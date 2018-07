Самые ожидаемые игровые релизы июля 2018. Блог Игоря Никитина

Переиздание культовой классики и возвращение в мир Cкандинавии - какие игры ожидать в июле 2018.

Если вы подумали, что июль даст вам спокойно посидеть дома играя в новинки, то забудьте. Второй месяц лета также оказался скудным на релизы, но без игр вас никто не оставит. На этот раз игроки вспомнят классику, окунутся в мир скандинавской мифологии и снова отправятся на поиски приключений.

The Spectrum Retreat

Платформы: PS4

Дата выхода: 10 июля (13 июля PC, XONE)

Открывает месяц релизов головоломка от 18-летнего дизайнера, который получил за свое творение премию BAFTA в 2016. The Spectrum Retreat принесла победу молодому Дэну Смиту, будучи еще прототипом. На творение обратило внимание издательство Ripstone, а теперь игра доберется до больших платформ.

The Spectrum Retreat - головоломка, где задачи основаны на цветах и законах физики. Главный герой оказывается в футуристическом отеле, но не помнит как туда попал. Ему предстоит разобраться, почему он здесь, как попал в это место, и из-за чего жители отеля живут в нем вечно.

Earthfall

Платформы: PS4, XONE, PC

Дата выхода: 13 июля

Ранний доступ Steam перестал быть рассадником плохих игры, и начал помогать действительно хорошим проектам. Командному шутеру Earthfall понадобился год, чтобы привести себя в порядок перед выходом на большие платформы.

Вдохновляясь Left 4 Dead, разработчики создали кооперативный шутер, где игроки защищаются от орд зомби. Для молодежи ближайшим аналогом будет Call of Duty: Zombies. Четверо игроков объединяются в команду и работают сообща, чтобы отбиваться от волн зомби. В этом им помогают пушки, ловушки, турели и, конечно же, смекалочка.

Adventure Time: Pirates of the Enchiridion

Платформы: PS4, XONE, Switch, PC

Дата выхода: 17 июля (20 июля в Европе)

«Время приключений» - интересный и странный мультфильм. Несмотря на детский сюжет, происходящее привлекает к экранам уже взрослых парней и девушек. Феномен можно сравнить с My Little Pony, когда взрослые бородатые мужики называли себя «брони» и обсуждали скрытый смысл сериала. Благодаря спросу у взрослого поколения «Время приключений» получало такие же игровые адаптации, которые не зацикливаются на срубе бабла.

Adventure Time: Pirates of the Enchiridion - это RPG в открытом мире с пошаговой боевой системой. Над «Землями Ооо» вновь нависла угроза, и главным героям нужно всех спасать. Финн человек и Джейк пес снова отправятся в путешествие за славой, приключениями и весельем. Фанатам сериала пропускать нельзя.

Mega Man X Legacy Collection 1 и 2

Платформы: PS4, XONE, Switch, PC

Дата выхода: 24 июля

А вот Mega Man X Legacy Collection нельзя пропускать фанатам классических платформеров и серии X в частности. Capcom создала идеальный сборник для фаната, включив в него игры от Mega Man X 1 до X 8.

Но это не стандартный «официальный эмулятор» с играми, в которые вы можете поиграть бесплатно. Разработчики добавили фильтры, которые улучшают графику версий SNES и первой PlayStation. К тому же вы сможете послушать музыку из всех игр серии, рассматривая арт-бук с описанием разработки каждого персонажа.

Banner Saga 3

Платформы: PS4, XONE, PC, Mac

Дата выхода: 24 июля

В то время как стратегии вымирают, пошаговые RPG возвращают свою былую славу. Все-таки геймеры не разучились и не разлюбили думать, а тактика для них не пустой звук. Благодаря этому маленькая независимая студия Stoic получила поддержку игроков и делает уже третью игру из серии Banner Saga.

Banner Saga 3 - это тактическая RPG с пошаговой боевой системой, в которой игрок управляет небольшой группой людей. Геймплей состоит из боев, диалогов и текстовых квестов. Сражаясь, игрок будет продвигаться по сюжету, из диалогов узнавать о мире игра, а текстовые квесты добавят разнообразия и очков опыта. Фишка Banner Saga в красивой рисованной анимации, которая поражает красочными локациями. Попробовать Banner Saga 3 можно хотя бы ради визуального наслаждения.

Sleep Tight

Платформы: Switch, PC

Дата выхода: 26 июля

Каждый ребенок знает, что лучшая защита от монстров – форт из подушек и мебели. Но современные дети стали куда расторопнее и используют турели, ловушки и прочую технику. Если верить разработчикам Sleep Tight, то так оно и есть.

Проект совмещает две механики: строительство обороны и расстрел монстров. Сначала игрок выбирает себе персонажа, который нравится ему по характеристикам, особым умениям и внешнему виду. Затем идет подготовительный процесс с расстановкой мебели, а потом начинается само веселье. За убийство монстров игрок получает очки, которые тратятся на улучшение обороны и пушек. Монстры нападают волнами, а победить можно умелой комбинацией тактики и ловкости.

P.S.

Июль продолжает традицию летнего затишья, но бесплатные игры по подписке PlayStation Plus дополнят библиотеку релизов.

Во втором месяце лета владельцы PlayStation 4 получат интерактивное кино Heavy Rain. Игрокам предстоит побывать в шкуре отца, который расследует похищение собственного сына. В дополнение к «тяжелому дождю» идет Absolver, файтинг с элементами RPG. Особенность игры кроется в боевой системе, которая состоит из комбо. Любителям хардкора должно понравиться.

В следующем месяце владельцы PS3 смогут поиграть в платформер Rayman 3 HD и ролевую игру Deception IV: The Nightmare Princess. Геймеров с PS Vita ждет аркада Space Overlords и психологический хоррор Zero Escape: Zero Time Dilemma.

P.S.S.

Также не забудьте, что 3 июля Red Faction Guerrilla получит переиздание с подзаголовком Re-Mars-tered. 17 июля не пропустите расширенную Sonic Mania Plus, а 24 июля релиз No Man’s Sky для Xbox One. Владельцы Nintendo Switch запомнят 31 июля, ведь для платформы выходит культовая Titan Quest.