В семье не без урода: топ-5 игр, которые опозорили своих разработчиков. Блог Игоря Никитина

Разработчики зачастили с выпуском игр, которые еще стоило бы месяц полировать, но издатель подгоняет. Иногда это сильно портит авторитет разработчика и самой игры

29 июня Ubisoft выпустила гоночную аркаду The Crew 2 и очень облажалась с ней. Но это еще не худшее, что было в истории видеоигр.

За последние лет 10 “патчи первого дня” стали обыденностью. Разработчики зачастили с выпуском игр, которые еще стоило бы месяц полировать, но издатель подгоняет. Иногда это сильно портит авторитет разработчика и самой игры.

29 июня Ubisoft выпустила гоночную аркаду The Crew 2, которая на старте отличилась не только плохими отзывами, но и фатальными ошибками. Сначала владельцы “золотого издания” не получили обещанный ранний доступ, а игроков с PS4 в Украине и России до сих пор не пускают в игру. Такой запуск сложно назвать удачным, но The Crew 2 еще хорошо отделалась.

Mass Effect: Andromeda

Начнем с самого громкого провала последних лет Mass Effect: Andromeda, который полностью дискредитировал студию BioWare. Все началось еще на стадии формирования новой команды, когда оказалось, что из студии ушли все важные люди. Новички не понимали, что нужно делать с Mass Effect, и решили дать игре свое видение.

В итоге получилась Mass Effect: Andromeda, которую не критиковал только ленивый. С первых секунд игрокам бросали в лицо убогую анимацию, которая вызывала только приступ угара. Тройной удар нанесли сюжет, персонажи и геймплей, которые вызывали скуку и недопонимание. Последний гвоздь в гроб BioWare забила оптимизация, которую правили десятками патчей.

За все хорошее Andromeda получила 4.5 из 10 от пользователей Metacritic, а разработчики потеряли доверие игроков. Electronic Arts не церемониться со студиями, которые не оправдали надежд. BioWare еще повезло, и команду просто разбросали по другим проектам, сделав из ребят помощников.

For Honor

Относительно “Андромеды” легко отделалась For Honor, которая все равно стала провальной для Ubisoft.

Разработчики вложили тонны денег в рекламу проекта, надеясь на успех нового IP. На E3 игрокам показывали крутой геймплей с битвами рыцарей, викингов и самураев. Игру не просто ждали – ее хотели.

За неделю до релиза Ubisoft провела открытое бета-тестирование, в которое ворвалась 71 тысяча игроков, но уже в релизную версию играло 45 тыс. На первый взгляд стандартное падение, но с каждым днем For Honor терял свою аудиторию. За четыре месяца ежедневный онлайн упал до 3 тысяч. По последним данным Steam Spy онлайн вырос до 8 тысяч, но игровое время составляет не больше 10 минут. Вы могли подумать, что Ubisoft просто обманула игроков, которые получили другой проект, но это не так.

For Honor – прекрасная игра, но ее убила техническая реализация. Разработчики использовали тупое peer-to-peer соединение, которое не давало нормально играть. Игроки могли десять минут сидеть в лобби, подключиться к игре, а потом вылететь в ту же секунду. Игрокам также не понравился донат, который требовал более $2 тысяч для разблокировки всего. Понятно, что с таким раскладом For Honor стала провальной для Ubisoft, но разработчики продолжают поддерживать игру, пополняя ее контентом.

Mafia 3

BioWare не единственная студия, которая подвела своих фанатов. В 2016 игроков разочаровали творцы культовой Mafia, которые к третьей части уничтожили серию.

Чтобы вы понимали масштаб трагедии: на Metacritic игра получила оценку пользователей 3.5 из 10 – меньше, чем у Andromeda.

Звучит прозаично, но игру убила лень и халтура разработчиков, которые, наверное, забыли как делать игры.

Первую Mafia полюбили за персонажей, историю и геймплей – основные составляющие для хорошей игры. Геймплей Mafia 3 полностью состоит из рутинных заданий по захвату территорий. Через пару часов игра превращается в полноценную работу, в которой нужно следовать четкому алгоритму.

Mafia 3 также сама убивает интригу. Игра подает сюжет в виде документального фильма, который часто опережает события. В итоге единственный сюжетный поворот ожидает игрока в конце. Mafia 3 можно похвалить за интересных персонажей, но даже они не могут вытянуть скучный геймплей и тривиальную историю.

Assassin’s Creed: Unity

Снова в нашем списке появляется Ubisoft, но теперь уже со своей главной франшизой Assassin’s Creed. За 32 года студия научилась делать большие и красивые миры, а Assassin’s Creed: Unity тому подтверждение. Разработчики детально воссоздали Париж 1789 года с деталями, большим количеством зданий и жителей. Но вот о геймплее и сюжете Ubisoft забыла, отдав все силы на визуал.

Ругать Assassin’s Creed: Unity можно очень долго. Даже геймдизайнер компании Станислав Костюк написал статью, где объяснил, почему элементы игры не работают вместе. Мы же пристыдим Unity за скучную и однообразную боевку, отсутствие стандартных механик для стелса наподобие свиста и идиотскую систему навыков. Но не только это превратило релиз игры в катастрофу.

Assassin’s Creed: Unity пострадала от ужасной оптимизации, за которую компании даже пришлось извиняться. Даже Andromeda не позволяла себе такого. У персонажей постоянно пропадали лица, главный герой проваливался под карту, иногда игроки вообще наблюдали мильные стены вместо текстур. Финальным аккордом стала производительность, которая портила жизнь игрокам даже на консолях. В итоге Unity получила 5.0 из 10 и звание худшей в серии от игроков.

LawBreakers

И завершит наш топ провал крутого геймдизайнера Клиффа Блезински, который работал над сериями Unreal и Gears of War. Мужик действительно умеет делать шутеры, но амбициозная LawBreakers с треском провалилась и умерла меньше чем через год.

LawBreakers – адреналиновый командный шутер, который часть критиков называла конкурентом Overwatch. Это в корне неверно, ведь кроме наличия персонажей с уникальными умениями и поведением у проектов нет ничего общего.

LawBreakers ориентирована на быстрый геймплей, где один скиловый игрок мощнее, чем команда из посредственностей. Шутер игрался очень бодро и весело, получил интересную механику с нулевой гравитацией, да и карты в LawBreakers были отличными, но что-то пошло не так.

Несмотря на крутые геймплейные особенности, игра выглядела крайне блекло. По сравнению с персонажами Overwatch, LawBreakers предлагала клишированных героев, а вместо интересной истории мира – ничего. К тому же игра получила мало контента и пользователям быстро наскучили режимы и девять карт. Добавьте к этому технические проблемы и получите величайший провал Клиффа Блезински. Сейчас игру превратилась в условно бесплатную, а в сентябре 2018 она умрет окончательно, отключив свои сервера.