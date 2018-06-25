Роботы-хирурги и диагнозы от нейросети: как технологии изменят здравоохранение. Блог Яны Арнаутовой

Блокчейн, искусственный интеллект, телемедицина, роботы и носимая электроника изменят сферу здравоохранения до неузнаваемости. В фокусе окажется пациент и решение его проблем самым эффективным способом.

Основные тенденции в здравоохранении

Отрасль здравоохранения находится в переходном периоде. Чтобы добиться успеха в условиях растущей конкуренции, медицинским организациям приходится делать внушительные инвестиции в процессы и технологии, чтобы снизить затраты, сделать медицинское обслуживание более доступным и повысить его уровень.

Современные тенденции в области здравоохранения формируют два основных фактора: стоимость оказания медицинских услуг и их эффективность. Медицинским учреждениям необходимо учитывать прибыльность предприятия, в связи с чем им приходится вводить новые модели оказания медицинских услуг и переходить на амбулаторное обслуживание, позволяющее сократить административные и хозяйственные расходы.

Аналитические фирмы и отраслевые специалисты, такие как Frost&Sullivan, Forrester, Deloitte, IBM Institute и IDC предсказывают, что в области медицинских технологий со сложившейся ситуацией помогут адекватно справиться следующие технологии:

Телемедицина Искусственный интеллект Роботизация Интернет вещей и портативные устройства Блокчейн

Рассмотрим каждую из этих тенденций более подробно.

1. Телемедицина

Спрос на телемедицину растет, поскольку это великолепный способ сократить расстояние между врачом и пациентом. Необходимость снижения расходов на медицинское обслуживание и растущее число пожилых пациентов также стимулируют рост телемедицинских услуг.

Новейшее исследование, проведенное The Advisory Board Company, показывает, что потребители очень заинтересованы в получении виртуальных медицинских услуг, при этом 19% пациентов уже довелось ими воспользоваться. Будь то консультация со специалистом, напоминание о приеме лекарства, мониторинг жизненных показателей, таких как артериальное давление и уровень глюкозы в крови, ежедневная помощь в преодолении хронического недуга — пациенты охотнее соглашаются на виртуальное медицинское обслуживание, так как телемедицина означает для них свободу передвижения и доступа к услугам.

2. Искусственный интеллект

Ожидается, что в ближайшие годы искусственный интеллект займет в здравоохранении одну из ведущих позиций. Основные двигатели индустрии — спрос на прецизионную (персонализированную) медицину и необходимость в сокращении расходов на медобслуживание.

Искусственный интеллект способен преобразить любую область здравоохранения, от больничного делопроизводства до постановки диагноза, обеспечивая, таким образом, автоматизацию процессов, повышая эффективность работы и точность диагностики.

Исследование Frost&Sullivan об искусственном интеллекте в здравоохранении свидетельствует о взрывном росте рынка искусственного интеллекта, от $600 млн в 2014 до $6,6 млрд в 2021 году (по предварительным оценкам), с совокупным среднегодовым темпом роста в 40%. А согласно статистике, полученной в ходе опроса организацией PwC, большинство потребителей медицинских услуг готовы рассмотреть нетрадиционные виды медицинского обслуживания и согласны на замену услуг медицинского персонала технологиями искусственного интеллекта.

Если говорить о характере предпочтений, то наиболее востребованными у клиентов оказались следующие виды услуг:

Мониторинг состояния сердца (пульса, артериального давления, ЭКГ и др.), фиксирование симптомов, консультативная помощь в лечении заболеваний сердца (37%). Контроль сердечного ритма посредством тестирования, предоставление рекомендаций в зависимости от полученных результатов (35%). Предоставление индивидуальной консультативной помощи в вопросах физкультуры и оздоровления на основании личных предпочтений и медицинской карты клиента (34%). Забор образцов крови для проведения анализов, предоставление результатов (30%).

Многие компании — от стартапов до больших игроков, таких как IBM, Google и Microsoft — уже имеют собственные медицинские проекты с искусственным интеллектом и инвестируют в эту отрасль все больше и больше. Вскоре технологии искусственного интеллекта и машинного обучения будут использоваться по всей экосистема здравоохранения, от простых приложений для личного контроля за здоровьем до сложных систем лечения и принятия клинических решений.

3. Роботизация

Робототехника произвела настоящую революцию в мире медицины. Необходимость повышения эффективности медицинских услуг и сокращения количества часто допускаемых врачебных ошибок ведет к повышению спроса на автоматизацию и роботизацию в сфере медицинского обслуживания. Согласно отчету Research and Markets, к 2012 году рынок медицинской роботизации, по предварительным прогнозам, будет оцениваться в $12,8 млрд — при совокупном среднегодовом темпе роста в 21,1% (начиная с $4,9 млрд в 2016 г.).

