Смерть TouchID, или как Apple всех переиграла. Блог Нины Глущенко

Почему Apple может себе позволить заменить TouchID на FaceID, а Android-производители – нет.

В этом году уже два крупнейших производителя Android-смартфонов выпустили устройства с системой распознавания лиц. Система не так сложна, как у Apple, где используется камера TrueDepth, распознающая владельца iPhone по 30 тыс. инфракрасных точек, и нейронное ядро микропроцессора A11 Bionic, которое анализирует и сравнивает полученное изображение. Apple скупила у производителя компоненты на два года вперед, и альтернатив ее решению нет. Но есть более простые решения, которые, тем не менее, умеют достаточно быстро и достаточно точно узнавать владельца устройства по лицу.

В отличие от Apple, эти компании не стали убирать из смартфонов и дактилоскопический сканер. И, похоже, не только потому, что Samsung и Huawei не гонятся за парой долларов экономии на компонентах или так уж серьезно слушаются своих пользователей (особенно Huawei, который без зазрения совести убрал 3,5-миллиметровый разъем в P20 Pro). Возможно, все гораздо прозаичнее. Apple уверена в работе своей системы. А конкуренты – нет.

Если у вас нет iPhone X или вы не оголтелый фанат бренда, который помнит наизусть все возможности «яблочных» устройств, это видео позволит освежить, как работает FaceID (достаточно посмотреть первые 25 секунд).

Пользователь «регистрирует» свое лицо под всевозможными ракурсами.

Когда он берет в руки iPhone, тот сначала показывает, что «узнал» владельца (демонстрирует на экране открытый замок), затем от владельца требуется провести пальцем по дисплею и только после этого смартфон готов к использованию. Сложно? Может на первый взгляд и да, требуется больше действий, чем нужно было с TouchID.

У систем распознавания лиц на Android-смартфонах другая логика. Пользователю надо вначале провзаимодействовать с устройством (нажать на клавишу, поднести к лицу), и только потом тот распознает человека. Если ракурс и условия освещения позволяют.

На первый взгляд, производители Android-смартфонов предлагают своим пользователям более простую и удобную процедуру. Нажать на кнопку (или вообще ничего не делать, кроме того, что поднести устройство к лицу) проще, чем провести пальцем по экрану.

Но, во-первых, как мы уже писали тут и тут, срабатывает система не всегда. Нужен и ракурс, и свет. Huawei сделали более точное и быстрое решение. Samsung позволяет комбинировать распознавание лица с распознаванием сетчатки, но по ощущениям, по скорости и точности оно уступает китайскому конкуренту. И в конечном счете оба проигрывают Apple.

Системе Apple по зубам и очки, и борода (главное, чтобы количество изменений за раз было не так велико), и темнота, и самые неожиданные ракурсы.

Во-вторых, на практике количество лишних распознаваний у Android-смартфонов настолько велико, что это становится проблемой.

Если вы куда-то спешите и хотите просто глянуть время на экране, а на кнопку нажали неспециально, вам нужно еще заблокировать смартфон.

Если вы на пробежке и хотите просто переключить трек в плеере или просто глянуть на последнее уведомление, телефон внезапно может распознать ваше лицо и разблокироваться. Не забудьте его заблокировать перед тем, как убрать в карман.

Если вы собираетесь выходить, взяли смартфон в руки, второй рукой, скажем, застегиваете пальто, надеваете шарф, ищете ключ – да что угодно делаете, просто держа при этом смартфон в руке – и вы опять рискуете, что устройство разблокируется, так как вы случайно нажмете кнопку и мельком пронесете его перед лицом.

Если бы логика была обратной, то есть смартфон сначала распознавал бы пользователя, а затем ждал действий для подтверждения необходимости разблокировки, количество ложных срабатываний было бы сведено к минимуму. Система бы уже была вполовину так хороша, как в iPhone X.

Вероятно, если оба производителя (достаточно опытных в user experience, между прочим) сделали все иначе, надо полагать, на то есть свои причины и ограничения. Но если пользователя не устраивает точность или логика работы такой системы распознавания, он всегда может сделать вид, что ее нет, и вернуться к привычному дактилоскопическому сканеру. Он в Android-смартфонах работает прекрасно.

Безусловно, FaceID – не идеал, к нему есть претензии, несмотря на то, что сама Apple называет ее более точной. Камера путает близнецов и родителей с детьми, чего не было с TouchID, так как отпечатки пальцев индивидуальны. Например, в этом видео журналист Wall Street Journal тестирует разные способы обмануть систему, и история с близнецами срабатывает.

Но это проблема такого решения в целом, а не одной компании.

В скором времени свой смартфон с технологией трехмерного распознавания лиц должна представить компания Xiaomi. Посмотрим, удастся ли ей сделать удобное и работающее решение.