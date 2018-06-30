Воля к победе: как геймеры с инвалидностью покоряют мир видеоигр. Блог Игоря Никитина

Как волонтеры, разработчики, сообщество и большие компании помогают адаптировать видеоигры для людей с ограниченными возможностями.

Человечество давно начало заботиться о бытовом комфорте людей с особыми потребностями. Специальные лифты в метро, Talk Back на Android-смартфонах и светофоры со звуковым отсчетом – только малая часть, которая приходит в голову первой. Среди таких людей много геймеров, которые не могут или лишились возможности проводить досуг за любимым делом.

Общественные организации не занимаются этими вопросами, считая их второсортными. Хотя в той же «бездушной» Америке клиники и исследовательские центры держат у себя консоли для пациентов. Исследования показали, что видеоигры помогают больным отвлечься, повеселиться и быстрее идти на поправку.

Но консоли не адаптированы под таких игроков, которые не могут полноценно наслаждаться игровым процессом. НВ рассказывает, как геймеры с нарушениями двигательных функций открывают для себя мир видеоигр.

Адаптация в видеоиграх

Самое простое, что могут сделать разработчики видеоигр, - внедрить в свои проекты дополнительные функции для геймеров с инвалидностью. Первое, что приходит на ум, - режим изображения для дальтоников. Практически в каждой игре можно включить эту функцию и даже выбрать тип дальтонизма. Такую возможность добавили уже давно, и это был первый шаг разработчиков навстречу «особенным геймерам».

Вторым шагом стало добавление геймплейных элементов, помогающих в управлении.

Геймерам знаком такой термин, как «помощь в управлении», но разработчики Uncharted его доработали. Когда вышла Uncharted 2: Among Thieves студия Naughty Dog получила письмо от геймера с инвалидностью. Он не мог пройти последний уровень, где нужно быстро нажимать одну кнопку, чтобы открывать двери. У парня нарушена моторика, что замедляет реакцию его рук. Разработчики нашли добавили возможность зажимать кнопку в тех местах, где необходимы частые нажатия.

В Uncharted 4 разработчики добавили функцию, которая закрепляла прицел на противнике, если герой сидит в укрытии. Такой себе аим, но грубее. Второе улучшение коснулось мультиплеера и решало проблему дальтоников. В настройках появилась возможность изменить цвета команд с красного и зеленого на красный и синий.

Похожая история приключилась с четырехлетней Молли, которая любит играть в Mario Kart 8 на Nintendo Switch. Девочка перенесла инсульт, когда ей был месяц, и с тех пор у нее нарушена координация движений правой руки. Она не могла полноценно наслаждаться гонкой, но Nintendo выпустила необходимое обновление.

В игру добавили «Умное управление», которое помогает на сложных участках трассы. Теперь Молли может соревноваться со своим младшим братом за звание «Лучшего гонщика Mario Kart 8».

Поддержка игрового сообщества

Надеюсь, вы не забыли о том парне, который писал в Naughty Dog по поводу сложностей с управлением в Uncharted 2: Among Thieves. Это был не обычный геймер, а главный редактор портала DAGERS Джош Штрауб.

Он создал ресурс, на котором выходят обзоры от игроков с нарушениями двигательных функций. В материалах они описывают геймплей с точки зрения доступности. Тому же Uncharted 4 Штрауб дал «Безбарьерный» рейтинг за дополнительные функции.

DAGERS – путеводитель для игроков с инвалидностью. Материалы и обзоры обновляются, что полезно для тех, кто следит за новинками. Например, Far Cry 5 получил рейтинг «частично доступный». На ресурсе даже есть «Зал славы», где автор собрал персонажей из видеоигр, у которых есть инвалидность.

Дополнительное снаряжение

Одними программными фишками проблему не решить, и здесь в игру вступают крупные компании, разрабатывающие консоли и периферию. В 2018 отличилась Microsoft, которая выпустила Xbox Adaptive Controller.

Его цель - помочь геймерам с нарушениями двигательных функций полноценно играть в видеоигры. Глава Xbox Фил Спенсер заявил, что контроллер предназначен для игроков, которые не могут долго удерживать контроллер или не дотягиваются до триггеров, или кнопок.

Adaptive Controller разрабатывался больше года. К созданию привлекали организации, работающие с геймерами, у которых есть нарушения двигательных функций. Это The AbleGamers Charity, The Cerebral Palsy Foundation, Craig Hospital, SpecialEffect и Warfighter Engaged. О них мы поговорим позже, а пока взглянем на контроллер.

Контроллер сделали в форме прямоугольника и вынесли все элементы управления на лицевую панель. Так, у игрока будет полный доступ к основным кнопкам: «А» и «B», D-pad и клавиши навигации Xbox. Это базовый набор и для полноценной игры его не хватит, но суть контроллера в кастомизации. Позади гаджета размещено 19 портов 3.5 миллиметров для подключения сторонних устройств, которые отвечают за разные клавиши.

Игрок может вынести на отдельные устройства любые кнопки и подстроить управление под себя. Это касается и стиков, которые можно заменить на большие джойстики, как в аркадных автоматах.

Комплектующие создают сторонние компании, одну из которых мы уже упоминали. К тому же Microsoft подключила Logitech и Quadstick. Adaptive Controller поступит в продажу в 2018 по цене в $100.

Microsoft не первая компания, которая обратила внимание на геймеров с инвалидностью. Те же Warfighter Engaged давно модифицируют геймпады и прочую электронику под нужды пользователя. Таким образом игровая общественность обратит больше внимания на «особенных геймеров». Возможно, в будущем появится больше таких устройств, а игры обзаведутся дополнительными функциями.

Благотворительные организации

В мире существует много организаций, которые помогают людям с разными заболеваниями. У геймеров есть несколько своих контор, которые знают как им помочь.

Например, AbleGamers Charity занимается сбором средств и адаптацией игроков. Организация показывает геймерам с инвалидностью, как они могут вернуться в мир видеоигр. Если у игрока нет денег на специальные контроллеры, то AbleGamers выделяет средства из фонда, которые решат проблему. Они занимаются отличным делом, и вы можете пожертвовать деньги или комплектующие.

SpecialEffect также занимается геймерами с инвалидностью и специализируется на сборе комплектующих под конкретного человека. Они даже могут пересобрать стандартный контроллер для удобства игрока. К тому же SpecialEffect проводит мероприятия для геймеров и обычных людей с нарушениями двигательных функций.

Игроков с инвалидностью стали чаще замечать. Это относится не только к разработчикам, но и крупным компаниям, которые адаптируют свои устройства.

К сожалению, благотворительные организации обосновались только за бугром, и у геймеров в СНГ нет такой поддержки. Факт существования таких организации показывает масштабы игрового сообщества, а действия крупных компаний – его значимость.