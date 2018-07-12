Зачем изучать кибербезопасность и робототехнку. Блог Зиновия Вереса

Когда мы говорим об ИТ-шников, то прежде всего имеем в виду программистов, тестировщиков, дизайнеров, бизнес-аналитиков, руководителей проектов - в общем отрасль ИТ позволяет найти свое место под солнцем многим талантам

В этом блоге я постараюсь описать два новых направления, которые совместно с Львов ИТ Кластером запускаются в Львовских вузах уже с этого года: кибербезопасность и робототехника.

Заявления на вступление по этим современными направлениями можно подавать уже с 12 июля. Но какое значение имеют кибербезопасность и робототехнка в повседневной жизни?

Робототехника

Когда мы говорим об ИТ-шниках, то прежде всего имеем в виду программистов, тестировщиков, дизайнеров, бизнес-аналитиков, руководителей проектов – в общем отрасль ИТ позволяет найти свое место под солнцем многим талантам.

Украинские ИТ-компании пытаются перейти от модели аутсорсинга к сервисной модели – когда клиентам предлагается помощь, начиная со старта проекта: обсуждения его сильных/слабых сторон, разработки архитектуры, вычисления бюджетов, составления планов выполнения работ на проекте и в его реализации и внедрении в конечного потребителя. Такая модель, в отличие от обычного аутсорса, позволяет увеличить добавочную стоимость, которую создают украинские разработчики.

Конечно, работа над высокотехнологичными проектами, которые связаны не только с самим программированием, но и разработкой умных устройств (Интернет вещей) или роботизированных систем, требует гораздо больше знаний и навыков и наличия команды инженеров, которая сможет реализовать все этапы разработки таких устройств, их дизайн, расчет конструктивных элементов, изготовление прототипов и их реализацию в серийном производстве. Также очевидно, что такие специалисты являются более высокооплачиваемыми и конкурентными на мировом рынке (а общеизвестно, что украинские ИТ-шники конкурируют на мировом рынке труда).

Стремительное развитие рынка Интернета вещей (а его емкость уже оценивают в триллионы долларов) обусловило открытие первой программы "Интернет вещей (iot.lviv.ua)".

После обучения студентов в течение первых двух лет стало очевидно, что такие специалисты являются востребованными на рынке труда – из 45-ти студентов 2-го курса 27 получили приглашение на прохождение практики в львовских IT-компаниях на летний период (а часть из них – предложения по трудоустройству).

Также оказалось, что ИТ требует и специалистов по робототехнике – людей, которые смогут работать в командах, которые проектируют и создают роботизированные платформы (или как их еще называют – роботы).

В частности, разработка компании Photon Entertainment была признана лучшим стартапом Центральной и Восточной Европы 2018-го года.

Также роботизированные разработки вызывают значительный интерес в армии. Вспомним, как изменили ход украино-российской войны беспилотники – ведь благодаря им ряд опасных заданий (разведка, обнаружение целей, целеуказание) выполняются с высокой эффективностью и с меньшим риском для жизни воинов.

Эти разработки также могут применяться для разминирования территорий, доставки продуктов и боеприпасов на передовые позиции, где существует высокая опасность огневого поражения личного состава.

Кибербезопасность

Нашу жизнь невозможно представить без интернета. Практически у каждого из нас есть "виртуальное я" в социальных сетях, которое неразрывно связано с нашим "физическим я". Доступ злоумышленника к профилю в соцсетях нанесет меньше вреда, если мы говорим об обычном гражданине, но может иметь значительные последствия, если это будет профиль официальной организации, руководителя компании или политика.

Документы на вашем компьютере также могут содержать интересную информацию для злоумышленников. И чем более необходимой для них информацией вы владеете, тем больше усилий будет направлено для ее получения.

К сожалению, большинство проблем у пользователей возникает при нарушении элементарных правил информационной гигиены – когда программное обеспечение не обновляется в течение длительного времени, или пользователи посещают неизвестные сайты, устанавливают подозрительное/взломанное нелицензионное программное обеспечение, проходят различные тесты в соцсетях.

Замечу, что эти проблемы касаются информационных систем организаций, предприятий или производств, лишь с той разницей, что результаты могут быть более разрушительными.

Так, хакерская атака РФ на энергосистему Ивано-Франковской области в 2015 году оставила без света более 230 000 потребителей. Прошлогодние атаки с применением вирусов WannaCry и Petya нанесли значительный ущерб многим учреждениям.

Злоумышленники, или корректнее сказать работники спецслужб РФ, старательно готовились к этим атакам в течение длительного времени и использовали внушительный арсенал уязвимостей для нанесения максимального вреда. Замечу, что в обоих случаях мы имеем дело с организованной работой РФ в рамках гибридной войны. Такая активность не могла не вызвать объединения украинских специалистов по кибербезопасности – есть целый ряд подтвержденных операций организации Украинский киберальянс.

Такой тип гибридной войны может создать ложное видение, что для защиты от хакерских атак необходимо обратиться к другим хакерам, но которые являются "хорошими хакерами", (более правильно их называть этическими хакерами). Это является правдой лишь отчасти – защита от атак является намного более сложной задачей, которая охватывает разработку правил работы в организации с информационными ресурсами, разработку процесса обновления программного обеспечения, настройку мониторинговых систем (чтобы вовремя выявить проникновения посторонних пользователей в вашу сеть и обезвредить их).

Также следует заметить, что мы должны непрерывно работать над защитой от кибератак – ведь злоумышленники каждый раз выискивают новые и новые пути атак. Фактически киберзащита – это как игра в шахматы двух гроссмейстеров. Гроссмейстеров, которые непрерывно совершенствуют свои навыки.

Несмотря на высокий уровень украинских специалистов по кибербезопасности их критически мало – в них нуждаются как в киберполиции и СБУ, так и в ИТ-компаниях, которым есть что защищать от посторонних глаз.

Автор: Зиновий Верес, директор образовательного направления Львовского ИТ Кластера, Solutions Architect в Softserve, ассистент кафедры компьютеризированных систем автоматики Национального университета "Львовская политехника"