Проект Marzipan от Apple: понятно зачем, но непонятно как. Блог Петра Шпагина

Если разработчики смогут воспользоваться всеми преимуществами, представленными на конференции, это может означать новую волну нативных приложений для Mac

С момента конференции WWDC 2018 в сети гуляет много разных мнений и статей по поводу выхода проекта с кодовым названием Marzipan от Apple. Вероятно, компания хочет всколыхнуть магазин приложений для Mac так же, как некогда перевернула представление о приложениях для смартфона с App Store.

Проект Марципан - это библиотека, которая позволит разработчикам под платформу iOS с легкостью портировать свои приложения на Mac.

Зачем это нужно компании? Давайте посмотрим правде в глаза, сколько iOS-разработчиков в вашей телефонной книге? А сколько macOS-разработчиков? То-то же.

Apple всеми силами хочет оживить немного “устаревший” рынок Mac App Store, как в свое время сделал iPhone App Store в далеком 2008, перевернув все понимание логики приложений и бизнес-процессов в современных устройствах.

Идея Marzipan’а не нова. Была попытка портировать Android-приложения на Chromebook (ChromeOS), и некоторые даже вышли из бета-тестирования. Но на практике мало кто об это знает хоть что-то.

Так же это не новое слово для Apple, когда речь идет о разработке приложений для iPad и Apple TV. Они построены в UIKit и используют тот же код, что и iPhone-версии. Но разработчики могут легче переносить их с одной платформы на другую, и каждая платформа по-прежнему имеет свой собственный интерфейс с собственным дизайном и элементами управления.

Marzipan же предлагает решение основной проблемы по-своему - внедрить в UIKit елементы нативного дизайна AppKit и дать разработчикам доступ к клавиатуре и мышке/тачпаду. Но если нырнуть немного глубже, появляются некие неприятные нюансы, которые так или иначе команде Apple прийдется решить.

Речь пойдет, как вы могли догадаться, о системе ввода и взаимодействия с пользователем. В случае с UIKit - это тач-скрин, свайпы, экранная клавиатура, а вот в случае с AppKit - это тачпад, мышка или клавиатура, которые лежат у вас на столе.

Уже придумали, как вы будете лайкать фотографии в инстаграмчике, сидя за настольным iMac? Или увеличивать фотографии в любимом фейсбучике? И будет ли это так же удобно, как на телефоне? Я, если честно, пока нет. И большинство мобильных разработчиков, уже годами пишуших код под тач-скрины, тоже.

Если разработчики смогут воспользоваться всеми преимуществами, представленными на конференции, это может означать новую волну нативных приложений для Mac

Еще один небольшой нюанс - это дизайн приложений. Все они заточены под тач-ивенты. Большие плашки настроек и кнопочек на стартовых экранах, списки и таблицы, изображения и бары навигации. На маках тачскринов мы не увидим, это противоречит основным парадигмам компании Apple. Так что вариантов нет, портируемые приложения будут иметь свои собственные пользовательские интерфейсы, конструкции и макеты, наиболее подходящие для десктопов и ноутбуков от Apple.

На практике, опробовав несколько новых приложений Apple на macOS Mojave, я заметил, что эти приложения очень похожи на приложения для iPad, просто вокруг интерфейса портируемого приложения дорисовали нативные елементы из AppKit.

Как это будет происходить, какие инструменты получат разработчики - пока не понятно. Так же не понятно, когда ждать новостей от цифрового гиганта.

Но если разработчики смогут воспользоваться всеми преимуществами, представленными на конференции, это может означать новую волну нативных приложений для Mac, которые изменят наше представление о взаимодействии с компьютерами примерно так же, как приложения из App Store навсегда изменили мобильные телефоны.

Автор: Петр Шпагин, iOS teamlead in Arbrowser