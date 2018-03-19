Захотят ли майнеры криптовалют легализоваться. Блог Оксаны Кобзар

Хотя украинское правительство пообещало содействие криптобизнесменам, но им все равно надо вести себя осторожно и как можно сильнее соблюдать законодательство

Все идет к налогообложению криптобизнеса. И собственно этого никто и не скрывает. Официально заявленная цель – вывести майнинг из тени и пополнить бюджет.

Появление майтинга криптовалют в классификаторе видов экономической деятельности (КВЭД) поможет детенизации при условии, если майнеры захотят платить налоги в Украине. Главное, чтобы этот КВЭД, например, не оказался впоследствии в перечне видов деятельности, запрещенных для плательщиков единого налога. Или возьмут, к примеру, объявят "криптонедры" собственностью народа Украины и лицензии на добычу полезной криптовалюты будут выдавать.

Что даст КВЭД? Станет понятнее, как регистрационную карточку заполнять для этого вида деятельности. Особенно это важно для ФЛП – плательщиков единого налога. Во КВЭД можно вести учет, списывать расходы, и только теоретически платить налоги.

Но этого мало. Допустим майнер получил доход в биткоинах. Что это такое в контексте налогообложения? Версии разные. Депутаты декларируют его как движимое имущество, юристы хотели бы видеть его инвестиционным или нематериальным активом, кто-то говорит о валюте. По факту в нашей правовой реальности криптовалют, якобы, не существует.

Наколдовал ты, например, из электронов, нулей и единичек себе биткоины как движимое имущество. Допустим, его надо поставить на баланс. Непонятно, по какой цене. Само по себе это имущество объектом налогообложения не является. Налог ты платишь уже тогда, когда получишь доход от продажи. Есть законопроект №7183, который "висит" в Верховной Раде (ВР) с конца прошлого года, в котором полученая в результате Майнинга криптовалюта, как вознаграждение майнеру, названа уже объектом налогообложения. Только как оценивать базу – не понятно.

Если не разобраться со статусом "крипты", то хоть с КВЭД, хоть без КВЭД непостижимо, как облагать НДС операции по продаже добытого добра. Если это имущество, тогда будет НДС. Что писать в таком случае в налоговую накладную. И еще куча вопросов, связанных с идентификацией владельцев кошельков, места получения дохода и так далее.

Не думаю, что КВЭД на майнинг появился, чтобы включить его в классификатор налоговых льгот. Хотя другие законопроекты 7183-1 и 7246 раз предусматривают налоговые льготы для этого вида деятельности.

Еще КВЭД касается непосредственно вопроса тарифа на электроэнергию. И кто знает, как подойдет к этому регулятор – установит для этого вида деятельности повышеные тарифы или наоборот, льготные. Кстати, другой законопроект 7183-1, который лежит во ВРУ, предусматривает как раз льготные тарифы.

С КВЭД можно смело включать майнинг в планы проверок, присваивать им критерии рисков. Госстат тоже обрадуется, что можно еще одну экселевскую табличку на сайт загрузить об объеме криптодобыточной отрасли. А Минфин сможет подсчитать, сколько в следующем году можно скосить налогов с этой плодородной нивы.

Конечно, очень приятно, что появится профессия майнера. Может, когда осуществится мечта майнеров – включать их КВЭД в "горячую" сеть и они станут льготными пенсионерами.

А вот тезис о легализации немного напрягает. Майнинг никогда не был запретной деятельностью, это же не выращивание марихуаны. Получается так, что правительство говорит, что они хотят уменьшить силовое давление на бизнес. А на самом деле сами способствуют этому давлению, когда говорят о "легализации". По их логике все, что происходило до появления КВЭД, было нелегальным. Не знаю, как наличие КВЭД может уменьшить силовое давление – статей в уголовном кодексе для решения об обыске отнюдь не меньше.

КВЭД – удачный повод похайпить в министерских кабинетах и фейсбуке на тему содействия криптобизнесу. А для криптосообщества – повод вдохнуть. Но выдыхать еще рано. А лучше – самим активно вмешаться в написание правительством правил работы для критпобизнеса.