Более того, корпорация IDC предполагает, что к 2020 году каждая четвертая больница на 200 и более мест будет применять роботизацию для выполнения времязатратных задач, автоматизации труда и предотвращения врачебных ошибок. Это, в свою очередь, будет способствовать экономической жизнеспособности предприятия и повышению безопасности пациентов.

Роботы могут использоваться в реабилитологии и физиотерапии (бионика, экзоскелеты, новейшие роботизированные портативные устройства и др.) для оказания помощи в уходе за пожилыми людьми, при работе с пациентами с аутизмом (для развития навыков социального взаимодействия), а также чтобы упростить некоторые хирургические операции. На самом деле, хирургические роботы занимают крупнейший сегмент рынка медицинской робототехники. По прогнозам Frost&Sullivan, высока вероятность того, что к 2025-му году 80% хирургических операций будут выполняться роботами.

Компания PwC провела специальный опрос с целью изучения отношения людей к роботизации различных видов медицинских услуг. Результаты показали, что около 50%-73% респондентов не возражали бы против малого оперативного вмешательства, выполняемого роботом (неинвазивной или минимально инвазивной хирургической операции, например, по удалению катаракты или лазерной коррекции зрения). Примерно 45% респондентов согласились бы на обширное оперативное вмешательство, осуществляемое роботом (инвазивной хирургии — например, при замене коленного или тазобедренного сустава, удалении опухоли, операции на сердце).

Основными преимуществами использования роботов в сфере оказания медицинских услуг были названы следующие факторы.

Основными недостатками респонденты посчитали следующие моменты.

И хотя в вопросе замены людей роботами единодушия пока не наблюдается, искусственный интеллект и робототехника — это будущее здравоохранения.

4. Интернет вещей и портативные устройства

Пациенты все больше и больше вовлекаются в заботу о собственном здоровье. Более чем когда-либо наши портативные и подключаемые устройства помогают нам вести здоровый образ жизни и бороться с различными заболеваниями, такими как хроническая обструктивная болезнь легких, сердечная аритмия, бронхиальная астма, болевой синдром и многими другими.

По данным Gartner, рынок портативных устройств будет увеличиваться: в 2018 году будут проданы 347,5 млн устройств, а к 2021 году годовые продажи портативных устройств превысят 500 млн единиц.

По расчетам Research and Markets, рынок медицинских портативных устройств вырастет с $6,22 млрд в 2017 г. до $14,4 млрд в 2022 г.; совокупный среднегодовой темп роста в рассматриваемый период составит 18,3%.

Разнообразие портативных устройств на рынке поистине поражает воображение. Вот лишь некоторые из наиболее популярных медицинских портативных устройств:

«умные часы» (с функциями мониторинга состояния здоровья),

носимые (нательные) глюкометры,

носимые устройства для облегчения боли,

носимые устройства для мониторинга состояния сердечно-сосудистой системы,

портативные ЭКГ-мониторы.

Существует и множество других областей применения «умных» и портативных устройств для улучшения состояния здоровья и повышения качества жизни человека (напр., «умные таблетки», «умные больницы», идентификация пациентов и др.) — и число их только растет.

5. Блокчейн

Вопрос безопасности актуален и для сферы здравоохранения. Недавние кибератаки и случаи утечки данных только добавляют тревог о сохранности и неприкосновенности личной информации пациентов.

Технология блокчейн привлекает все больше внимания как возможный новый вариант безопасного хранения и передачи данных о пациенте.

По прогнозам IDC, к 2020 году 20% медицинских организаций выйдут за рамки пилотных проектов и начнут использовать блокчейн для управления логистикой и идентификации пациентов. Некоторые поставщики медицинских услуг уже сейчас исследуют возможности технологии, используя ее для электронного документооборота (хранения электронных медицинских карт) — как, например, платформа Medicalchain или система MedRec. Основные игроки, такие как IBM, Intel, Microsoft, и Google имеют специальные подразделения по разработке продуктов на базе Blockchain, в том числе и в области здравоохранения.

Заключение

Несмотря на то, что отрасль здравоохранения реагирует на любые изменения крайне медленно, мы станем свидетелями того, как все больше и больше медицинских учреждений будут внедрять передовые технологии и инновации для того, чтобы выжить в атмосфере жесткой конкуренции, царящей в индустрии здравоохранения. Им придется принять новый подход, при котором фокус внимания смещается на результаты медицинского обслуживания — при активном сотрудничестве всех участников производственного цикла — для создания экономически эффективных пациент-ориентированных моделей оказания медицинских услуг.

Автор: Яна Арнаутова, Sales Enablement Manager, Consultant, GlobalLogic

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