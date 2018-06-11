Как Apple пытается подмять под себя дополненную реальность. Блог Антона Потихи

USDZ позволяет разработчикам переносить объекты из Photoshop и Dimension в среду AR. Что это значит для всех нас?

Apple представила новый формат файлов для дополненной реальности. Как это поможет завязать экосистему на себе и оторваться от всех конкурентов.

На той неделе Apple объявила о выпуске USDZ - нового формата данных для новой операционной системы iOS 12, разработанного совместно с Pixar. USDZ позволяет разработчикам переносить объекты из Photoshop и Dimension в среду AR. Что это значит для всех нас?

Коротко - через год-два для всех нас будет вполне привычно зайти в какой-нибудь интернет-магазин, выбрать товар, нажать на специальную кнопку и разместить товар на реальную поверхность с помощью дополненной реальности, чтобы лучше его рассмотреть.

А также этот товар можно отправить по почте, в сообщении другому человеку, и он точно так же cможет разместить этот обьект и рассмотреть его.

Это, конечно, круто и приведет к взрыву дополненной реальности достаточно быстро. Лично мое мнение, данный формат будет использоваться и в будущих очках Apple, которые по слухам появятся в 2020 году.

USDZ - это архив, но как говорят в Pixar, он не использует шифрование или сжатие, при этом сохраняет качество исходных элементов и не требует распаковки.

Особенности включают в себя:

надежные схемы для обмена геометрией, затенением и скелетной деформацией;

высокопроизводительный поиск и рендеринг данных;

возможность упаковывать вариации контента, выбираемые пользователем, изначально;

звуковая архитектура, которая достаточно гибкая, чтобы адаптироваться к будущим потребностям.

Генеральный директор Apple Тим Кук рассматривает дополненную реальность как следующий важный шаг для дальнейшего успеха компании.

В прошлогоднем интервью Кук заявил: «Я не думаю, что есть какой-либо сектор или отрасль, которые не будут затронуты AR». В общем, Apple как обычно пытается завязать на себе экосистему, а новый формат USDZ отлично им в этом должен помочь.

Однако станет ли этот формат массовым или появится кроссплатформенная альтернатива? Посмотрим.

Автор: Антон Потиха, основатель и СЕО Arbrowser.co (AR-платформа для e-commerce и retail)

Колонка публикуется с разрешения автора.

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