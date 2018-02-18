Сколько миллиардов стоит Telegram. Блог Ярослава Кологривова

ICO Telegram уже оценивают в несколько миллиардов долларов США, но инвестировать пока не во что

Одним из прогнозов тенденций развития ICO на 2018 год была гипотеза о миллиардных сборах, так как инвесторы уже так обожглись на мошенничестве и на некомпетентности команд проектов, что скорее будут вкладывать средства в реальные проекты, которые продемонстрировали свою состоятельность еще до появления ICO как инструмента. И, разумеется, у таких проектов большие шансы на столь большие сборы. Все просто – платежеспособный спрос есть – нужны проекты, которым можно доверять.

Первыми, по сути, являются продукты ICO-лихорадки, которые появились лишь благодаря ей. Как правило, в лучшем случае, находящиеся на самой ранней стадии своего развития. Справедливости ради следует подчеркнуть, что часто без недобросовестного умысла и с хорошей командой для реализации блокчейн-проектов. Но, тем не менее, которые просто не справились с выполнением обещаний, не будучи изначально мошенниками, например, такими как TenX, который 24 июня 2017 года за 20 минут собрал 200 000 ETH (что на момент сборов, соответствовало $32 млн, а на момент написания этой заметки – превышает $160 млн), при этом проект так и не реализовался.

Вторые – потенциальные миллиардные ICO начали свою работу задолго до появления ICO. И рассматривают его исключительно в качестве альтернативного инструмента привлечения инвестиций. Самым ярким примером является ICO Telegram, о котором в последнее время ходит много слухов. Чего только стоят предварительные заявки на приобретение токенов мессенджера Telegram, совокупность которых уже по разным оценкам превысила от $3,8 млрд до $5 млрд. При том, что минимальный размер чека для потенциального инвестора равен $20 млн. И это только на стадии приватной распродажи. Кстати, будьте аккуратны, у ICO Telegram нет даже лендинга, все, что вы встретите в сети, – мошенничество.