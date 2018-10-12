Секс-тур в Амстердам или поход на Эверест? Как виртуальная реальность изменит мир путешествий. Блог Марины Шумаевой

Есть ли будущее у виртуальной и дополненной реальности в тревел индустрии?

Как со-основатель тревел стартапа CruiseBe, я регулярно выступаю на тематических конференциях для туристической индустрии, являюсь докладчиком на панельных мероприятиях для стартапов. Последнее время, во время подобных ивентов и обсуждений, мы с коллегами все чаще задаемся вопросом: “Есть ли будущее у виртуальной и дополненной реальности в тревел индустрии?”

Что такое AR и VR?

На первый взгляд может показаться, что эти два термина означают одно и тоже. Это не совсем так или даже это совсем не так!

Виртуальная реальность (она же VR - virtual reality) - это зачастую полностью искусственно созданный компьютерный мир, в котором взаимодействие проходит в реальном времени, но в вымышленном пространстве. Порой виртуальной реальностью может являться панорамное изображение/видео реальных объектов и помещений, внутри которого может происходить определенное взаимодействие с этой “реальностью”.

Что касается дополненной реальности (ее еще называют AR, сокращенно от augmented reality) - то это технология, при которой в реальную жизнь добавляются трехмерные объекты, воспринимающиеся зачастую как элементы реальности. Чтобы увидеть их не нужны VR-очки и специальные гарнитуры или шлемы виртуальной реальности, достаточно камеры телефона или планшета.

Последние несколько лет данные технологии активно развиваются, однако основное применение сейчас для них - это развлечения и игры. Несмотря на это, уже ясно, что пройдет совсем немного времени и, безусловно, дополненная и виртуальная реальность займут ведущую роль и в тревел индустрии.

Рынок путешествий настолько богат и разнообразен, что данные технологии подойдут практически ко всем его сферам, однако однозначно главный упор будет сделан на “образовательную часть” и на улучшение процессов планирования отдыха.

Уже сейчас многие из нас непроизвольно планируют свои поездки и согласовывают маршруты опираясь на визуальные ощущения. Некоторые используют для этих целей Google Street Views, кто-то ищет 360° панорамы. Абсолютно очевидно, что возможность более сильно погрузиться, например, в жизнь улиц Нью-Йорка и виртуально по нему пройтись, будет интересна туристу, который планирует посетить этот город. Возможность заранее изучить парковочные места, правильные заезды, качество дорожного покрытия будет интересна всем любителям роуд трипов.

Отдельным аспектом остается образовательная часть дополненной и виртуальной реальности. Уже сейчас можно виртуально посетить некоторые популярные музеи мира, опуститься на дно Марианской впадины или понаблюдать за запуском космических ракет. С развитием технологий подобные экскурсии станут достаточно обыденной вещью.

Кроме этого, появится возможность виртуально посетить, например, Национальные парки США, подняться на известную вершину, пройтись по пустыне Гоби. Все это создаст новую индустрию виртуальных путешествий.

Буквально через 10 лет сотрутся границы, и человек, который, скорее всего, никогда бы не бывал в той или иной точке мира, сможет посетить ее виртуально, просто одев на себя шлем виртуальной реальности или вставив свой смартфон в специальные гарнитуры.

И границ этим виртуальным путешествиям нет: люди с ограниченными возможностями или болезнями сердечной системы смогут посещать тематические парки аттракционов и кататься на американских горках, азартные люди без проблем смогут посещать виртуальный Лас-Вегас, любители взрослых развлечений смогут побывать с секс-туром в Амстердаме, а любители экстрима, например, забраться на Эверест.

Однако не стоит думать, что развитие этих технологий оторвет человечество от реальности и загонит всех в вымышленный мир. На самом деле, данные инновации будут только дополнять и украшать реальные путешествия.

Возвращаясь к вопросу планирования поездки, согласитесь, что виртуальная реальность - это лучший способ, например, оценить размер номера и состояние интерьера гостиницы, понаблюдать за работой пилотов авиакомпании или изучить рестораны и кафе в городе, в который вы едете.

В то же время уже дополненная реальность станет настоящим помощником на всех этапах путешествия. Она может проявляться в виде тревел агента, который расскажет вам о поездке и маршруте или, например, в виде экскурсовода непосредственно в точке прибытия. А что может быть интереснее, чем дополненная реальность, привязанная к историческим объектам: битва гладиаторов в Колизее, коронация Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве, взятие Бастилии - все это теперь может быть практически “реально”.

На данный момент, виртуальная и дополненная реальности сулят сплошные плюсы для будущего тревел индустрии. И если виртуальная реальность потребует от туриста определенных капиталовложений, в виде покупке специального и на данный момент не всегда дешевого оборудования, то дополненная реальность доступна всем владельцам современных смартфонов. Соответственно реальность быстрого внедрения такой “реальности” намного выше. Однозначно одно, прогресс не остановить и совсем скоро, практическая польза данных технологий будет оценена, как минимум на уровне, а то и выше чем развлекательная, и с того момента индустрия путешествий уже никогда не будет прежней.

Автор колонки - Марина Шумаева, IT-архитектор, программист, стартапер