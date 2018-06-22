Виральный и недорогой: каким должен быть интернет-сервис, чтобы украинцы за него платили. Блог Антона Семчишина

Как монетизировать сервис при помощи подписки в Украине и за что готов платить среднестатистический украинец в интернете.

Украинский рынок технологий, как и любой другой рынок, имеет свои достоинства и недостатки. Среди очевидных плюсов то, что он развивается и правила игры на нем только формируются. В Украине невелико количество платящих пользователей, по сравнению с развитыми странами, но благодаря невысокой конкуренции до пользователя проще достучаться и мотивировать его на покупку конкретного продукта.

Почему не платят

Основных причин две: финансовые возможности и социалистическое прошлое.

Первая ведет к тому, что местные компании, занимающиеся технологичными проектами, редко становятся успешными на родном для себя рынке из-за невысокой платежеспособности потенциального пользователя.

Вторая нивелируется со временем, но традиционно самая платежеспособная аудитория – 35+ лет – в Украине не привыкла тратить деньги на нематериальные продукты. Более молодые люди уже понимают их ценность с детства, но этот сегмент аудитории обычно недостаточно платежеспособен.

Это патовая ситуация, и она ведет к тому, что компании, работающие для рынка Украины, вынуждены создавать культуру потребления нематериальных продуктов среди аудитории, которая платит – эта тенденция наиболее ярко прослеживается на рынке потребления контента.

Интернет-аудитория в Украине по данным на 2017 год составляет более 21 млн человек. Так что, несмотря на все вышеперечисленное, рынок Украины является перспективным, если не рассчитывать на сиюминутный успех и быструю окупаемость.

Что нужно, чтобы платили?

Несмотря на сложности с монетизацией, украинский рынок идеален для «обкатки» продукта, при условии, что основная часть бизнеса ориентирована на развитые рынки, где уже устоялась привычка платить за нематериальное.

Если украинский рынок является приоритетным с точки зрения монетизации, существует несколько простых правил для того, чтобы аудитория обратила внимание на продукт и стала лояльной и платящей.

Сервис. Без максимальной внимательности к пользователю и тесного взаимодействия с ним любое привлечение – трата маркетингового бюджета. Даже если продукт неидеальный, нужно, чтобы пользователь был вовлечен в него, а это невозможно без соответствующего отношения. Если не относиться к покупателю как к инвестору, пускай и одному из многих, добиться успеха вряд ли удастся.

Соответствие мировым тенденциям с поправкой на отставание Украины. Независимо от того, создается ли ниша или же продукт выходит на высококонкурентный сегмент рынка – он должен быть массовым, а значит и максимально простым. Если продукт не имеет аналогов, Украина, как я сказал выше, – идеальна для его «обкатки», тогда так основным источником дохода должны стать более развитые рынки.

Перспектива вирального роста количества пользователей. Современный пользователь куда больше доверяет советам близких или коллег при выборе продукта. В крайнем случае, он прочтет отзывы о продукте в интернете, нежели доверится рекламе. При выходе продукта на рынок желательно промотирование в СМИ и другие рекламные активности, которые больше ориентированы на создание имиджа, чем на привлечение большого количества клиентов. Но «сарафанное радио» – лучший способ качественно увеличить количество платящих пользователей. Продукту нужен пул лояльных пользователей, которые выполняют роль его евангелистов.

Польза. До потенциальный пользователя нужно донести пользу этого продукта. Причем делать это не в ультимативной форме, а максимально ненавязчиво – стандартные методы работы с блогерами и лидерами мнений зачастую топорны и вызывают лишь недоверие к продукту, и не ведут к росту продаж.

Баланс цены и качества. Украинские пользователи бережливы. Взаимодействие с продуктом для них должно быть максимально приятным при минимально возможной добавленной стоимости.

Автор: Антон Семчишин, директор по коммуникациям в FEX.net