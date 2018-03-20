Силовики убивают IT-отрасль. Блог Дениса Довгополого

Давайте начистоту. Наши доблестные правоохранители уничтожают нашу индустрию высоких технологий.

Недавно я поехал в блицпоездку Париж – Цюрих – Цуг – Вадуц – Санкт Галлен – Амстердам на три дня.

22 встречи. Все с инвесторами, трое из них вложились в украинские проекты. Ниже небольшая статистика хода встреч:

- обсуждение ситуации в стране и особенно с Новой почтой – в среднем 25% от встреч. Я пытался рассказывать, что инвестировать можно. Выглядел идиотом.

- три из трёх инвесторов, которые вкладывались в украинские стартапы/ICO, задали мне прямой вопрос: сколько должно быть людей в компании, чтобы силовики начали отжимать компанию? В какой момент переносить все в Прибалтику, Польшу или Чехию?

- могу ли я дать личную гарантию, что правоохранители не придут в компании, которые будут ими профинансированы?

- из 22 встреч во время семи меня спросили, не хочу ли я переехать из Украины?

- на одной из встреч два человека предложили профинансировать лично мой переезд в Швейцарию с семьёй. Они не понимают, почему, если я работаю с Восточной Европой, а никто в Украину вкладываться не будет, то зачем нести такие риски, как война, коррупция "fucking crazy cops"?

Короче, большое спасибо нашим доблестным правоохранителям, которые только что сорвали три сделки. Десяток инвесторов, которые смотрели на украинские ICO, отказались от своих намерений.

П.С. Чтобы вы понимали, интерес к нашим стартапам: швейцарцы встречались со мной в воскресенье! Святой день отдыха!! А им интересно. И все ушли разочарованными, узнав от меня, что ситуация на самом деле такая, как это выглядит. И поверьте, они в курсе новостей. 20 из 22 встреч показали, что они очень в курсе/

П.П.С. Давайте ещё немного зрады. Ещё при Януковиче (когда он был президентом) один мудрый человек мне сказал следующее: милиционеры хотят контролировать быдло. Как контролировать головастых айтишников – они не знают, как отжимать их компании – они не умеют. Значит, они будут садить и выдавливать. Им лучше иметь ресурсную экономику с низким образованием, чем людей, которые будут двигать инновации.

После Майдана этот же человек сказал: милиционеры – при любой власти милиционеры. Если их не садить, то садить будут они. Вот увидишь. На днях он мне написал: ну что? Кто был прав?

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