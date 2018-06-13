Стоит ли покупать флагманские смартфоны прошлых лет. Блог Нины Глущенко

Если лет 5-7 назад каждая флагманская технология могла годами спускаться в более доступные сегменты, то теперь – вопрос нескольких месяцев

Плюсы и минусы былых флагманов в сравнении с тем, что есть на рынке сейчас, или почему старый друг все еще лучше.

Когда большинство из вас выбирает технику, на первый план выходит вопрос цены, дальше – технических характеристик. Для украинских потребителей в пост-кризисный период очень характерно искать наилучший баланс цена-качество, при этом не покупать откровенно бюджетную и плохую технику. Как минимум, если речь идет о смартфоне.

Для покупателя вопрос года выхода не всегда имеет значения. Безусловно, производители как могут рассказывают о новинках и стимулируют пользователя их захотеть. Тут камеры не одна, не две, а три! Тут экран вытянут, тут другая красота. Не факт, что это нужно, но это становится нормой для отрасли, и вас учат это хотеть (а как же еще продавать больше, если количеством мегапикселей, ядер и дюймов уже никого не завлечь?).

Мир человека, который занимается обзором техники, устроен кардинально другим образом.

У нас на руках – сплошные новинки, одна другой лучше и новее. Что-то появляется во флагманах и поначалу выглядит как необязательная вещь. Но потом к ней привыкаешь, когда она повторяется в других устройствах, ее хочется видеть всегда и везде. И вот уж оцениваешь новинки из более доступных сегментов по тому, насколько быстро они впитывают новые веяния.

А делают они сейчас это очень быстро. Если лет 5-7 назад каждая флагманская технология могла годами спускаться в более доступные сегменты, то теперь – вопрос нескольких месяцев, максимум года. Благо, китайские бренды лихо подстегивают прогресс.

Вспомните хотя бы, сколько лет заняло появление первых 8-мегапиксельных камер в бюджетных смартфонах с момента, как они появились на рынке (правильный ответ – несколько лет), или многоядерных процессоров (уже меньше, но все еще ощутимо), или сканеров отпечатков пальцев.

Sony Ericsson c905 - одно из первых устройств с 8-мегапиксельной камерой

И теперь вспомните, сколько прошло между массовым внедрением во флагманы сдвоенных камер и между тем, как они попали в технику за пару сотен долларов. Год, два?

Так вот, за всей этой гонкой вооружений кажется, что логичнее купить то, что поновее, хоть и классом пониже. Ведь там теперь огого что есть! Шанс откатиться назад и вспомнить каковы были топовые аппараты былых лет, и понять, насколько они хороши сейчас, практически нулевой.

Недавно в руки мне попал флагманский смартфон трехлетней давности (не iPhone), и так получилось, что теперь я его использую как основное устройство. И должна сказать, что он по-прежнему лучше многих не только бюджетных, но и средних по цене смартфонов.

Смею предположить, что у читателей, которые привыкли делать осознанный и прагматичный выбор, время от времени встает вопрос о том, стоит ли покупать старые, но некогда дорогие смартфоны или все-таки брать новье, но чтобы со всеми наворотами времени. Давайте посмотрим, какие преимущества и недостатки хранят в себе экс-флагманы.

В чем старые флагманы лучше (или не хуже) новых смартфонов?

Флагманский смартфон для производителя — это способ показать все самые лучше технологии и наработки, которыми он владеет сейчас. То есть на момент выхода в нем будет самая лучшая камера, премиальные материалы корпуса, самая свежая версия операционной системы и самый качественный дисплей.

Это устройство будет максимально долго получать поддержку от производителя, то есть обновления программного обеспечения. Понятие «максимально» на практике зависит от производителя. Если речь идет о компании Apple, то iPhone потому и стоят дороже на вторичном рынке и медленнее теряют в цене, если речь идет о «первичке», что они морально устаревают медленее. Meizu в свое время вообще не шевелилась в этом направлении. Отчасти вина была на производителях чипсетов – они не спешили обновлять софт для своих решений. Но и те, и те хотели просто продавать больше новых смартфонов.

То есть выбирая флагманы прошлых лет вместо новых моделей в той же ценовой категории, в теории вы получите скорее всего такой же жизненный цикл софта. Хотя по сути он будет сравним с каким-нибудь среднячком. Но что важно для нас в этом контексте – меньше не будет.

Исключения могут быть в редких случаях. Например, когда Apple вывела на рынок первый iPhone с 64-битным процессором, аналогичные решения в топовом, среднем и низком сегментах появились достаточно быстро. Но такие вещи происходят на рынке достаточно редко.

Если говорить о производительности, то она тоже будет сравнима, если речь идет о разнице в 1-2 поколение.

Зато материалы корпуса (хотя это и не будет самая последняя закаленная «горилла» для экрана) будут премиальнее. Дизайн – ну не хуже. Это устройство будет по-прежнему ощущаться дорогим, и выглядеть таковым будет.

У меня была возможность сравнить камеру в Galaxy S6 и в смартфонах последних поколений от других производителей в том же сегменте и даже дороже раза в полтора, и даже с двумя модулями. Так вот, старина S6 может дать им фору как в съемке с размытием фона (Samsung умеют это делать хорошо даже с одним модулем камеры, причем без слишком агрессивной работы алгоритмов), так и в вечерних и ночных фото. Оптического зума, понятное дело, и него нет, и фронтальная камера похуже. Но если вы куда-то едете и фотограф из вас, прямо скажем, не от бога, то эта камера поможет «выровнять руки» лучше многих в своей ценовой категории.

В чем старые флагманы хуже новых смартфонов?

Увы и ах, но автономность – всегда слабое место флагманов. Даже если хочется купить что-то дорогое, мощное и живучее, все равно особого разнообразия в плане часов работы не будет. В пределах полудня – да.

В более доступном сегменте шансы найти устройство, которое будет тянуть двое суток, все-таки есть.

Также все, что нельзя обновить программными методами, разумеется, обновлено не будет. В старых флагманах нет системы распознавания лиц (но скажем прямо, в новых она тоже работает так себе, если это не iPhone X), некогда не было в них вышеупомянутых 64-битных процессоров, которые за год стали стандартом для отрасли. Экран не вытянется до пропорций 18:9.

По сути, выбор будет стоять так: качественный корпус и добротная камера против нескольких модных фишек и (возможно, зависит от выбора) лучшей автономности.

Автономность правится наличием павербанка, отсутствие остального – не проблема, пока у вас нет такой привычки и пока на это не подвязаны безальтернативно сторонние сервисы (а этого пока нет).

Для меня приоритеты ясны. А у вас какие предпочтения?

Автор: Нина Глущенко, журналист НВ Техно