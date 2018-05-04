Стоит ли идти в IT и как Украине стать второй Кремниевой долиной. Блог Эрана Лассера

Стремительное развитие технологий приводит к тому, что большое количество людей осознавая спрос подстраиваются под него и меняют свою жизнь. Украину многие называют второй Кремниевой Долиной. Ведь количество действительно талантливых и прогрессивных IT-специалистов зашкаливает.

Так как большинство специалистов которые сейчас работают в IT, получали основное образование еще до так называемого бума, в свое время им пришлось переучиваться для того, чтобы соответствовать требованиям рынка.

Сейчас в Украине происходит настоящий бум IT-образования. Желая быть в тренде, развиваться и зарабатывать достойно, переквалификацию, учитывая спрос на рынке, начинают просто тысячи людей. Их называют свитчерами. Многие из более молодого поколения начинают учиться программированию еще не успев окончить школу.

Количество IT-специалистов в Украине растет ежегодно. Если еще в 2016 году примерная цифра составила около 100 000 человек, то в 2017 году уже 126 990. За год рынок вырос на 27%. Спрос, в свою очередь, не прекращается, а только растет. При чем, как на внутреннем, так и на зарубежном рынке: “захантить” украинского разработчика в международную компанию считается выгодной и престижной сделкой для обеих сторон.

Украинские вузы лидируют среди стран Центральной и Восточной Европы по количеству выпускников “айтишных” специальностей. Это около 15 тысяч за последний год. А частные курсы выпускают около 50 тыс. специалистов в год, связанных с программированием. По официальным данным это почти в два раза больше в сравнении с показателем 2015 года. По прогнозам, в 2018 году количество выпускников возрастет еще в половину.

Hi-tech обетованный: как Израиль развивается в сфере IT-технологий

Похожий бум переживал и Израиль, который сейчас по праву называют страной технологического предпринимательства и «нацией стартапов». Сейчас в Израиле больше венчурных инвестиций, интернет-компаний, ученых и IT-специалистов на душу населения, чем где-либо на планете, а по доле инвестиций в различные исследования и разработки Израиль занимает первое место в мире — 4,3% ВВП. Для сравнения, в США этот показатель составляет 2,2%.

Наличие высокопрофессиональных кадров и накопленный опыт привлекают в страну ведущие транснациональные корпорации. Сегодня на территории Израиля находятся R&D-центры всех крупных компаний: Apple, Microsoft, Intel, IBM, Google, Cisco Systems Oracle, Dell и др.

В сфере IT Израиля сейчас занято более 300 тыс. человек, это наиболее крупная отрасль, которая продолжает стремительно развиваться даже несмотря на численность населения. В Израиле — 8,5 млн человек. Для сравнения – в Калифорнии, где находится Кремниевая долина, — 39 млн, а в Украине — 42 миллиона.

Как такое возможно? В один момент наши власти приняли решение сделать акцент на развитие сферы Hi-tech. Ведь ключевой актив Израиля — это люди. Их потенциал удалось реализовать в том числе, наладив систему подготовки ИТ-кадров для армии.

Израиль делает огромную ставку на обучение и собственные индивидуальные методики. К примеру, в it-подразделении израильской армии MAMRAM активно используют методологию, которая называется TELEM. Основной смысл — убрать пропасть между теоретическими знаниями и реальностью, поэтому в каждом предмете блоки продуманы до мельчайших деталей — меньше теории, симуляция реальной работы, игровой опыт, интеграция, разработка реальных проектов в группах. Проблема многих разработчиков — неумение коммуницировать. Так вот Израиль, осознав это, уделяет командной работе особое внимание. Кстати, для того, чтобы полностью пройти обучение в MAMRAM, необходимо 6 лет.

Почему украинский рынок труда переживает бум свитчеров

Как и во всем мире, украинских кандидатов привлекает высокая зарплата, соцпакет, работа, востребованная по всему миру и, соответственно, возможность релокейта.

Спрос на программистов и разработчиков в нашей стране высок не только в области высоких технологий. Разработчики нужны всем: и банкам и сельскому хозяйству.

Количество IT-специалистов уже насчитывает около 100 тыс, но потребность в новых людях измеряется десятками тысяч новых рабочих мест в ближайшие годы. Поэтому неудивительно, что все больше украинцев стремятся "войти в IT".

Идти в IT, или не идти? Вот в чем вопрос

Сфера информационных технологий — очень перспективная область для построения карьеры. В определенный момент следует спросить себя — стоит ли менять профессию и связывать свою жизнь с IT-cферой? Несмотря на кажущуюся простоту вопроса, ответ на него не всегда очевиден.

Считается, что айтишники в первую очередь должны быть склонны к математике, информатике и работе с техникой. Им необходимо иметь аналитический склад ума, хорошую память и способность работать с большим количеством информации. Также незаменимыми качествами для всех сотрудников в этой области, независимо от должности, являются мотивированность, “горящие глаза”, хороший английский и умение грамотно себя преподносить, например, во время трудоустройства или общения с заказчиком.

Почему люди решают менять профессию?

Отсутствие возможностей для карьерного роста, удовлетворения амбиций и самореализации на прежней работе

Нехватка финансов, стремление зарабатывать больше и повышать свой социальный статус

Разочарование в профессии - из-за неправильного выбора, сделанного в юности, по настоянию родителей, из-за уровня оплаты труда, неправильно расставленных приоритетов

Выгорание на работе, из-за физической или моральной перегрузки

Тенденции рынка. Некоторые понимают, что их специальность становится менее востребованной, поэтому предпочитают полностью сменить род занятий на что-то перспективное в будущем

Полная самореализация на “своем” поприще. Когда уже ничего больше нельзя сделать, человек с головой уходит в новое для себя, чтобы самореализоваться снова.

Как долго IT профессии будут актуальными?

По прогнозам специалистов, до 2020 года объем украинского IT-рынка удвоится. Количество заказов для IT-компаний растет из года в год, а соответственно будет расти и количество занятых в этой сфере специалистов.

Одна из главных и очевидных причин роста - мир движется в сторону технологий и этот процесс не будет только набирать обороты.

Мир профессий в Hi-Tech индустрии уже очень разный: программисты, дизайнеры, продакт-менеджеры — на этом специальности не заканчиваются. С каждым годом будут появляться новые специальности, в которых каждый желающий, вероятно, сможет найти себя.

Автор колонки – Эран Лассер, co-учредитель DAN IT Education.