зло), не станем ли мы заложниками ситуации, когда, скажем, производителя данного класса оборудования поглотят росийские нефтедоллары?

Это ж мечта любых спецслужб - получить себе в руки такую систему влияния. Да еще построенную не за счет государства, а за счет бизнеса.

Национальные производители… да, они есть, да, я их знаю, но я точно не верю, что к ним обратятся.

Резюмирую я всегда одними и теми же строками. Безопасность государства должна быть но не в ущерб жителям этого государства путем ограничения их прав.

И вопросами безопасности должны заниматься смешанные команды от государства и отрасли, для баланса и профессиональных решений.

О безопасности и концептах, пожалуй, будет отдельный пост.

Но метод блокировок на сетях оператора давно признан самым неэффективным. Выстраивать периметр информационной безопасности необходимо на информационный ресурсах. Например, по модели Германии.

Оператор должен оставаться очень быстрой трубой доступа к постоянно растущим мультимедийным платформам.

Бред о DDoS и вирусах я просто уже даже комментировать не могу, ну я надеюсь, что у нас не все так деградировали.

