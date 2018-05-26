Зачем роботам человеческие чувства? Блог Константина Ценцуры

Многие боятся роботов, но вопреки фантастическим фильмам о восстании машин, эти ребята уже сейчас массово входят в наши жизни.

Большинство роботизированных устройств уже сейчас могут распознавать ваши голоса, вести диалог, адаптироваться к внешним условиям или даже предугадывать возможность тех или иных событий.

Все дело в информации, а точнее в огромных базах данных, которые собирают разработчики искусственного интеллекта (ИИ), чтобы создать как можно больше вариантов возможных взаимодействий человека и машины.

Вспомните Алексу с Amazon, эппловскую Siri, современные интеллектуальные камеры, которые знают, что фотографировать и где сфокусироваться, автомобильные системы, которые предугадывают поведения водителя и считывают дорожные знаки, – тысячи подобных систем очень быстро вошли в нашу жизнь и сделали ее легче.

Но творцы ИИ не собираются останавливаться на достигнутом, и, в скором будущем, нас ждет появление роботов, которые будут восприимчивы к окружающей среде больше, чем живой человеческий организм.

Компания Audio Analytic уже разработала систему, которая точно способна определять звуки окружающей среды.

В отличии от распознавания человеческого языка, идентифицировать другие звуки гораздо сложнее, ведь каждый из них имеет свою природу и уникальность. Для их определения, все звуки разбили на три основные категории – импульсивные (к примеру, разбитие стекла), тональные (сигнализация) и голосовые (лай собаки).

Благодаря такому разделению, система может определить механическую или натуральную природу звука и, в перспективе, описать ситуацию – что произошло, какова опасность, какие меры нужно принять.

Еще одна компания – Syntouch – работает над созданием сверхчувствительной системы сенсоров, которая поможет роботам обрести осязание.

Такие системы нужны для того, чтобы роботы лучше ориентировались в пространстве, и могли как предостеречь человека, так и обезопасить самих себя, ведь камера внутри ИИ не способна передать информацию, что, к примеру, пламя – слишком горячо, и начинает плавить пластиковую обшивку компьютера.

Дальше-больше, еще одни ученые решили создать «электронные языки» – сенсорные системы, которые позволят машинам чувствовать вкус еды.

Казалось бы, это совсем уже безумие, но нет, и этой технологии нашли разумное применение. Роботы с «электронным языком» могут тестировать пищу на предмет вредных добавок, точно определять состав блюда или проверять свежесть и безопасность продуктов.

Только представьте: еще совсем недавно, для того, чтобы понять какой звук издает стекло при разбитии – человеку нужно было реально его разбивать; для того чтобы почувствовать насколько горячая вода в душе – нужно реально подставлять руку под ледяные или дьявольски горячие потоки воды из крана; для того, чтобы проверить насколько свеж этот йогурт – нужно было реально его попробовать и подвергнуть риску свой желудок.

Для многих пока эти технологии кажутся абсурдными и бессмысленными, но что бы подумал Александр Белл, если бы ему сказали, что через сто лет после создания AT&T – сотни миллионов людей по всему миру будут носить его изобретение у себя в кармане?

Автор колонки – Константин Ценцура, журналист НВ Техно.