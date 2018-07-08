Цензура не пройдет и недостатки Prozorro для IT-сферы. Лучше блоги недели в НВ Техно

Лейтмотивом этого четверга стало напоминание о том, что цензура в Украине возможна

Пять блогов на НВ Техно за эту неделю, которые нельзя пропустить.

Лейтмотивом этого четверга стало напоминание о том, что цензура в Украине ой как возможна. Это даже несколько затмило достижения науки и техники.

1. Елена Минич сравнивает украинский, российский и европейский законодательный опыт и устремления. К сожалению, при явном курсе на Европу, в законотворчестве мы порой бывает ближе к северному соседу, и ЗП 6688 это доказал.

2. Шон Таунсенд о том, что идея тотального контроля за украинским интернетом нужна для борьбы с кибератаками яйца выеденного не стоит, а те, кто это предложил, либо технически безграмотны, либо преследуют другие цели.

3. Александр Ольшанский рассуждает о том, как стремление закрутить гайки в интернете обычно соседствует с выборами. Пока опять пронесло, но к следующим расслабляться не стоит. Кстати, напоминает Ольшанский, в Великобритании во времена Второй мировой войны радиопередачи фашистской Германии не глушились, в то время как по другую сторону фронта было наоборот. Британцы доверяли своему правительству, потому что правда была на их стороне.

4. Нина Глущенко о том, как Google пытается протянуть свои всемогущие ручки к единственной на данный момент более-менее жизнеспособной новой мобильной операционной системе. Боитесь, что Корпорация Добра за вами следит и ищете недорогую альтернативу Android? Забудьте, Google не позволит никакой альтернативе прорасти без себя.

5. Владимир Демяненко объясняет, почему заказывать разработку IT-решений для госкомпаний через тендеры на Prozorro - это так же безнадежно, как и просто пилить госсредства.