Сможет ли Samsung выдержать конкуренцию с Xiaomi? Блог Нины Глущенко

Компания может лишиться доли рынка под натиском китайских конкурентов уже в скором времени

Китайские конкуренты могут лишить Samsung первого места в мире по продажам смартфонов уже в скором будущем.

За последние пару недель появилось несколько любопытных, и на первый взгляд не связанных между собой новостей относительно компании Samsung:

Тем не менее, у всех трех событий есть одно вероятное и наиболее логичное объяснение. Компания боится лишиться доли рынка. И основная борьба за мировую долю, по всей вероятности, будет развиваться на индийском рынке, о перспективности которого мы уже не раз упоминали.

В мире продажи смартфонов не растут. Но есть отдельные страны, где потребность огромная и потенциальный рынок тоже. Индия, другие развивающиеся страны Азии, ряд стран Латинской Америки и Африки.

Битву за Индию Samsung недавно проиграла Xiaomi: население тут бедное, интересуется дешевой техникой, и у него есть много альтернатив. Однако это не значит, что в Samsung не попытаются вернуть себе первое место. Сила бренда еще сохранилась, каналы продаж - тоже. Поэтому смартфон на Android Go – это неплохой козырь в борьбе с дерзким китайским конкурентом, который играет в низком сегменте.

То, что продажи флагманов меньше прогнозов – не большая беда для Samsung. Как пишет Mashable, это все еще большая цифра – это раз. Как мы уже рассказывали, это не слишком подрывает бизнес компании, которая в основном зарабатывает на компонентах – это два. И замедление продаж флагманских устройств происходит у Apple тоже – это три. Причина для последнего проста – растет цикл жизни и цена топового смартфона, покупатели не видят смысла обновляться или обновляются на модели предыдущих поколений, они все равно морально устареют нескоро с учетом того, что интересных и ощутимых для пользователя прорывов в технологиях не происходит. Флагманы покупает самая лояльная и платежеспособная аудитория.

Топовый сегмент – самый интересный для производителей. Там самая большая маржа. Недорогие модели помогают в захвате доле рынка, хотя у Samsung отлично продаются и флагманы. Но если верхний сегмент просядет, в среднем у той же Xiaomi, Honor и других китайских брендов уже очень хорошие позиции, то уповать остается только на бюджетники, которые востребованы в развивающихся странах.

В свое время Samsung потеряла китайский рынок – там у компании около 1%, хотя даже такая маленькая доля от большого пирога – это неплохо.

Очевидно, что корейский гигант не хочет повторить историю в Индии, которая становится привлекательнее день ото дня, и спикировать из топа на дно.

Индия в свою очередь стимулирует производство внутри страны, для этого поднимаются пошлины на импорт компонентов и устройств. Xiaomi ради снижения стоимости аппаратов на этом рынке открыла свой завод тут.

Samsung также сможет удешевить стоимость своих недорогих смартфонов благодаря заводу (флагманов, кстати, тоже, их компания также будет производить на новом заводе). А для ультрачувствительной к цене индийской аудитории каждая копейка очень важна. Это будет крупнейшее производство в мире, где будет собираться 120 млн моделей ежегодно.

Также, чтобы стать еще более привлекательной для несостоятельных покупателей, компания выпустит на рынок смартфоны на Android Go и таким образом сможет конкурировать за долю на этом рынке с другими вендорами, которые выпускают смартфоны на этой ОС. И с устройствами на KaiOS.

Проигрыш на индийском рынке с огромной вероятностью приведет к потере первого места в мировых продажах.