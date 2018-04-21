Три убийственных проблемы блокчейна. Блог Константина Ценцуры

Несмотря на частое упоминание в одном контексте, блокчейн и криптовалюта не являются тождественными понятиями. Если термину «криптовалюта» можно дать общий набор характеристик, то блокчейн - куда более широкое понятие, разное в каждом отдельно взятом случае. Но и у него есть свои недостатки. Какие - разбираем на примере блокчейна Биткоин.

«Блокчейн для Биткоин – то же самое, что и интернет для имейл. Большая электронная система, благодаря которой вы можете создавать приложения. Валюта – это только одно из них» – Салли Дэвис, репортер отдела технологий Financial Times.

Примерно 10 лет назад, до сих пор неизвестным программистом (или программистами), в сети была обнародована технология блокчейн (с англ. вlock – блок, сhain – цепь), благодаря которой функционирует самая популярная ныне криптовалюта – Биткоин. Говоря суперупрощённо, да простят меня скурпулёзные криптоэксперты, блокчейн Биткоин – это большая книга-регистр, которая хранит информацию о всех денежных операциях в этой криптовалюте. Каждый пользователь может проверить цифровые данные всех транзакций, что делает блокчейн абсолютно прозрачной и доступной технологией (конечно, если мы говорим о публичном блокчейне, коим, собственно, и является блокчейн Биткоин и ряда других криптовалют). Это своего рода общественный банк, в котором все имеют доступ к документации и принимают участие в обработке каждой денежной операции без каких-либо посредников.

В конце 2017-го глава инвестиционной компании True Link Financial Кай Стинчокомб опубликовал статью, в которой жестко прошелся по всем недостаткам блокчейн, отметив, что «после нескольких лет неустанных попыток и миллиардных инвестиций, никто так и не придумал применение блокчейну – не считая валютных спекуляций и нелегальных денежных операций». Этот материал вызвал резонанс как в узких, так и в широких гик-сообществах и вновь поднял вопрос об эффективности технологии.

Что же не принято говорить вслух об инновационной цифровой системе, которую использует Биткоин?

Во-первых, скорость и эффективность денежных операций. То, что предлагает блокчейн Биткоин, – Visa, Mastercard и PayPal уже сегодня делают в разы быстрее. Время обработки транзакций Биткоин в среднем занимает от 20 минут до одного часа. Процесс проверки каждого блока в цепи для подтверждения надежности перевода, заставляет пользователей ждать и надеяться, что с их деньгами все в порядке.

Сможет ли блокчейн Биткоин в будущем обслуживать большое количество пользователей, зависит от того, насколько система будет усовершенствована. Пока же эта технология обрабатывает до 10 транзакций в секунду, в то время как Visa за это же время справляется с числом в 600 тысяч транзакций.

Кроме этого, переводы в блокчейне Биткоин являются необратимыми и не имеют подтверждений. Если за секунду после транзакции в PayPal, Visa или MasterCard мы привыкли получать имейл или SMS-уведомление об успешности операции и текущем балансе, то здесь нужно будет судорожно обновлять свой кошелёк в течении 10-20 минут, чтобы проверит действительно ли ушли/пришли деньги.

Во-вторых: отслеживание транзакций пользователей на публичном блокчейне. В открытом блокчейне Биткоин предлагают сделать доступной историю денежных переводов каждого пользователя. Идея довольно демократичная, но, если мы говорим о внедрении данной технологии на массовом уровне, насколько это будет уместным? Учитывая, что криптовалютами будут пользоваться не только физические лица, но и большие компании, захотят ли их владельцы делиться тем, когда и на что они тратили свои деньги? Снова нужны доработки.

В-третьих: рост цифрового объема блокчейна. Об этом минусе технологии говорил не только Кай Стинчкомб, но и эксперт Лаборатории Касперского Алексей Маланов в своей статье «Шесть мифов о блокчейне и Биткойне, или Почему это не такая уж эффективная технология».

Для того, чтобы самостоятельно пользоваться технологией, а не доверять серверам часто банкротящихся бирж и их криптокошельков, – пользователи вынуждены хранить на своих компьютерах данные всех транзакций. У Биткоин эти данные занимают уже более 150 гигабайт, причем основной скачек произошел в последние два года, когда количество денежных операций в этой криптовалюте стремительно увеличилось.

Учитывая всё сказанное выше, не стоит забывать и о позитивных примерах внедрения блокчейна – смарт-контракты, фьючерсы и другие децентрализованные площадки. Оставив в покое Биткоин, стоит признать, что, в целом, блокчейн – по правде инновационное внедрение, при помощи которого уже функционируют упрощённые и усовершенствованные базы данных и продвинутые компьютерные системы. Но, сможет ли технология заменить современные банковские системы и контролировать сложные экономические процессы – вопрос только возможностей её развития и потребностей человека.

Автор колонки - Константин Ценцура, журналист НВ Техно.