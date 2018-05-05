Зачем нужен блокчейн на колесах? Блог Константина Ценцуры

Один из самых современных автомобилей - BMW i8 на выставке в Брюсселе, январь 2018-го

Технология блокчейн становится настолько популярной, что ключевые автопроизводители решили внедрять ее в свои машины. Возможно, это создаст революцию в автопилотировании, – но уж наверняка сделает автоматизированные системы автомобилей еще умнее.

Современные автомобили представляют собой скорее сложную компьютерную систему, чем механическую железяку, приводимую в действие двигателем внутреннего сгорания.

Да, принцип остался тот же – ехать, но теперь электроника достигла такого уровня, что может контролировать информацию от микроклимата в салоне до удержания дистанции между автомобилями в полосе.

Машины, созданные передовыми компаниями в последние пять-десять лет – это не только дорогие игрушки с индикаторами дождя и массажными креслами, – это и высокотехнологичные средства передвижения, которые, благодаря цифровым технологиям, могут оптимизировать расход топлива, изменять динамику авто в зависимости от дорожных условий, повысить безопасность и помочь водителю избежать аварийных ситуаций.

Это далеко не полный перечень того, что могут современные авто, и, если описывать каждую такую технологию, то, скорее, нужно готовить книгу, а не статью.

Суть лежит в компьютерах, которые оперируют этими технологиями. Подобно Android и Mac, Windows и Linux, каждый автопроизводитель имею свою операционную систему, которая, естественно, у кого-то имеет очень симпатичный интерфейс, у кого-то – колоссальное количество функций, какую-то легче взломать, а какая-то постоянно сбоит и перезагружается.

Но все они обрабатывают гигабайты информации, о чем вы даже не задумываетесь, трогаясь с места в городской пробке.

Но как объединить все эти компьютеры в одну большую систему? Как наделить каждую машину личностью, которая могла бы идентифицировать себя не только в рамках своей марки? Как создать универсальный язык программирования, который бы использовали все автопроизводители для улучшения безопасности и рентабельности передвижения?

Одними из первых поняли, что сила в единстве представители корпорации Toyota. Японские инженеры еще в 2015-м начали запуск системы, которая помогла бы машинам общаться друг с другом. Но, опять же, речь идет только об автомобилях одной марки, и об устаревшей системе коротких радиоволн, на которых Toyota планирует связать все свои автомобили в ближайшие десять лет.

Немного дальше пошел Volkswagen, который, в сотрудничестве с популярным производителем видеокарт NVIDIA, планирует объединить компьютерные системы своих автомобилей с помощью беспроводной цифровой сети. Но и тут имеются ввиду автомобили лишь одного бренда, которые смогут делиться информацией об опасности на дорогах, трафике, состоянии дорожного покрытия в радиусе, всего лишь, 500 метров.

Рискнули и не побоялись непонятного многим блокчейна лишь в BMW, General Motors, Ford и Renault. Бесспорно разумное решение, ведь сама суть децентрализованной платформы именно в этом – обрабатывать и делиться информацией с каждой связующей одной большой цепочки, не влезая при этом в деятельность друг друга и не имея доминирующего блока управления.

Весомые игроки рынка с Германии, США и Франции недавно объявили о входе в пул MOBI (мобильная открытая блокчейн инициатива), к которому уже принадлежат несколько авторитетов, таких как немецкий поставщик промышленных технологий Bosch, американский компьютерный гигант IBM, и известные блокчейн-разработчики Blockchain at Berkeley, Hyperledger, Fetch.ai, IOTA.

Пул из 30 компаний будет работать над децентрализованными технологиями, которые должны сделать передвижение более безопасным, доступным и объединенным.

В этом смысле грамотный блокчейн может предоставить сотни возможностей, от удобных систем платежей и отслеживании информации по каждому автомобилю – к созданию автопилотов и каршеринговых систем.

Работа таких крупных автопроизводителей как BMW, General Motors, Ford и Renault над единой блокчейн-технологией уже в скором будущем может вылиться в децентрализованную сеть умных автомобилей, которые, к примеру, смогут решить ситуацию с бесконечными пробками.

Только представьте: каждый автомобиль будет знать, куда едет другой его сородич, другой будет знать, куда едет третий, третий – куда четвертый и так далее. Разумный компьютер каждого из них предложит водителю такой маршрут, который разгрузит даже самые сложные развязки и предотвратит скопления автомобилей в одном месте.

Кроме этого, блокчейн в авто может улучшить действующие системы безопасности. Если каждое авто на шоссе будет частью рассредоточенной системы – машины смогут намного эффективнее контролировать скорость и предугадывать маневры друг друга, в зависимости от действий своих водителей.

И это, не говоря уже о простых, для блокчейна, усовершенстованных базах данных, которые могли бы значительно сократить автоугоны и облегчить сервисное обслуживание автомобилей.

Конечно, пока все это только в планах, и рядовой украинский водитель даже не подозревает, что программисты ключевых международных автобрендов вскоре могут создать такую систему, которая будет идентифицировать на дороге его старенькую девятку, как «неопознанный движущийся объект».

Автор колонки - Константин Ценцура, журналист НВ Техно.