Топ-5 новых игр для смартфона, за которые не стыдно. Блог Игоря Никитина

Жаркое лето уже прошло, но новые мобильные игры продолжают появляться на просторах цифровых магазинов. В очередной раз мы посмотрели там и поиграли тут, чтобы отобрать пять игр, которые не стыдно установить на свой смартфон.

Sneak Ops

У Noodlecake есть одна особенность: разработчики делают простые, но очень увлекательные игры. Даже если скриншоты Sneak Ops не вызывают желания поиграть, советуем дать проекту шанс.

В Sneak Ops игрок управляет спецагентом, который забыл оружие дома, но хоть голову взял с собой. Теперь ему приходится пробираться к выходу через базу противника не привлекая лишнего внимания.

Если поначалу достаточно обойти охранника со спины, - то потом в комнатах появляются камеры, ловушки и головоломки. Неважно какой дурак проектировал эту базу, но играется это интересно. Нужно продумывать ходы наперед и желательно быстро, ведь охранники патрулируют окрестности.

Простой концепт Sneak Ops улучшили интересными уровнями и красивой пиксельной графикой. Самому посмотреть на творение Noodlecake можно на Android и iOS.

Final Frontier: A New Journey

Человечество стоит на грани новых открытий, но обществу нужен предводитель. Для этого из криогенной спячки освобождают капитана, который поведет человечество к светлому будущему… или уничтожит его.

В политике нужно балансировать, и Final Frontier: A New Journey отлично это демонстрирует. Предводителю нового света придется решать вопросы, которые влияют на межпланетные отношения, внутреннюю политику, помощников, а также ресурсы. Если постоянно угождать одним, то вторые взбунтуются, а если потакать всем, то денег не хватит.

В таких вот условиях игроку предстоит делать сложные выборы, которые могут показаться аморальными, но будут необходимыми. Final Frontier: A New Journey хочется порекомендовать людям со стратегическим мышлением, которые умеют думать на перед. Провести человечество в светлое будущее можно на Android и iOS.

Star Trek Trexels II

Поклонников “Звездного пути” настолько много, что разработчики продолжают эксплуатировать сеттинг для создания игр. Star Trek Trexels II не исключение. В первой части разработчики поняли, что хотят видеть фанаты, и решили ничего не трогать.

Игровой цикл STT 2 делится на улучшение корабля, исследования и сражения. По сюжету, корабль попал в аномалию, которая уничтожила все оборудование, а также разбросала экипаж по вселенной. Игроку же нужно все исправить.

Начинается все с постройки отсеков, которые отвечают за развитие технологий, экипажа, а также дипломатии. Новые устройства ускоряют сбор ресурсов, а тренировочные комнаты развивают навыки экипажа. Последние пригодятся во время исследований. Игрок может высаживаться на другие планеты и красть технологии, но инопланетяне обрадуются, если найдут новых друзей. Также можно развивать флот и устраивать космические сражения

Поиграть в Star Trek Trexels II можно на Android и iOS бесплатно, но готовьтесь к внутриигровым покупкам.

Donut County



На мобильных платформах жанр аркадных игр не воспринимается серьезно. Игроки относятся к ним как к “убивалкам времени” и не больше. К сожалению, это оправдано, и большинство разработчиков не заморачиваются над игрой, но есть приятные исключения.

В Donut County игрок управляет дырой, которая расширяется, когда поглощает предметы. Главная задача на уровне - поглотить все предметы. В дальнейшем дыра получит улучшения, которые позволят выплевывать объекты, чтобы взаимодействовать с окружением. Помимо бездумного пожирания, игроку придется решать небольшие загадки. Например, чтобы поглотить ворон, - нужно скинуть в дыру кукурузу и огонь, чтобы сделать попкорн.

Поиграть в Donut County можно пока что только на iOS, но есть версии для PC и PS4. Игра отлично подойдет для вечернего релакса после тяжелого рабочего дня. К тому же разработчики добавили сюжет и смешные диалоги, которые объясняют происходящее в игре.

Tanks A Lot



К аркадам, которые убивают время, можно отнести Tanks A Lot, но не спешите клеймить игру. Вместо истории и шуток, разработчики предлагают веселый геймплей, который отлично подойдет для коротких перерывов на поиграть.

Tanks A Lot можно назвать упрощенной версией WoT. Вместо больших карт игроки сражаются на маленьком полигоне, а команды делятся по трое. Режимов всего два: Борьба за ресурсы и “Танкбол”.

В первом игроки собирают на поле банки с топливом. Если танк уничтожат - ресурс подбирает враг. Побеждает команда, которая сохранит больше банок. С “Танкоболом” еще проще - нужно затолкать мяч в ворота противника с помощью танка.

Бронемашину можно улучшать и настроить под себя. Например, сделать бронированный и мощный танк, жертвуя скоростью, или наоборот - маневренный легкий. Карточки с улучшения выпадают из сундуков, которые дают за победу. Так что, чем лучше играете - тем круче становитесь. Бесплатно опробовать Tanks A Lot можно на Android и iOS.