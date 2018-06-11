Как Apple пытается подмять под себя дополненную реальность. Блог Антона Потихи

Apple представила новый формат файлов для дополненной реальности. Как это поможет завязать экосистему на себе и оторваться от всех конкурентов.
На той неделе Apple объявила о выпуске USDZ - нового формата данных для новой операционной системы iOS 12, разработанного совместно с Pixar. USDZ позволяет разработчикам переносить объекты из Photoshop и Dimension в среду AR. Что это значит для всех нас?
Коротко - через год-два для всех нас будет вполне привычно зайти в какой-нибудь интернет-магазин, выбрать товар, нажать на специальную кнопку и разместить товар на реальную поверхность с помощью дополненной реальности, чтобы лучше его рассмотреть.
А также этот товар можно отправить по почте, в сообщении другому человеку, и он точно так же cможет разместить этот обьект и рассмотреть его.
Это, конечно, круто и приведет к взрыву дополненной реальности достаточно быстро. Лично мое мнение, данный формат будет использоваться и в будущих очках Apple, которые по слухам появятся в 2020 году.
USDZ - это архив, но как говорят в Pixar, он не использует шифрование или сжатие, при этом сохраняет качество исходных элементов и не требует распаковки.
Особенности включают в себя:
- надежные схемы для обмена геометрией, затенением и скелетной деформацией;
- высокопроизводительный поиск и рендеринг данных;
- возможность упаковывать вариации контента, выбираемые пользователем, изначально;
- звуковая архитектура, которая достаточно гибкая, чтобы адаптироваться к будущим потребностям.
Генеральный директор Apple Тим Кук рассматривает дополненную реальность как следующий важный шаг для дальнейшего успеха компании.
В прошлогоднем интервью Кук заявил: «Я не думаю, что есть какой-либо сектор или отрасль, которые не будут затронуты AR». В общем, Apple как обычно пытается завязать на себе экосистему, а новый формат USDZ отлично им в этом должен помочь.
Однако станет ли этот формат массовым или появится кроссплатформенная альтернатива? Посмотрим.
Автор: Антон Потиха, основатель и СЕО Arbrowser.co (AR-платформа для e-commerce и retail)
Колонка публикуется с разрешения автора.
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